Sport

Egipt – Iran, LIVE VIDEO în grupa G de la CM 2026, etapa 3. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

Egipt - Iran, etapa 3, grupa G de la CM 2026. Urmărește live text, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei.
Gabriel-Alexandru Ioniță
26.06.2026 | 23:00
Egipt Iran LIVE VIDEO in grupa G de la CM 2026 etapa 3 Statistici OPTA faza cu faza in timp real
SPECIAL FANATIK
Egipt - Iran, LIVE VIDEO în grupa G de la CM 2026, etapa 3. Foto: colaj Fanatik / Hepta
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Egipt și Iran se duelează în ultima etapă a grupei G de la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, la Seattle. Meciul se anunță unul foarte disputat, pentru că egiptenii își pot asigura primul loc în această grupă, în vreme ce iranienii au de asemenea șanse reale la accederea în 16-imile de finală.

Egipt – Iran LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026
Egipt
Iran

Clasament Grupa G de la Campionatul Mondial

Grupa A
Grupa B
Grupa C
Grupa D
Grupa E
Grupa F
Grupa G
Grupa H
Grupa I
Grupa J
Grupa K
Grupa L
Group Stage
Locul 3
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Mexic 3 3 0 0 6 0 +6 9
2 Africa de Sud 3 1 1 1 2 3 -1 4
3 Coreea de Sud 3 1 0 2 2 3 -1 3
4 Cehia 3 0 1 2 2 6 -4 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Elveția 3 2 1 0 7 3 +4 7
2 Canada 3 1 1 1 8 3 +5 4
3 Bosnia 3 1 1 1 5 6 -1 4
4 Qatar 3 0 1 2 2 10 -8 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Brazilia 3 2 1 0 7 1 +6 7
2 Maroc 3 2 1 0 6 3 +3 7
3 Scoția 3 1 0 2 1 4 -3 3
4 Haiti 3 0 0 3 2 8 -6 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 SUA 3 2 0 1 8 4 +4 6
2 Australia 3 1 1 1 2 2 0 4
3 Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 4
4 Turcia 3 1 0 2 3 5 -2 3
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Germania 3 2 0 1 10 4 +6 6
2 Coasta de Fildeș 3 2 0 1 4 2 +2 6
3 Ecuador 3 1 1 1 2 2 0 4
4 Curaçao 3 0 1 2 1 9 -8 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Olanda 3 2 1 0 10 4 +6 7
2 Japonia 3 1 2 0 7 3 +4 5
3 Suedia 3 1 1 1 7 7 0 4
4 Tunisia 3 0 0 3 2 12 -10 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Egipt 2 1 1 0 4 2 +2 4
2 Iran 2 0 2 0 2 2 0 2
3 Belgia 2 0 2 0 1 1 0 2
4 Noua Zeelandă 2 0 1 1 3 5 -2 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Spania 2 1 1 0 4 0 +4 4
2 Uruguay 2 0 2 0 3 3 0 2
3 Capul Verde 2 0 2 0 2 2 0 2
4 Arabia Saudită 2 0 1 1 1 5 -4 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Franța 2 2 0 0 6 1 +5 6
2 Norvegia 2 2 0 0 7 3 +4 6
3 Senegal 2 0 0 2 3 6 -3 0
4 Irak 2 0 0 2 1 7 -6 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Argentina 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 Austria 2 1 0 1 3 3 0 3
3 Algeria 2 1 0 1 2 4 -2 3
4 Iordania 2 0 0 2 2 5 -3 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Columbia 2 2 0 0 4 1 +3 6
2 Portugalia 2 1 1 0 6 1 +5 4
3 RD Congo 2 0 1 1 1 2 -1 1
4 Uzbekistan 2 0 0 2 1 8 -7 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Anglia 2 1 1 0 4 2 +2 4
2 Ghana 2 1 1 0 1 0 +1 4
3 Croația 2 1 0 1 3 4 -1 3
4 Panama 2 0 0 2 0 2 -2 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Germania 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Franța 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 SUA 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Brazilia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Spania 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Capul Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipt 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Croația 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bosnia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Africa de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Elveția 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cehia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panama 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turcia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Scoția 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Noua Zeelandă 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Suedia 3 1 1 1 7 7 0 4
2 Ecuador 3 1 1 1 2 2 0 4
2 Brazilia 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Olanda 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Japonia 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bosnia 3 1 1 1 5 6 -1 4
4 Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 4
5 Croația 2 1 0 1 3 4 -1 3
5 Noua Zeelandă 1 0 1 0 2 2 0 1
5 Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1
6 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Coreea de Sud 3 1 0 2 2 3 -1 3
6 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Spania 1 0 1 0 0 0 0 1
7 Portugalia 1 0 1 0 1 1 0 1
7 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Algeria 2 1 0 1 2 4 -2 3
7 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Scoția 3 1 0 2 1 4 -3 3
8 Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Capul Verde 2 0 2 0 2 2 0 2
9 Cehia 2 0 1 1 2 3 -1 1
9 Arabia Saudită 2 0 1 1 1 5 -4 1
10 Belgia 2 0 2 0 1 1 0 2
11 Panama 1 0 0 1 0 1 -1 0
11 Iordania 1 0 0 1 1 3 -2 0
11 RD Congo 2 0 1 1 1 2 -1 1
12 Senegal 2 0 0 2 3 6 -3 0
12 Turcia 1 0 0 1 0 2 -2 0

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile nu sunt disponibile.

Ce înseamnă, de fapt, abrevierile din OPTA

G = goluri, A = assist, CR = cartonașe roșii, CG = cartonașe galbene, CO = cornere, Ș = șuturi, ȘP = șuturi pe poartă, OF = offsideuri, FC = faulturi comise, FP = faulturi permis, PAR = parade ale portarilor.

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Statistici explicate pentru pariori

În noul format OPTA, FANATIK vine mai aproape de cei pasionați și îndrăgostiți de fotbal. Pariorii vor avea în site-ul nostru un aliat de nădejde, fiecare meci fiind explicat pe bucăți. Astfel, în sectorul statistici de meci, aveți opțiunea să vedeți tot ce au făcut pe teren jucătorii pe care îi urmăriți. Concret, zona „Statistici meci” din OPTA permite filtrarea rapidă a tuturor datelor importante dintr-un meci, atât pe echipe, cât și pe fiecare jucător în parte. Utilizatorul poate selecta: – statisticile generale („TOȚI”) – statisticile unei echipe – statisticile unui anumit jucător.

Desfășurarea meciului Egipt – Iran, actualizări în timp real

Nu există comentarii disponibile.

Echipe Egipt – Iran

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Egipt – Iran LIVE la CM 2026, ce au făcut echipele în primele două meciuri de la Mondiale

Naționala la care strălucește în continuare Mohamed Salah are în acest moment patru puncte, după ce a făcut egal cu Belgia, scor 1-1, și a învins Noua Zeelandă cu scorul de 3-1. „Faraonii” pot profita astfel de marea șansă ivită întrucât belgienii nu s-au ridicat până acum la nivel așteptărilor la acest turneu final și cu o victorie sunt siguri de primul loc în grupă.

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De partea cealaltă, naționala de la Teheran a înregistrat până acum la Mondial două rezultate de egalitate, 2-2 cu Noua Zeelandă și 0-0 cu Belgia. Astfel, iranienii au două puncte înaintea meciului cu Egipt și sunt la egalitate cu Belgia, națională care, în mod evident, în această ultimă etapă din faza grupelor se duelează cu Noua Zeelandă. Așadar, Iranul are anumite șanse la locul 2, dar poate spera în anumite condiții și că va prinde unul dintre cele mai bune opt locuri trei, pentru a ajunge până la urmă din această postură în faza următoare a competiției. 

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La ce oră se joacă Egipt – Iran și cine transmite la TV

Meciul Egipt – Iran a fost programat de FIFA să se dispute sâmbătă, 27 iunie, cu începere de la ora României 06:00. Partida va fi transmisă la TV în România de Antena 3 CNN, dar va putea fi urmărită și online, pe platforma AntenaPlay. În paralel, de la aceeași oră, pe Antena 1 va fi difuzat celălalt meci din această grupă G de la Campionatul Mondial, Noua Zeelandă – Belgia.

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Cote pariuri Egipt – Iran

În condițiile în care este vorba despre un meci decisiv pentru ambele echipe în vederea calificării mai departe și, în plus, cele două naționale par destul de echilibrate din punct de vedere valoric în acest moment, cu un mic plus totuși pentru Egipt în principiu, ne putem aștepta la un joc foarte disputat și, mai ales, echilibrat.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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