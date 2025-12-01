Efectul Universitatea Craiova! Victoria Științei dintr-o deplasare europeană a „contribuit“ decisiv la demiterea antrenorului

CE TREBUIE SĂ ȘTII Universitatea Craiova a câștigat la Viena, iar gazdele și-au demis antrenorul

Rapid Viena, unul dintre cele mai titrate cluburi din Austria, a anunţat demiterea antrenorului Peter Stoger (59 de ani), precum și a antrenorului secund Thomas Sagelder. Înfrângerea în fața Universității Craiova de la Viena, scor 0-1, precum și eșecurile cu Grazer (1-2) și Rakow (1-4) le-au fost fatale celor doi tehnicieni, care nu au mai reușit să rămână în „grațiile“ patronilor echipei.

Rezultatele slabe ale echipei austriece pe scena internaţională au culminat cu o nouă înfrângere în Europa (1-4 cu Rakow), una care a plasat-o pe Rapid Viena în coada clasamentului din Conference League, cu zero puncte. R cu 1-0, moment în care au apărut și primele discuții contradictorii la nivel intern.

Stoger, fost antrenor al unor echipe germane importante, precum FC Koln şi Borussia Dortmund, preluase conducerea lui Rapid Viena la începutul acestui sezon, cu un contract pe doi ani. Acum, acesta a fost îndepărtat de la club, după cum a menționat și directorul sportiv al lui Rapid Viena, Markus Katzer.

„Aceasta este o decizie extrem de dificilă, deoarece îl apreciez foarte mult nu doar pe Peter Stoeger, ci şi pe Thomas Sageder, atât pentru experienţa, cât şi pentru caracterul lor. Cu toate acestea, evoluţiile din ultimele săptămâni au făcut necesare aceste demiteri’‘, a declarat directorul sportiv al lui Rapid, Markus Katzer, pentru pagina oficială a clubului.

În actualul sezon al Bundesligii austriece, verzi-albii sunt pe locul patru după 15 etape, cu 24 de puncte, cu doar două mai puţine decât Red Bull Salzburg, liderul la zi.

Câți bani a făcut până acum Universitatea Craiova din aventura în Conference League

3.100.000 euro – bonus accedere în faza principală

530.000 euro – pentru rezultatele din preliminarii

750.000 euro – din suma împărțită pentru coeficient

133.000 de euro – pentru egalul cu Noah

400.000 de euro – pentru victoria cu Rapid Viena

400.000 de euro – pentru victoria cu Mainz

70.000 de euro – suma garantată pentru locul final în faza principală (UEFA oferă o recompensă și în funcție de locul ocupat la final în faza principală. Ultima clasată, locul 36, ia 70.000 de euro. Locul 35 primește 70.000 ori 2, locul 34 primește 70.000 ori 3, și tot așa până la locul 1, care primește 70.000 ori 36)

Total: 5.383.000 euro minim garantat până acum va primi Craiova din partea UEFA.

Cât primește Craiova dacă se califică în faza eliminatorie din Conference League

e aduce, de asemenea, 200.000 de euro. Iar pentru optimi se mai primesc 800.000 de euro. 1,3 milioane de euro este suma pentru sferturi, iar semifinalistele încasează bonusuri de 2,5 milioane de euro. Finalista mai ia încă 4 milioane de euro, iar câștigătoarea încheie cu încă 3 milioane euro.

Așadar, dacă oltenii ajung în play-off, șansele fiind importante în acest moment, trupa lui Mihai Rotaru va primi numai din partea UEFA peste 6 milioane de euro. Craiova mai are de jucat cu Sparta Praga, acasă, și cu AEK Atena, în deplasare, iar până acum trupa lui Coelho are 7 puncte adunate din 12 posibile.