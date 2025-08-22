Efectul devastator al păpușilor Labubu asupra psihicului copiilor. Avertismentul unui psiholog: ”Un amestec straniu”

Zvonurile că păpușile Labubu ar conține camere ascunse au stârnit îngrijorare în rândul părinților și chiar discuții între copii. Un cititor FANATIK a semnalat că fetița lui întorcea jucăria cu spatele, noaptea, de teamă să nu fie „spionată”. Psihologul Cristina Zaharia explică ce trezește în mintea copiilor mici designul lor neobișnuit: fascinație, dar și anxietate sau frică.

De ce păpușile Labubu au stârnit isterie în rândul tinerilor din întreaga lume?

Păpușile Labubu au explodat în ultimele luni, transformându-se într-un trend care a captat atenția tinerilor din întreaga lume. Designul lor distinctiv, cu fețe expresive, zâmbete ștrengărești și trăsături ușor neobișnuite, le face să fie în același timp amuzante și puțin bizare, oferindu-le un farmec aparte față de jucăriile clasice.

Fiecare figurină este vândută în cutii surpriză, iar această doză de mister și anticipație a transformat Labubu într-un fenomen online. Adolescenții și tinerii au creat comunități dedicate colecționării și schimburilor, iar păpușile au devenit rapid un simbol al modei, curiozității și jocului surpriză, intrând în cultura pop ca un adevărat fenomen între generații.

Jucăria fenomen, unealtă de spionat?

În ultimele săptămâni, care au stârnit îngrijorare în rândul părinților. Mai multe informații virale sugerau că aceste jucării ar fi dotate cu camere ascunse, capabile să înregistreze audio sau video, ceea ce ar putea permite spionarea copiilor sau colectarea de date. Chiar și cei mici discutau despre aceste speculații, iar un cititor FANATIK a semnalat un caz din București: o fetiță aflată la bunici se culcat întorcând păpușa cu spatele.

Specialiștii în tehnologie și siguranța jucăriilor au subliniat că temerile legate de camerele ascunse în păpușile Labubu nu au nicio bază reală. Zvonurile s-ar di referit, de fapt, la versiuni contrafăcute care circulă pe piață sub denumiri similare și pot genera confuzie.

Cum era de așteptat, succesul fenomenal a atras și imitații periculoase. Autoritățile din Marea Britanie și SUA au avertizat că jucăriile contrafăcute „Lafufu” pot reprezenta riscuri pentru copii, conținând materiale toxice sau piese mici care pot provoca accidente. Numai în ultima lună, peste 2.000 de astfel de jucării au fost confiscate în nordul Angliei.

Popularitatea globală, promovarea intensă și vânzarea în cutii surpriză au alimentat aura de mister în jurul Labubu și au favorizat apariția unor teorii exagerate despre aceste jucării.

Cum influențează păpușile Labubu imaginația și comportamentul copiilor?

Pentru a înțelege mai bine impactul pe care și adolescenților, FANATIK a cerut opinia unui specialist. Cristina Zaharia, psiholog clinician, explică că atractivitatea acestor jucării nu ține de caracteristici speciale, ci de faptul că ies din tiparul clasic al „drăgălășeniei”.

„Păpușile Labubu au devenit un fenomen nu pentru că ar avea ceva special ca jucării, ci pentru că sunt diferite și ies din tiparul clasic al „drăgălășeniei”. Ele combină ceva atrăgător cu ceva ușor neliniștitor, iar această ambiguitate le face fascinante pentru copii și adolescenți. Faptul că sunt vândute în cutii surpriză le crește și mai mult atractivitatea, pentru că fiecare achiziție seamănă cu o mică loterie.

Din punct de vedere psihologic, tocmai această combinație activează mecanisme puternice: nevoia de apartenență la modă și la grup, dar și curiozitatea alimentată de recompensă aleatorie, la fel ca în jocurile de noroc”, a explicat Cristina Zaharia, psiholog specialist clinician, pentru FANATIK.

Cum au devenit păpușile Labubu un fenomen printre tineri?

Păpușile Labubu fac parte din seria „The Monsters”, creată în 2015 de artistul Kasing Lung din Hong Kong, inspirată din mitologia nordică. În 2019, Pop Mart a transformat personajul într-o păpușă de pluș cu fețe expresive, culori variate și accesorii diferite, oferind fiecărei jucării o identitate distinctă.

Cea mai căutată variantă este brelocul de aproximativ 15 cm, vândut în „blind boxes”. Această strategie a alimentat colecționarea repetată, iar un exemplar rar a ajuns să fie vândut în iunie la Beijing pentru 1,2 milioane de yuani (aproximativ 124.000 de lire sterline).

Labubu nu este doar o jucărie: designul său neobișnuit și aura de mister au transformat personajul într-un adevărat fenomen printre tineri, alături de alte figuri populare precum Huggy Wuggy, Tung Tung Tung Sahur sau Tralalero Tralala.

Cum au ajuns păpușile Labubu să devină un accesoriu purtat de vedete?

Deși au fost lansate în 2019, păpușile Labubu au explodat ca popularitate abia în 2024, după ce Lisa, membră a trupei K-Pop Blackpink, a început să le agațe ca brelocuri la genți și să posteze imagini cu ele pe rețelele sociale. Clipurile virale de pe TikTok au adunat milioane de vizualizări, transformând jucăriile într-un accesoriu la modă, purtat de vedete internaționale precum Rihanna, Dua Lipa sau David Beckham.

Cererea uriașă a creat cozi uriașe și chiar incidente în magazine. În Marea Britanie, Pop Mart a fost nevoită să retragă temporar păpușile de pe rafturi pentru a preveni conflictele între clienți. În Statele Unite, autoritățile au investigat furturi de mii de dolari, iar pe piața secundară unele ediții limitate s-au vândut cu peste 30.000 de dolari.

Cum influențează păpușile Labubu emoțiile copiilor?

Cristina Zaharia continuă să sublinieze efectele pe care păpușile Labubu le pot avea asupra copiilor. Ea explică că impactul nu se limitează doar la dorința de colecționare: designul lor neobișnuit stimulează imaginația, iar la unii copii poate provoca fascinație, iar la alții frică sau anxietate.

Cei mici, care nu disting ușor între real și imaginar, pot resimți neliniște sau respingere. Dificultatea de a obține modelul dorit poate genera frustrare și comportamente compulsive de cumpărare.

„Impactul asupra copiilor nu este doar legat de dorința compulsivă de a le colecționa. Prin aspectul lor bizar, aceste păpuși ating direct imaginația copiilor. La unii, pot trezi fascinație și fantezii, dar la alții pot provoca frică, anxietate sau chiar vise urâte, pentru că figura lor nu este nici prietenoasă, nici clar amenințătoare, ci un amestec straniu între cele două.

Copiii mici, care nu fac ușor diferența între real și imaginar, pot fi mai afectați, simțind neliniște sau respingere. În plus, faptul că nu obțin modelul dorit poate aduce frustrare și o nevoie de a cumpăra mereu altele, ceea ce îi poate învăța pe copii un tipar emoțional nesănătos.

În esență, Labubu nu sunt periculoase ca și obiecte, dar felul în care acestea accesează imaginația copiilor și modul în care sunt promovate pot avea implicații psihologice semnificative, de la anxietate și frică, până la presiune socială și comportamente compulsive de cumpărare”, a mai precizat specialista.

Cum au reușit păpușile Labubu să transforme Pop Mart într-un colos global al jucăriilor?

Păpușile Labubu, recunoscute pentru expresiile lor jucăușe și designul neobișnuit, au transformat Pop Mart într-un jucător major pe piața globală a jucăriilor. În prima jumătate a anului 2025, compania chineză a înregistrat o creștere spectaculoasă: profitul aproape s-a cvadruplicat, iar cifra de afaceri a atins 13,9 miliarde de yuani (aproximativ 1,4 miliarde lire sterline).

Succesul fulminant i-a permis Pop Mart să depășească branduri consacrate precum Mattel, Sanrio sau Hasbro în evaluarea pieței. Aproape 40% din vânzări provin din afara Chinei, iar extinderea internațională continuă, vizând SUA, Orientul Mijlociu, Europa Centrală și America Latină.

CEO-ul Wang Ning, în vârstă de 38 de ani, și-a văzut averea crescând spectaculos, de la 1,8 miliarde la 26,3 miliarde de dolari în doar un an, clasându-se în iunie pe locul 10 în topul celor mai bogați oameni din China. Pentru 2025, Wang și-a propus venituri de cel puțin 20 de miliarde de yuani, estimând că pragul de 30 de miliarde ar putea fi depășit fără dificultate.