Efectul Donald Trump. Treningul purtat de Nicolás Maduro în momentul în care a fost capturat de americani nu se mai găsește în magazine

ADVERTISEMENT

Interesul pentru celebra ținută „Nike Tech Fleece” a explodat pe rețelele sociale după apariția unor imagini virale cu președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, surprins purtând acest outfit în momentul capturării sale de către autoritățile americane. Fotografia, publicată de Donald Trump pe platforma sa de social media, îl arată pe Maduro încătușat, cu ochii acoperiți și căști antifonice, la bordul unei nave militare americane, în drum spre New York.

Nicolás Maduro, președintele Venezuelei, a fost capturat

a provocat un adevărat cutremur pe scena politică internațională. Potrivit informațiilor oficiale, operațiunea a avut loc în contextul unor acuzații extrem de grave formulate de autoritățile din Statele Unite, care îl vizează pe Maduro pentru presupuse legături cu rețele de trafic de droguri și crimă organizată. Imaginile difuzate au fost menite să transmită un mesaj puternic, atât pe plan intern, cât și internațional.

ADVERTISEMENT

după moartea lui Hugo Chávez, și a fost una dintre cele mai controversate figuri politice ale Americii Latine din ultimul deceniu. Mandatul său a fost marcat de sancțiuni internaționale, proteste violente, o criză economică profundă și relații extrem de tensionate cu Statele Unite.

Fanii au remarcat hainele purtate de Maduro. Treningul nu se mai găsește la Nike!

Dincolo de impactul politic, detaliul care a atras atenția publicului larg a fost ținuta purtată de Maduro în momentul capturării. Costumul „Nike Tech Fleece” a devenit rapid subiect de glume, meme-uri și analize pe rețelele sociale.

ADVERTISEMENT

Interesul pentru acest tip de trening a crescut vizibil în doar câteva ore de la publicarea imaginilor. Căutările online pentru „Nike Tech Fleece” au explodat, iar numeroși utilizatori au început să caute produse similare pe site-urile oficiale și la marii retaileri de articole sportive.

ADVERTISEMENT

În Spania, presa anunță că în magazine se găsesc tot mai puține modele de „Nike Tech”. Se pare că acest model de trening devine din ce în ce mai popular după imaginile apărute cu Maduro, iar oamenii își doresc să aibă acasă această piesă vestimentară.

Cât costă treningul purtat de Maduro

Treningul „Nike Tech Fleece”, purtat de Nicolás Maduro în imaginile care au devenit virale, este destul de scump. Prețul oficial al modelelor din această colecție variază, în funcție de culoare și mărime, între aproximativ 250 și 350 de euro, în magazinele de profil și pe site-urile retailerilor autorizați.

ADVERTISEMENT

Bluza tip hanorac are un preț standard care pornește de la aproximativ 500 de lei și poate ajunge la 700 de lei, în timp ce pantalonii din aceeași colecție se vând, de regulă, între 350 și 550 de lei. Astfel, un set complet „Nike Tech Fleece” ajunge la un cost total cuprins între aproximativ 900 și 1.200 de lei.