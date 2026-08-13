Sport

Egor Kornev, încă un eşec usturător după cel în faţa lui David Popovici! Ruşilor nu le-a venit să creadă

Egor Kornev, copilul teribil al înotului din Rusia, a suferit un nou eșec usturător într-o probă în care era mare favorit și arată că are o problemă cu ultimele secunde din cursă.
Flaviu Popa, Marian Popovici
13.08.2026 | 21:42
Egor Kornev inca un esec usturator dupa cel in fata lui David Popovici Rusilor nu lea venit sa creada
CORESPONDENȚĂ DIN PARIS
Înotătorul rus Egor Kornev a suferit un nou eșec
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În urmă cu 24 de ore, Kornev era învins de David Popovici în ultima secundă, după ce a condus 90% din finala la 100 de metri liber. Ușor arogant în declarații înainte de finală, Kornev a dat dovadă de fair play imediat după înfrângere și a dat mâna cu Popovici. Ulterior a explicat că de fapt are o relație bună cu românul și chiar l-a lăudat.

Egor Kornev a pierdut în ultima secundă și proba de ștafetă 4×100 de metri, deși era mare favorit

A recunoscut, însă, că a avut o problemă chiar pe final de cursă din cauza efortului depus. „Eu și David am fost despărțiți de foarte puțin, dar consider că a fost un moment incredibil de onorabil. Însă cel mai mult mă bucură faptul că toți băieții s-au străduit foarte mult.

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Diferența dintre noi s-a redus la 18 sutimi. Odată era de 3 secunde, apoi 1,5, apoi 80 de sutimi, iar acum 18 sutimi. Dar ce va fi anul viitor vom vedea. (n.r. Despre David Popovici) Aș spune că e un tip incredibil de tare. Și îmi face mare plăcere să fiu alături de el în call room, să petrecem aceste clipe împreună, să râdem, apoi să înotăm și să ne întrecem.

Dar dacă nu trecem la activitatea noastră, atunci ne înțelegem foarte bine, adică comunicăm destul de mult, ne împărtășim diverse noutăți. Apropo, azi el a aflat că sunt căsătorit”, a declarat Egor Kornev. Așadar, cu toate că senzația din exterior e că Egor Kornev și David Popovici ar fi „dușmani”, în realitate între cei doi există o relație normală.

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Egor Kornev avea marea șansă să câștige pentru Rusia proba de ștafetă 4×100 de metri liber

Astăzi, Egor Kornev avea marea șansă să-și ia revanșa în fața fanilor în proba de ștafetă 4 x 100 de metri liber. Surprinzător, istoria s-a repetat și Kornev a pierdut dramatic în ultima secundă, fiind depășit pe ultima lungime a cursei de maghiarul Kristof Milak. Astfel, Ungaria va duce acasă medaliile de aur în cursa de ștafetă 4 x 100 de metri.

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Jurnaliștilor ruși prezenți în tribune nu le-a venit să creadă că au pierdut aurul și s-au uitat siderați către tabelă. Pe locul trei a sosit Croația, imediat în spatele Rusiei.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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