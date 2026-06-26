Egipt – Iran, LIVE VIDEO în grupa G de la CM 2026, etapa 3. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

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Egipt și Iran se duelează în ultima etapă a grupei G de la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, la Seattle. Meciul se anunță unul foarte disputat, pentru că egiptenii își pot asigura primul loc în această grupă, în vreme ce iranienii au de asemenea șanse reale la accederea în 16-imile de finală.

Egipt – Iran LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026 Egipt 2026-06-27T03:00:00Z Iran

Clasament Grupa G de la Campionatul Mondial

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Group Stage Locul 3 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Mexic 3 3 0 0 6 0 +6 9 2 ▲ Africa de Sud 3 1 1 1 2 3 -1 4 3 ▼ Coreea de Sud 3 1 0 2 2 3 -1 3 4 ▼ Cehia 3 0 1 2 2 6 -4 1 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Elveția 3 2 1 0 7 3 +4 7 2 Canada 3 1 1 1 8 3 +5 4 3 Bosnia 3 1 1 1 5 6 -1 4 4 Qatar 3 0 1 2 2 10 -8 1 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Brazilia 3 2 1 0 7 1 +6 7 2 Maroc 3 2 1 0 6 3 +3 7 3 ▼ Scoția 3 1 0 2 1 4 -3 3 4 Haiti 3 0 0 3 2 8 -6 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 SUA 3 2 0 1 8 4 +4 6 2 Australia 3 1 1 1 2 2 0 4 3 Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 4 4 Turcia 3 1 0 2 3 5 -2 3 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Germania 3 2 0 1 10 4 +6 6 2 Coasta de Fildeș 3 2 0 1 4 2 +2 6 3 Ecuador 3 1 1 1 2 2 0 4 4 Curaçao 3 0 1 2 1 9 -8 1 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Olanda 3 2 1 0 10 4 +6 7 2 Japonia 3 1 2 0 7 3 +4 5 3 ▼ Suedia 3 1 1 1 7 7 0 4 4 Tunisia 3 0 0 3 2 12 -10 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Egipt 2 1 1 0 4 2 +2 4 2 ▼ Iran 2 0 2 0 2 2 0 2 3 ▲ Belgia 2 0 2 0 1 1 0 2 4 ▼ Noua Zeelandă 2 0 1 1 3 5 -2 1 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Spania 2 1 1 0 4 0 +4 4 2 ▼ Uruguay 2 0 2 0 3 3 0 2 3 ▲ Capul Verde 2 0 2 0 2 2 0 2 4 ▼ Arabia Saudită 2 0 1 1 1 5 -4 1 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Franța 2 2 0 0 6 1 +5 6 2 ▼ Norvegia 2 2 0 0 7 3 +4 6 3 Senegal 2 0 0 2 3 6 -3 0 4 Irak 2 0 0 2 1 7 -6 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Argentina 2 2 0 0 5 0 +5 6 2 Austria 2 1 0 1 3 3 0 3 3 Algeria 2 1 0 1 2 4 -2 3 4 Iordania 2 0 0 2 2 5 -3 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Columbia 2 2 0 0 4 1 +3 6 2 Portugalia 2 1 1 0 6 1 +5 4 3 ▼ RD Congo 2 0 1 1 1 2 -1 1 4 Uzbekistan 2 0 0 2 1 8 -7 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Anglia 2 1 1 0 4 2 +2 4 2 Ghana 2 1 1 0 1 0 +1 4 3 ▲ Croația 2 1 0 1 3 4 -1 3 4 ▼ Panama 2 0 0 2 0 2 -2 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Germania 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Franța 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ SUA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Brazilia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Spania 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Capul Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Egipt 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Croația 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Bosnia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Africa de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Elveția 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Cehia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Panama 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Turcia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Scoția 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Noua Zeelandă 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ▼ Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 7 ▼ Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 9 ▼ Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 10 ▼ Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0 11 ▼ Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0 12 ▼ Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Suedia 3 1 1 1 7 7 0 4 2 ▼ Ecuador 3 1 1 1 2 2 0 4 2 ▼ Brazilia 1 0 1 0 1 1 0 1 3 ▼ Olanda 1 0 1 0 2 2 0 1 3 ▼ Japonia 1 0 1 0 2 2 0 1 3 ▼ Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Bosnia 3 1 1 1 5 6 -1 4 4 ▼ Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 4 5 ▼ Croația 2 1 0 1 3 4 -1 3 5 ▼ Noua Zeelandă 1 0 1 0 2 2 0 1 5 ▼ Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1 6 ▼ Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Coreea de Sud 3 1 0 2 2 3 -1 3 6 ▼ Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Spania 1 0 1 0 0 0 0 1 7 ▼ Portugalia 1 0 1 0 1 1 0 1 7 ▼ Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 7 ▼ Algeria 2 1 0 1 2 4 -2 3 7 ▼ Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 7 ▼ Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Scoția 3 1 0 2 1 4 -3 3 8 ▼ Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0 9 ▼ Capul Verde 2 0 2 0 2 2 0 2 9 ▼ Cehia 2 0 1 1 2 3 -1 1 9 ▼ Arabia Saudită 2 0 1 1 1 5 -4 1 10 ▼ Belgia 2 0 2 0 1 1 0 2 11 ▼ Panama 1 0 0 1 0 1 -1 0 11 ▼ Iordania 1 0 0 1 1 3 -2 0 11 ▼ RD Congo 2 0 1 1 1 2 -1 1 12 ▼ Senegal 2 0 0 2 3 6 -3 0 12 ▼ Turcia 1 0 0 1 0 2 -2 0

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile nu sunt disponibile.

Ce înseamnă, de fapt, abrevierile din OPTA

G = goluri, A = assist, CR = cartonașe roșii, CG = cartonașe galbene, CO = cornere, Ș = șuturi, ȘP = șuturi pe poartă, OF = offsideuri, FC = faulturi comise, FP = faulturi permis, PAR = parade ale portarilor.

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Statistici explicate pentru pariori

În noul format OPTA, FANATIK vine mai aproape de cei pasionați și îndrăgostiți de fotbal. Pariorii vor avea în site-ul nostru un aliat de nădejde, fiecare meci fiind explicat pe bucăți. Astfel, în sectorul statistici de meci, aveți opțiunea să vedeți tot ce au făcut pe teren jucătorii pe care îi urmăriți. Concret, zona „Statistici meci” din OPTA permite filtrarea rapidă a tuturor datelor importante dintr-un meci, atât pe echipe, cât și pe fiecare jucător în parte. Utilizatorul poate selecta: – statisticile generale („TOȚI”) – statisticile unei echipe – statisticile unui anumit jucător.

Desfășurarea meciului Egipt – Iran, actualizări în timp real

Echipe Egipt – Iran

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Egipt – Iran LIVE la CM 2026, ce au făcut echipele în primele două meciuri de la Mondiale

Naționala la care strălucește în continuare Mohamed Salah are în acest moment patru puncte, după ce , și . „Faraonii” pot profita astfel de marea șansă ivită întrucât belgienii nu s-au ridicat până acum la nivel așteptărilor la acest turneu final și cu o victorie sunt siguri de primul loc în grupă.

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De partea cealaltă, naționala de la Teheran a înregistrat până acum la Mondial două rezultate de egalitate, și Astfel, iranienii au două puncte înaintea meciului cu Egipt și sunt la egalitate cu Belgia, națională care, în mod evident, în această ultimă etapă din faza grupelor se duelează cu Noua Zeelandă. Așadar, Iranul are anumite șanse la locul 2, dar poate spera în anumite condiții și că va prinde unul dintre cele mai bune opt locuri trei, pentru a ajunge până la urmă din această postură în

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La ce oră se joacă Egipt – Iran și cine transmite la TV

Meciul Egipt – Iran a fost programat de FIFA să se dispute sâmbătă, 27 iunie, cu începere de la ora României 06:00. , dar va putea fi urmărită și online, pe platforma AntenaPlay. În paralel, de la aceeași oră, pe va fi difuzat celălalt meci din această grupă G de la Campionatul Mondial, Noua Zeelandă – Belgia.

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Cote pariuri Egipt – Iran

În condițiile în care este vorba despre un meci decisiv pentru ambele echipe în vederea calificării mai departe și, în plus, cele două naționale par destul de echilibrate din punct de vedere valoric în acest moment, cu un mic plus totuși pentru Egipt în principiu, ne putem aștepta la un joc foarte disputat și, mai ales, echilibrat.