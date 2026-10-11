Efectul Reghecampf la FCSB! Capitolul la care roș-albaștrii au înregistrat o creștere de 80% față de mandatul lui Marius Baciu

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Laurențiu Reghecampf a început cu dreptul noul mandat la FCSB. Roș-albaștrii au învins Oțelul Galați, scor 1-0, și au pus capăt unei perioade complicate. Dincolo de rezultat, partida de pe Arena Națională a oferit primele indicii despre schimbările pregătite de noul antrenor. FANATIK a analizat cifrele furnizate de platforma Wyscout și le-a comparat cu statisticile ultimelor cinci meciuri disputate sub comanda lui Marius Baciu.

Ce a schimbat Laurențiu Reghecampf la FCSB după plecarea lui Marius Baciu! Cifrele Wyscout scot la iveală diferențe uriașe

FCSB a avut o posesie de 67%, a expediat 19 șuturi și a controlat cea mai mare parte a întâlnirii. Echipa a presat mult mai agresiv, a construit cu răbdare și a folosit mai des benzile terenului. Au fost elemente care au lipsit, cel puțin la această intensitate, în majoritatea partidelor disputate în acest sezon

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Cifrele dezvăluie însă și un detaliu interesant. Deși a câștigat, FCSB nu a reușit să rezolve una dintre cele mai mari probleme din perioada lui Baciu: lipsa eficienței în fața porții. Bucureștenii au continuat să irosească ocazii importante, iar singurul gol a venit în urma unei faze fixe. În plus, Oțelul a evoluat în inferioritate numerică din minutul 50.

Indicator Wyscout Baciu

Media ultimelor 5 meciuri Reghecampf

FCSB – Oțelul CONSTRUCȚIE ȘI CIRCULAȚIA MINGII Pase încercate de jucătorii de câmp 408,2 530 Pase precise 340,4 472 Precizia paselor 83,4% 89,1% JOC PE BENZI ȘI ACȚIUNI INDIVIDUALE Centrări 17 31 Centrări precise 6,6 17 Precizia centrărilor 38,8% 54,8% Driblinguri încercate 17,6 18 Driblinguri reușite 11,2 11 Atingeri în careul advers 22,6 26 Defensivă Dueluri disputate de jucătorii de câmp 148,4 161 Dueluri câștigate 72,6 81 Procentaj dueluri câștigate 48,9% 50,3% Recuperări în jumătatea adversă 27,4 29 Mingi pierdute în propria jumătate 39,8 28 Total mingi pierdute de jucătorii de câmp 116 95

Laurențiu Reghecampf a revenit la FCSB într-unul dintre cele mai dificile momente traversate de echipă în ultimele sezoane. În ultimele cinci partide disputate sub comanda lui Baciu, FCSB obținuse un singur punct din 15 posibile. Bucureștenii au pierdut cu CFR Cluj, UTA Arad și Dinamo, au remizat cu Petrolul, iar apoi au suferit o înfrângere categorică pe terenul Universității Craiova, scor 0-5.

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Problemele au fost evidente atât în atac, cât și în apărare. FCSB a marcat numai patru goluri și a primit 13, o medie de 2,6 goluri încasate pe meci. Defensiva a cedat de cel puțin două ori în patru dintre cele cinci confruntări, iar atacanții au irosit ocazii importante. Rezultatele au pus o presiune tot mai mare pe echipă, care avea nevoie de o schimbare rapidă.

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Indicator Baciu (media ultimelor 5 meciuri) Reghecampf (Oțelul) Puncte obținute 0,2 3 Goluri marcate 0,8 1 Goluri primite 2,6 0 Șuturi 14 19 Șuturi pe poartă 5,2 4 xG 2,07 2,02 Precizia șuturilor 37,1% 21,1%

Pressing-ul lui Reghecampf a funcționat. Ce spun cifrele după FCSB – Oțelul 1-0

Una dintre cele mai vizibile diferențe față de perioada lui Baciu a fost atitudinea FCSB-ului în momentele în care nu avea mingea. Reghecampf și-a împins jucătorii mai sus și a încercat să blocheze construcția adversarilor încă din propria jumătate. Roș-albaștrii au fost mult mai agresivi la recuperare, iar Oțelul a avut dificultăți în a ieși cu mingea din apărare.

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Datele Wyscout confirmă această abordare. FCSB a înregistrat un PPDA de 8,2, indicator folosit pentru a măsura intensitatea pressingului. Cu cât valoarea este mai mică, cu atât adversarul este lăsat să paseze mai puțin înaintea unei intervenții defensive. În intervalele în care echipa lui Baciu evoluase în sistemul 4-2-3-1, valoarea fusese de 13,46. Diferența a fost și mai mare în prima repriză. FCSB a avut un PPDA de numai 6,4, ceea ce arată că bucureștenii au încercat să recupereze rapid mingea. După pauză, indicatorul a urcat la 12,0.

Perioadă / Sistem PPDA Baciu – sistem 4-2-3-1 13,46 Baciu – sistem 4-4-1 12,53 Baciu – sistem 3-4-3 8,2 Reghecampf – prima repriză 6,4 Reghecampf – întregul meci 8,2

Bucureștenii au încheiat partida cu 553 de pase, dintre care 492 precise. Procentajul de reușită a fost de 89%, unul ridicat, mai ales în condițiile în care echipa a petrecut mult timp în jumătatea adversă. Oțelul a avut numai 257 de pase și o precizie de 75%. Wyscout a contabilizat 64 de pase progresive reușite, adică pase prin care mingea a fost avansată semnificativ spre poarta adversă. Alte 54 de pase precise au ajuns în ultima treime a terenului, iar 19 au fost trimise cu succes spre careu.

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Reghecampf a găsit o nouă armă ofensivă. FCSB a centrat aproape de două ori mai mult decât în perioada lui Baciu

Cea mai interesantă schimbare statistică apare în jocul pe benzi. FCSB a trimis 31 de centrări în partida cu Oțelul, față de o medie de 17,3 în precedentele cinci confruntări. Creșterea este de aproape 80% și arată cât de mult a insistat Reghecampf pe implicarea fundașilor laterali în faza ofensivă.

Vali Crețu și Ricci Pădurariu au, se pare, un rol extrem de important în viziunea lui Reghe. Fundașul dreapta a încercat 11 centrări, dintre care șase precise, în timp ce Pădurariu a avut opt, cu același număr de reușite. Împreună, cei doi au contribuit cu 19 dintre cele 31 de centrări ale echipei.

Indicator ofensiv Baciu (media ultimelor 5 meciuri) Reghecampf (Oțelul) Centrări 17,3 31 Șuturi 14 19 Șuturi pe poartă 5,2 4 xG 2,07 2,02 Goluri marcate 0,8 1 Goluri minus xG -1,27 -1,02

Deși jocul FCSB-ului a arătat mai bine în anumite momente, cifrele scot la iveală o problemă care nu a dispărut. Bucureștenii au expediat 19 șuturi contra Oțelului, însă numai patru au prins spațiul porții. Alte 12 au trecut pe lângă, iar trei au fost blocate. În ciuda dominării, echipa a înscris o singură dată.

Situația seamănă foarte mult cu ceea ce s-a întâmplat în ultimele cinci partide din mandatul lui Baciu. În acea perioadă, FCSB a acumulat 70 de șuturi și un xG total de 10,37, dar a marcat numai patru goluri. Media era de 14 șuturi și 2,07 xG pe meci. Cu Oțelul, numărul finalizărilor a crescut la 19, însă valoarea ocaziilor a rămas aproape identică: 2,02 xG.

Muhar a devenit omul de bază al lui Reghecampf. Croatul a dirijat jocul de la mijlocul terenului

O altă decizie importantă a noului antrenor Alegerea a surprins, în condițiile în care mijlocașul croat a ajuns recent la echipă. Pe teren, însă, Muhar a avut un rol esențial în organizarea jocului.

Croatul a încheiat partida cu 85 de pase, dintre care 79 precise. A câștigat nouă dintre cele 14 dueluri disputate și a recuperat nouă mingi. În plus, a reușit toate cele zece pase încercate spre ultima treime a terenului.