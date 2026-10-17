Egor Kornev, învins! Rivalul lui David Popovici nu l-a putut opri pe omul care a făcut „tripla” la Cupa Mondială

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Cameron McEvoy a câştigat proba de 50 de metri liber în a treia etapă a Cupei Mondiale, desfăşurată în Kazahstan, la Astana. Egor Kornev a fost din nou pe locul secund nu l-a putut opri pe campionul australian.

Egor Kornev, învins de Cameron McEvoy în proba de 50 de metri liber

Australianul a dominat probele de 50 de metri liber la Cupa Mondială în bazin scurt. S-a impus în toate cele trei etape şi a reuşit să facă „Tripla Coroană”. A înotat cele două lungimi de bazin cu timpul 20,19 secunde. A reuşit să se impună şi la Baku, respectiv Tashkent.

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Egor Kornev, a fost de fiecare dată pe locul secund şi nu a reuşit să îi pună probleme înotătorului australian. Cameron McEvoy domină proba de 50 de metri liber şi în bazin lung, fiind campionul olimpic al probei, la JO de la Paris 2024.

McEvoy, despre Kornev: „Suntem prieteni, dar sportul e sport”

Sportivul în vârstă de 32 de ani a declarat că nu se aştepta să înoate atât de rapid şi că e posibil să participe pe viitor şi la probele de ştafetă 4×100 de metri liber. Despre Kornev, australianul a spus că sunt buni prieteni, dar în bazin vrea să fie cel mai rapid din lume:

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„Mă simt bine. Coroana e întotdeauna binevenită. Încă un bonus de 10.000 de dolari. Dar, per ansamblu, e un timp mai rapid decât mă așteptam. 20,19 este al doilea cel mai rapid timp pe care l-am înregistrat vreodată. Mă bucur foarte mult pentru Kornev, pentru că suntem prieteni în afara competiției. Dar sportul e sport, iar eu vreau să fiu cel mai rapid din lume”, a spus McEvoy.

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În luna august, Egor Kornev şi David Popovici au luptat cot la cot pentru aurul european la Paris. După o primă lungime de bazin în care rusul a întors primul, .

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