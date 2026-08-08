Efectul Petre Grigoraș! Suceava, prima victorie în Liga 2 după aproape un deceniu. Cetatea, ca Japonia la Mondial. Video

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Cetatea Suceava a obținut primele puncte din Liga a 2-a. Bucovinenii s-au impus sâmbătă cu 2-0 în partida din deplasare cu ASA Târgu Mureș. Petre Grigoraș, antrenorul formației de pe Areni, a reușit în doar o săptămână să schimbe fața echipei, care a arătat mult mai bine față de debutul cu Chiajna de pe teren propriu.

Cetatea Suceava, prima victorie în Liga 2. Meci mare făcut de echipa lui Petre Grigoraș la Târgu Mureș

În prima etapă a noului sezon din Liga a 2-a, Băieții lui Petre Grigoraș s-au montat rapid și au arătat o cu totul altă față în duelul din deplasare cu ASA Târgu Mureș.

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Echipa din Suceava a atacat încă din primul minut, deși a întâlnit o echipă care în sezonul precedent a fost la un pas să prindă play-off-ul. Cetatea a deschis scorul în minutul 38, prin Răducan, iar scorul final a fost stabilit de același fotbalist, cu câteva minute după reluarea jocului.

Efectul Petre Grigoraș! Cetatea Suceava, transformată într-o singură săptămână

Pe lângă victorie și cele trei puncte, la fel de important este și felul în care jucătorii Cetății au reacționat după un debut stângaci în Liga a 2-a. și a nimerit și schimbările. Pe teren și-au făcut loc și câțiva fotbaliști tineri despre care am putea auzi lucruri frumoase în viitor.

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Echipa de start a Cetății în meciul cu ASA Târgu Mureș: Ciobanu – Vișinar, Perju, Cimbru, Bai – Fülöp, David, Ferhaoui, Golofca – Aftanache, Răducan.

Echipa de start a Cetății în meciul cu Chiajna: Ciobanu – Ilie, Perju, Cimbru, Golofca, David, Farcaș, Cerlincă, Bujor, Ferhaoui și Răducan.

La finalul jocului, antrenorul celor de la Cetatea Suceava a explicat faptul că se aștepta la o reacție din partea băieților săi după debutul timid în Liga a 2-a. Petre Grigoraș are mare încredere în proiectul de pe Areni, însă este convins că mai trebuie să treacă câteva etape până când echipa va juca la capacitate maximă.

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„Am început mai greu campionatul, poate au fost emoții în prima etapă, dar e bine că nu am clacat, am avut acum un meci pe terenul unei echipe grele. Cred că ne-am impus meritat, am avut multe situații de gol, am schimbat abordarea și mă bucur că jucătorii au făcut mult efort. Vom vedea după mai multe etape cum vom fi, după un meci poți fi bucuros. Depinde de continuitate, să avem încredere și personalitate. Dacă vom juca bine în continuare, vom avea și rezultate”, a declarat Petre Grigoraș la finalul partidei.

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Gest superb după victorie. Sucevenii au urmat exemplul Japoniei

Jucătorii formației din Bucovina au lăsat o impresie bună la Târgu Mureș. Fotbaliștii au luat exemplul japonezilor și, înainte să urce în autocar pentru a reveni la Suceava, au făcut curățenie generală în vestiar, pe care l-au lăsat lună. Mai mult, au transmis mulțumiri și organizatorilor pentru ospitalitate.

Sucevenii s-au remarcat chiar și cu o zi înainte de duelul din Liga a 2-a. În drum spre Târgu Mureș, autocarul echipei a trecut prin localitatea în care s-a născut Lorand Fülöp, jucătorul Cetății. Părinții acestuia au ieșit la drumul mare și i-au făcut cu mâna fiului lor. Videoclipul a fost postat pe pagina oficială de Facebook a clubului.