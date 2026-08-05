Efectul Zinedine Zidane! Primul meci al Franței cu „Zizou” la cârmă, sold-out în mai puțin de 24 de ore

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Stade de France va fi arhiplin la primul meci pe teren propriu al lui Zinedine Zidane pe banca naționalei de fotbal a Franței. Mai puțin de 24 de ore le-a luat suporterilor să cumpere toate biletele disponibile pentru meciul cu Italia, din UEFA Nations League.

Zinedine Zidane a umplut Stade de France în mai puțin de 24 de ore

Deși „les bleus” sunt o națională plină de vedete, în rândul suporterilor. Primul meci acasă al „cocoșilor galici” sub comanda legendarului mijlocaș francez va fi cel cu Italia, din Liga A a UEFA Nations League.

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Partida se va disputa pe 2 octombrie și va avea loc pe Stade de France, stadion cu o capacitate uriașă, de 80.000 de locuri. Acesta nu a fost un impediment pentru iubitorii fotbalului, care au cumpărat toate biletele la mai puțin de 24 de ore de la punerea lor în vânzare. Până atunci, Franța va juca cu Turcia și Belgia, dar în deplasare.

„Primul meci al lui Zinedine Zidane ca selecționer al Franței este SOLD OUT în mai puțin de 24 de ore. Toate cele 80.000 de bilete pentru meciul împotriva Italiei de pe Stade de France au fost vândute”, au dezvăluit cei de la RMC Sports, citați de

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Întreaga cariera de antrenor a lui Zinedine Zidane se leagă de Real Madrid

Dacă în cariera de jucător a mai evoluat și pentru alte cluburi decât Real Madrid, printre care Cannes, Bordeaux și Juventus, din postura de manager Zinedine Zidane a fost dedicat unui singur club. El și-a început cariera de antrenor pentru echipele de juniori ale lui Real Madrid, după care a devenit principalul echipei secunde.

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După un an și jumătate la Real Madrid Castilla, Zinedine Zidane a fost promovat la prima echipă, unde avea să scrie istorie. Francezul a câștigat nu mai puțin de trei trofee UEFA Champions League în trei ani consecutivi, timp în care a câștigat și un titlu în La Liga, o Supercupă a Spaniei, o Supercupă a Europei și două titluri în vechiul format de Campionat Mondial al Cluburilor. Aceste performanțe i-au adus titlul de managerul anului în două sezoane consecutive: 2016/2017 și 2017/2018.

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, Zinedine Zidane a plecat de la Real Madrid, fiind de părere că echipa are nevoie de un suflu nou. „Los blancos” au avut un sezon dezastruos cu Julen Lopetegui și Santiago Solari, iar Florentino Perez l-a convins pe „Zizou” să revină pe bancă. Al doilea mandat, din martie 2019 până în iunie 2021, nu a mai cunoscut același succes. Totuși, el a reușit să câștige titlul în sezonul 2019/2020, urmând ca după încheierea celui de-al doilea mandat să ia o pauză lungă, ce a durat până în momentul de față.