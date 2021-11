Efort impresionant al fanilor lui Dinamo din străinătate. Suma importantă cu care contribuie la bugetul clubului

au contribuit până în acest moment cu aproximativ 2,5 milioane de euro și continuă să ajute financiar echipa aflată în insolvență, așa cum FANATIK .

Chiar dacă echipa se află și într-o situație sportivă extrem de complicată, DDB-ul și speră până în ultima clipă că într-o zi Dinamo se va întoarce acolo unde îi este locul.

Fanii DDB din Regatul Unit, exemplu pentru toți suporterii dinamoviști

Suporterii dinamoviști înscriși în programul DDB din Regatul Unit au dat semnalul de trezire pentru ceilalți fani. Până în acest moment au contribuit cu sute de mii de euro și sunt unul dintre cele mai active grupir din DDB.

Dinamoviștii din Regatul Unit erau înscriși în programul DDB cu un card de membru Elite sub numele „United we stand” de 1948 de euro.

DDB UK a luat însă decizia să treacă la Elite Premium și vor vira în conturile clubului 19.480 de euro: „În urmă cu doi ani am reușit să achităm un card Elite(1948€) pe care l-am numit sugestiv UNITED WE STAND, iar acum ne-am dorit să-l transformăm în Elite Premium(19.480€) și am făcut-o…

Pentru că adevăratele înfrângeri sunt renunțările la vis, noi nu vom face niciun pas în spate, ci ne vom continua drumul … Elite Premium World se apropie de prelungirea anuală și vom fi acolo!”, au transmis suporterii.

DDB UK: „Între noi și Dinamo este o relație specială, pe viață”

DDB UK vrea să dea astfel un semnal și pentru celelalte grupuri dar mai ales către suporterii dinamoviști care nu s-au înscris încă în programul „Doar Dinamo București” sau care vor să renunțe la luptă:

„Acum câteva zile cineva îmi spunea că e timpul să ne preocupăm mai mult de familiile noastre și să lăsăm Dinamo de-o parte …

Nu contest faptul că sunt persoane care îmbrățișează această abordare tristă sau care consideră că Dinamo nu mai are nevoie de sprijinul nostru. GREȘIT! Drumul pe care am pornit în urmă cu câțiva ani este departe de sfârșit.

Mai sunt încă nebuni frumoși care au înțeles că între noi și Dinamo este o relație specială, pe viață. Acești câini și-au rupt din bugetul lunar, din nou, pentru clubul nostru, astfel încât și cei care ne sfătuiesc acum să renunțăm să poată peste câțiva ani să aplaude sau să cânte pentru Dinamo”.