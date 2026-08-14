Egor Kornev a răbufnit după ce a ratat aurul la Europenele de la Paris: ”Nu mai vreau să înot”

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După ce a luat aurul la 50 metri fluture la Campionatele Europene de natație de la Paris, Egor Kornev a pierdut la limită următoarele două finale. Acest lucru l-a făcut să cedeze pe înotătorul din Rusia.

Izbucnirea lui Egor Kornev după o nouă înfrângere la Europenele de la Paris

Depășit de David Popovici pe ultimii metri ai finalei de 100 liber, Egor Kornev a trăit o nouă dezamăgire. Intrat în ultimul schimb pentru Rusia în cursa de ștafetă 4 x 100 metri liber, el .

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La final, epuizat din punct de vedere fizic, Egor Kornev a mărturisit că este marcat și nu știe cum va mai putea lua startul în următoarele probe. El va mai intra în bazin la 50 metri liber, dar și în ștafetele de 4 x 100 metri liber combinat și în 4 x 100 mixt.

”A fost absolut înfricoșător. Îmi tremură mâinile? Nu știu cum voi înota mâine. Va trebui să fac același lucru din nou, dar nici măcar nu mai vreau să înot. Fiecare cursă devine din ce în ce mai grea, este absolut brutal, sunt la limită din punct de vedere fizic. Era să leșin chiar acum. Am stat în vestiar complet copleșit de efortul depus în aceste zile”, a declarat Kornev, conform .

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Kornev își asumă responsabilitatea eșecului

Întrebat dacă este dezamăgit de faptul că a ratat titlul european într-o probă în care ștafeta Rusiei era văzut ca mare favorită, rivalul lui David Popovici a mărturisit că nu are nicio problemă să-și asume responsabilitatea.

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”Nu este nimic de care să ne fie rușine, toată lumea a dat tot ce a putut. A fost minunat, am luat argintul și vom continua să ne îmbunătățim. Am pierdut față de Krzysztof Milak pe sută? Evident, acestea sunt problemele mele.

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Sunt gata să-mi asum responsabilitatea pentru rezultatele mele. Nu mi-e frică de responsabilitate, dar cred că ne-am descurcat foarte bine în această finală și ar trebui să fim fericiți”, a spus Egor Kornev.

Cum l-a descris Egor Kornev pe David Popovici

Deși a făcut câteva afirmații tari înaintea finalei de 100 de metri liber, Egor Kornev a recunoscut la final superioritatea lui David Popovici și a povestit că .

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”Aș spune că e un tip incredibil de tare. Și îmi face mare plăcere să fiu alături de el în call room, să petrecem aceste clipe împreună, să râdem, apoi să înotăm și să ne întrecem. Dar dacă nu trecem la activitatea noastră, atunci ne înțelegem foarte bine, adică comunicăm destul de mult, ne împărtășim diverse noutăți. Apropo, azi el a aflat că sunt căsătorit.

(n.r. – Dacă i-a spus despre mașina lui Mercedes) Da, da, i-am spus că deja am unul și ce alt model îmi doresc. El zice: ‘Ce tare, eu am un Porsche’. Zice: ‘Am, da, un Mercedes decapotabil și un Porsche’. Eu îi zic: ‘Ce tare. Eu o să-mi cumpăr un Speed 63 (n.r. – Mercedes AMG 63)’.

I-am spus: ‘Vino în Rusia’. I-am zis: ‘Voi acolo conduceți repede pe drum drept? O să-ți arăt eu cum trebuie să conduci. Păi, așa, ca să nu te relaxezi nici măcar un pic’. I-am zis: ‘O să te întâmpin, o să te cazăm, o să ne plimbăm împreună’.

I-am zis: ‘Și arată-mi ce înseamnă să conduci cu adevărat’. Păi, cam asta e. A fost drăguț, ne-am distrat împreună, am râs. E un tip de treabă, un adevărat entuziast. Ei bine, într-o oarecare măsură, și eu sunt așa. De aceea am râs așa de mult cu el. Asta e, bine, super, amuzant”, a precizat rusul.