Efectul Messi! Suma uriașă plătită pentru un amical cu Argentina

Leo Messi este în continuare un nume care atrage ca un magnet suporterii, chiar dacă nu mai joacă în Europa, la cel mai înalt nivel, și este în Statele Unite de mai bine de un an.
Mihai Alecu
02.11.2025 | 10:15
Leo Messi și Argentina, amical în Angola
Superstarul argentinian impresionează în MLS, dar și la națională, în meciurile pe care le joacă, iar fanii vor să profite de magia sa cât încă se mai află în activitate.

Cât costă un amical cu Argentina lui Leo Messi. Suma uriașă plătită de Angola

Naționala Argentinei și-a asigurat calificarea la Cupa Mondială fără complicații, după ce a terminat pe primul loc preliminariile din America de Sud. Acum, selecționata „Pumelor” trebuie să se pregătească pentru turneul final și să joace partide amicale, iar șefii Federației profită de acest lucru și încearcă să rotunjească veniturile pe care le au, ajutați de influența incredibilă pe care o are Leo Messi asupra celor care iubesc acest sport.

Concret, naționala Angolei și-a aranjat un amical cu naționala Argentinei, iar în presă au apărut toate detaliile. Meciul va avea loc pe 14 noiembrie, în următoarea pauză cauzată de calendarul FIFA al naționalelor. Suma pe care angolezii o plătesc a impresionat pe toată lumea. Africanii achită în schimbul meciului amical nu mai puțin de 12 milioane de euro, iar organizatorii își fac planuri că vor recupera banii după ce stadionul va fi plin la confruntarea amicală.

Arena din Angola, pe care joacă echipa națională, are o capacitate de 48,500 de locuri și se așteaptă să fie plină până la refuz. Desigur, una dintre condițiile puse ar fi ca Leo Messi să fie pe teren minim pentru 60 de minute, practică întâlnită des la partidele amicale, așa cum a fost cazul și la confruntarea amicală dintre Dinamo și Barcelona, din urmă cu mai mulți ani, când catalanii s-au impus cu 2-0, la București.

Leo Messi tocmai și-a prelungit contractul cu Inter Miami și rămâne în MLS

Leo Messi tocmai și-a prelungit oficial contractul cu Inter Miami CF până la finalul sezonului 2028 al Major League Soccer. Anunţul, făcut de club în cursul zilei de joi, confirmă angajamentul de lungă durată al lui Messi faţă de proiectul din Florida şi pune capăt speculaţiilor privind viitorul său imediat după 2025.

Messi însuşi a vorbit despre fericirea de a rămâne „acasă” la Miami şi despre dorinţa de a juca în noul stadion al clubului, Miami Freedom Park — care va fi inaugurat în 2026 — ceea ce transformă acest acord într-un element-cheie pentru viitorul clubului. Acum, formația antrenată de Javier Mascherano este implicată în play-off-ul din MLS, care stabilește campioana din Statele Unite ale Americii.

