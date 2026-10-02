Sport

Efectul Cristiano Ronaldo lovește naționala! Starul jignit și îndemnat să se retragă: „Nu poți juca în 10!”

Efectul Cristiano Ronaldo a ajuns până în Polonia, acolo unde foști internaționali polonezi îi cer marelui Robert Lewandowski să se retragă de la echipa națională. Atacantul are 38 de ani, astfel că nu mai impresionează.
Flaviu Popa
02.10.2026 | 19:32
Efectul Cristiano Ronaldo loveste nationala Starul jignit si indemnat sa se retraga Nu poti juca in 10
ULTIMA ORĂ
Efectul Cristiano Ronaldo lovește naționala Poloniei. Robert Lewandowski, criticat dur. Foto: hepta.ro.
ADVERTISEMENT

Robert Lewandowski nu mai este jucătorul de acum câțiva ani, astfel că fanii, jurnaliștii și chiar foști internaționali ai Poloniei par să îi ceară politicos să se retragă. Ajuns la 38 de ani, Lewandowski încă mai încearcă să-și ajute echipa națională, însă ajunge să fie tot mai criticat, la fel cum e și Cristiano Ronaldo în Polonia.

Polonezii și-au pierdut răbdarea cu Robert Lewandowski și îi cer să se retragă de la echipa națională

De exemplu, Piotr Czachowski, fost internațional polonez, i-a cerut lui Lewa să se retragă în glorie și să „știe când e cazul să renunțe”. „Trebuie să știi când să renunți. Trebuie să ai curajul să faci asta”, a transmis Czachowski, fotbalist care a strâns 45 de prezențe în tricoul Poloniei.

ADVERTISEMENT

Nu vreau să-i văd pe Karol Swiderski sau Robert Lewandowski pe teren împotriva României. Cristiano Ronaldo a părăsit recent cantonamentul echipei naționale. Trebuie să știi când să renunți. Trebuie să ai curajul să faci asta.

Respect realizările lui Robert, dar, în opinia mea, perioada lui la echipa națională s-a terminat! Dezavantajele depășesc avantajele. E mai bine să plece de pe scenă neînvins. Ne-ar plăcea să fim campioni mondiali, dar întreb: cu cine? Cu Robert Lewandowski, în vârstă de 38 de ani?

ADVERTISEMENT
Ciuma a revenit în Rusia. Sute de persoane au fost spitalizate după ce...
Digi24.ro
Ciuma a revenit în Rusia. Sute de persoane au fost spitalizate după ce medicul trimis să cerceteze a spart o eprubetă cu probe

Și alți jucători, chiar dacă joacă pentru cluburi străine, au limitele lor. Uitați-vă la Messi, era într-o formă excelentă, dar la 38 de ani a luat decizia bărbătească de a-și încheia cariera cu echipa națională a Argentinei. Trebuie să știi când să renunți”, a declarat Piotr Czachowski, într-o publicație locală.

ADVERTISEMENT
Garda de Mediu l-a obligat să demoleze biserica și l-a amendat cu 31.000...
Digisport.ro
Garda de Mediu l-a obligat să demoleze biserica și l-a amendat cu 31.000 de lei! Gigi Becali: ”Am băgat legea acum”

Polonia riscă să-și piardă selecționerul dacă nu bate România în etapa a 3-a din Liga Națiunilor, la Varșovia

Reacția lui Czachowski poate fi considerată una decentă, dacă ne uităm la criticile lui Wojciech Kowalczyk, un alt internațional polonez. „Avem și o gloabă în lot. Da, o gloabă pe post de frânar. Îl cheamă Robert Lewandowski. Din păcate, nu poți juca fotbal cu zece jucători în fotbalul de astăzi, dar noi încercăm”, a declarat Kowalczyk, conform sport.pl.

ADVERTISEMENT

Situația din lotul Poloniei e probabil mai tensionată inclusiv decât la români, în condițiile în care „leșii” au remizat cu Bosnia și au pierdut în Suedia, fiind într-o situație similară cu naționala pregătită de Gică Hagi. Selecționerul Jan Urban ar putea să-și piardă postul dacă nu învinge astăzi România, mai ales că i-a enervat pe jurnaliști atunci când a anunțat senin că Polonia nu are cum să progreseze pentru că nu există „potențial”.

Rapid – Genoa 0-0, LIVE. Stolz intervine la șutul lui Onea!
Fanatik
Rapid – Genoa 0-0, LIVE. Stolz intervine la șutul lui Onea!
Dan Șucu, spectator de lux la Rapid – Genoa! Noul sponsor din Giulești...
Fanatik
Dan Șucu, spectator de lux la Rapid – Genoa! Noul sponsor din Giulești e și el prezent
LIVE Polonia – România, Liga Națiunilor 2026 – 2027. Cine transmite meciul la...
Fanatik
LIVE Polonia – România, Liga Națiunilor 2026 – 2027. Cine transmite meciul la TV
Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
Parteneri
Hagi, Balaci sau Dobrin? Emil Grădinescu a ales cel mai bun fotbalist român...
iamsport.ro
Hagi, Balaci sau Dobrin? Emil Grădinescu a ales cel mai bun fotbalist român din istorie: 'Un jucător complet'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!