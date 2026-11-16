Sport

Efectul Gică Hagi! „Regele” i-a egalat pe Mirel Rădoi și Edi Iordănescu după doar 7 meciuri la națională

Ciprian Păvăleanu
16.11.2026 | 08:45
Efectul Gica Hagi Regele ia egalat pe Mirel Radoi si Edi Iordanescu dupa doar 7 meciuri la nationala
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Gică Hagi i-a egalat pe Mirel Rădoi și Edward Iordănescu. Foto: Colaj Spor Pictures
După doar 7 meciuri pe banca naționalei, Gică Hagi a ajuns la egalitate cu Mirel Rădoi și Edi Iordănescu! Ce bornă a atins România în meciul cu Polonia
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Una dintre performanțele notabile ale fotbalului românesc din ultimii zece ani este calificarea în semifinale a naționalei U21, sub comanda lui Mirel Rădoi. Din acea reprezentativă de tineret foarte mulți fotbaliști au făcut pasul la echipa mare, iar unii încă se află în nucleul „tricolorilor”. La meciul cu Polonia, Gică Hagi, cunoscut pentru ideea de a merge pe continuitate, a titularizat nu mai puțin de 6 jucători din acel colectiv, lucru pe care l-au mai făcut în trecut atât Mirel Rădoi, cât și Edi Iordănescu.

Gică Hagi a titularizat șase fotbaliști ce au participat la EURO 2019 U21

Coincidență sau nu, naționala lui Gică Hagi a obținut prima victorie în UEFA Nations League atunci când a titularizat cel mai mare număr de fotbaliști din generația ce ajungea în semifinalele EURO 2019 U21. Pe teren s-au aflat nu mai puțin de șase fotbaliști din lotul lui Mirel Rădoi de la acea vreme.

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Este vorba despre toți jucătorii din linia mediană și de atac. Tudor Băluță, Alexandru Cicâldău, Ianis Hagi, Vlad Dragomir, Dennis Man și Florinel Coman au început din primul minut în meciul cu Polonia, iar doi dintre ei chiar au reușit să marcheze. „Tricolorii” au câștigat prin golurile lui Cicâldău și Man. Florinel Coman a reușit și el să înscrie, dar golul său a fost anulat din cauza unui fault pe faza de construcție.

Hagi i-a egalat pe Mirel Rădoi și Edi Iordănescu

Astfel, după doar 7 meciuri, Gică Hagi i-a egalat pe Mirel Rădoi și Edi Iordănescu la acest capitol. Foștii selecționeri, la rândul lor, s-au bazat tot pe acest nucleu atunci când au fost la cârma naționalei mari, chiar dacă nu a fost vorba despre aceiași fotbaliști.

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Conform analizei făcute de golazo.ro, Mirel Rădoi și Edi Iordănescu au ajuns la același număr de titularizări într-un meci. Rădoi a fost primul care a făcut acest lucru, într-o victorie cu 2-0 în fața lui Liechtenstein, pe 14 noiembrie 2021. Atunci, titulari au fost Cristi Manea, Dragoș Nedelcu, Dennis Man, Adrian Rus, Andrei Ivan și George Pușcaș. Într-un amical cu Republica Moldova, din 20 noiembrie 2022, Edward Iordănescu a titularizat și el șase oameni din nucleul EURO 2019 U21. La Chișinău au început atunci meciul Cristian Manea, Adrian Rus, Darius Olaru, George Pușcaș, Alex Cicâldău și Tudor Băluță.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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