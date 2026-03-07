Efectul Cristiano Ronaldo! Clubul cumpărat de portughez, intrare șocantă în top 5 cele mai urmărite echipe din Spania

ADVERTISEMENT

În urmă cu aproximativ o săptămână, , un club care evoluează în Segunda Division, al doilea eșalon din fotbalul spaniol. Rezultatele s-au văzut imediat, cel puțin pe social-media, acolo unde pagina oficială de Instagram a grupării andaluze a urcat până pe locul 5 în topul cluburilor din Spania.

Almeria a devenit al 5-lea cel mai urmărit club din Spania pe Instagram

La scurt timp de la anunțul oficial potrivit căruia Cristiano Ronaldo s-a alăturat grupului de acționari ai celor de la Almeria, clubul din Andaluzia a cunoscut o creștere fulminantă pe rețelele de socializare. Pe Instagram, pagina oficială a echipei pregătite de Joan Francesc Ferrer a ajuns la 3,2 milioane de urmăritori.

Acest număr impresionat a făcut ca Almeria să devină al 5-lea cel mai urmărit club din Spania pe respectiva platformă, depășind nume grele din La Liga, precum Valencia, Villarreal, Athletic Bilbao, Real Sociedad sau Betis. Chiar și așa, echipa lui Cristiano mai are mult de recuperat până la granzii Real Madrid (181 de milioane de urmăritori), Barcelona (147) și Atletico (18). Pe locul patru se află FC Sevilla, cu 3,6 milioane.

Promovarea în La Liga, primul obiectiv pentru Cristiano la Almeria

Faptul că legendarul fotbalist portughez a decis să se alăture clubului lor, le dă speranțe mari suporterilor andaluzi. CR7 vrea să facă performanță și ca acționar, nu doar ca jucător. Astfel că primul obiectiv important pe care și l-a pus în minte este ca Almeria să revină în primul eșalon al fotbalului spaniol, acolo unde a jucat ultima dată în sezonul 2023/2024.

În momentul de față, clubul lui Cristiano se află pe locul al 3-lea în Segunda Division, la egalitate de puncte cu CD Castellon, echipa de pe poziția secundă și ultima care asigură promovarea directă în La Liga. Dacă va încheia pe ultima treaptă a podiumului, Almeria va trebui să joace un baraj, la care vor mai fi prezente alte trei echipe (locurile 3, 4, 5 și 6 merg la baraj).

Cristiano Ronaldo este în Spania pentru tratament

, alături de propriul său fizioterapeut, după accidentarea pe care a suferit-o săptămâna trecută, în meciul câștigat de Al Nassr împotriva celor de la Al-Fayha, scor 3-1. Inițial, s-a vehiculat că este vorba despre niște probleme minore, dar după primele examinări oficiale, se pare că lucrurile sunt mai grave, a anunțat Jorge Jesus, antrenorul grupării din Riad.

Cristiano este așteptat să revină pe teren undeva spre finalul lunii martie, ceea ce înseamnă că lusitanul va rata meciul de astăzi cu Neom, dar și partida cu Al-Khaleej. În momentul de față, Al-Nassr se află pe locul al doilea în clasamentul din Arabia Saudită, la un singur punct în spatele celor de la Al-Ahli, care au un meci în plus disputat.