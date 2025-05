Efectul Hagi! Dezvăluiri de la Farul Constanța: „Toți se puneau pe treabă când auzeau că vine Gică”

Următoarea partidă a dobrogenilor este împotriva „Bătrânei Doamne”, condusă de Mircea Rednic. „Puriul” a observat că formația de la malul Mării Negre nu practică un joc foarte bun în ultima perioadă, deși rezultatele o ajută, însă știe că Gică Hagi are un efect special asupra fotbaliștilor de la Farul Constanța.

Gică Hagi, catalizatorul fotbaliștilor de la Farul Constanța

Farul și UTA se întâlnesc în penultima etapă a play-out-ului. Constănțenii au ca obiectiv calificarea pentru barajul de UEFA Conference League, în timp ce formația lui Mircea Rednic are emoții la retrogradare, fiind prima deasupra liniei roșii.

La conferința de presă premergătoare partidei, Mircea Rednic a analizat forma de moment a Farului și crede că „Puriul” și-a amintit de perioada în care îi antrena pe constănțeni:

„Mai mult ca sigur o să reacționeze pozitiv jucătorii. Știți foarte bine, când un antrenor se enervează… se schimbă și atitudinea în antrenamente. Am lucrat acolo, știu ce înseamnă. Numai când se afla că vine Gică, toată lumea se punea pe treabă”, a precizat tehnicianul de la UTA.

Mircea Rednic: „Farul este inconstantă ca joc. În ultima vreme depinde de Alibec”

Mircea Rednic știe că nu o să-l aștepte o partidă ușoară la Constanța, însă crede că jocul formației lui Gică Hagi lasă de dorit: „Farul e o echipă inconstantă și ca joc. Ca rezultate, au ceva rezultate, dar ca joc… Au făcut o repriză foarte bună la Ploiești și o repriză cu mai multe probleme. Acasă, cu Buzăul, au câștigat.

Bine, acum, în perioada asta, importante sunt punctele, nu impresia artistică sau spectacolul. Acum, toată lumea se concentrează să ia cât mai multe puncte, ținând cont de situația în clasament. În ultima perioadă, echipa asta (n.r. – Farul) cam depinde de Alibec, de cum se simte el, de ce stare are.

Dar au și jucători de calitate, și jucători cu experiență și jucători tineri, care intră și o fac destul de bine. E o echipă bună și ne așteptăm la un meci greu. În plus, au și ei obiectivul de a termina cât mai sus, plus clauza cu românii. Își doresc să joace și în cupele europene, mai ales că și-au luat licența. O să fie un meci greu și pentru ei și pentru noi. Suntem pregătiți, moralul e bun, azi am mai primit o primă”, a mai spus Mircea Rednic la conferința de presă