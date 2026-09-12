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Campioana și vicecampioana României la handbal feminin, Gloria Bistrița și CSM București, evoluează în acest weekend în etapa a 2-a din grupele EHF Champions League. Ambele formații din Liga Florilor ai debutat cu dreptul în cea mai importantă competiție inter-cluburi din handbalul feminin continental. Urmează acum noi misiuni, contra unor echipe din Franța și Muntenegru.

LIVE BLOG: EHF Champions League Feminin, etapa 2

Etapa cu numărul 2 din Liga Campionilor la handbal feminin este programată în weekendul 12 – 13 septembrie. Cele două reprezentante ale României vor juca sâmbătă, de la ora 17:00, respectiv duminică, de la aceeași oră. Prima care intră pe teren este vicecampioana CSM București. Gloria are meci o zi mai târziu.

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Cele două mari rivale au început perfect sezonul în ambele competiții în care sunt angrenate. În Liga Florilor, campionatul intern al României, Gloria și CSM au obținut două victorii din tot atâtea partide. Apoi, , echipa din București a învins-o lejer pe Krim Ljubliana (Slovenia) cu 37-29, în deplasare. Dincolo, Bistrița a învins-o pe HSC Blomberg Lippe (Germania), scor 23-28, tot departe de casă.

Analiza etapei 2 din Liga Campionilor la handbal feminin. Cu cine joacă CSM București și Gloria Bistrița

În etapa a 2-a din Liga Campionilor la handbal feminin, formațiile din România au misiuni diametral opuse. CSM București joacă acasă că Buducnost. În ultimii ani, muntenegrencele au trecut printr-o perioadă de reconstrucție. Rezultatele au fost mai modeste în grupele Ligii Campionilor. Româncele sunt mari favorite în acest meci. Rivalele lor au pierdut clar în etapa 1, scor 20-29, acasă cu Ferencvaros.

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Gloria Bistrița are, în schimb, cea mai grea misiune posibilă. Campioana României are meci pe terenul campioanei Europei, Metz. Echipa franceză Metz este câștigătoarea Ligii Campionilor la handbal feminin. În iunie, la Budapesta, aceasta a învins-o pe Gyor, campioana ultimelor două ediții, scor 31-29. A fost primul trofeu al Ligii Campionilor pentru Metz, care se mai clasase pe locul 3 în urmă cu patru ani, și a fost semifinalistă în 2019, 2024 și 2025.

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Cine transmite la tv etapa a 2-a din EHF Champions League

În sezonul curent, la fel ca în precedentele, Liga Campionilor la Handbal Feminin se vede la tv pe posturile Digi Sport și Prima Sport. Fanii pot urmări duelurile și online, prin platformele celor două trusturi deținătoare de drepturi, adică pe Digi Online și PrimaPlay. Iată televizările din aceste weekend:

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Sâmbătă, 12 septembrie, ora 17:00: CSM București – Buducnost (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

Duminică, 13 septembrie, ora 17:00: Gloria Bistrița – Metz (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

Clasamentul EHF Champions League, înainte de etapa 2

Doar o etapă s-a scurs până acum din acest sezon al . Clasamentele celor grupe nu sunt încă edificatoare, echipele fiind departajate de golaveraj. În grupa A, CSM București este pe locul 3, după Esbjerg și Ferencvaros, iar în grupa B Gloria Bistrița este pe 2, în spatele viitoarelor rivale de la Metz.

Grupa A, clasament:

Grupa B, clasament:

Următoarele meciuri pentru Gloria Bistrița în Liga Campionilor:

20 septembrie 2026 (duminică), 17:00 – Gloria Bistrița – Odense

3 octombrie 2026 (sâmbătă), 19:00 – Gyor – Gloria Bistrița

11 octombrie 2026 (duminică), 17:00 – NFH – Gloria Bistrița

Următoarele meciuri pentru CSM București în Liga Campionilor:

19 septembrie 2026 (sâmbătă), 17:00 – Borussia Dortmund – CSM București

3 octombrie 2026 (sâmbătă), 17:00 – Ferencvaros – CSM București

11 octombrie 2026 (duminică), 17:00 – CSM București – Esbjerg

Cum se califică Gloria Bistrița și CSM București în faza următoare din Liga Campionilor la handbal feminin

Formatul EHF Champions League Feminin este unul deja arhicunoscut. La fel este și modul de calificare. Primele două clasate în fiecare grupă avansează în sferturile de finală. Echipele de pe pozițiile 3-6 mai primesc o șansă și vor evolua în faza play-off, în dublă manșă.

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Cote și ponturi pariuri în etapa 2 de EHF Liga Campionilor feminin

Casele de pariuri au publicat cotele pentru partidele pe care reprezentatele României le dispută în acest weekend în EHF Liga Campionilor feminin. CSM București este ultra-favorită cu Buducnost, primind o cotă cuprinsă între 1,01 și 1,05. De cealaltă parte, Gloria Bistrița este considerată outsider pe terenul campioanei en-titre, Metz. Franțuzoaicele primesc o cotă de 1,35 – 1,40, în timp ce campioana României are 4,00 – 4,20.