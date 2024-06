Ei au putut să îi învingă pe olandezi. De ce să nu o facem din nou la EURO 2024!

România este văzută deja de mulți analiști eliminată de la EURO 2024 încă dinainte de confruntarea cu Olanda. „Tricolorii” au mai reușit însă să producă surpriza împotriva olandezilor și nu sunt singurii.

România poate să elimine Olanda! Episoadele în care bativii au suferit înfrângeri împotriva românilor

Primii care au deschis drumurile și au spart gheața împotriva olandezilor au fost cei de la FCSB, care s-au calificat în sferturile de finală ale Cupei UEFA în 2006, după o victoria în Olanda cu 3-1 în fața lui Heerenveen.

Batavii au deschis scorul în minutul 24, însă Nicolae Dică (min.29) și Dorin Goian (min.76) au întors rezultatul. Sorin Paraschiv avea să majoreze scorul la 3-1 în minutul 78 și rezolva soarta calificării.

Totul în sezonul european 2005-2006, Rapidul reușea în Cupa UEFA să elimineuna dintre cele mai importante echipe din Olanda: Feyenoord. Echipa antrenată de Răzvan Lucescu s-a impus pe Giulești cu 1-0, după golul reușit de Mugurel Buga.

În 2007, în preliminariile Campionatului European, România avea nevoie de o victorie împotriva Olandei pentru ase putea califica la turneul final. După un meci eroic, „tricolorii” au reușit să se impună cu 1-0, după reușita lui Dorin Goian din minutul 71. Este singura victorie a României împotriva „Portocalei Mecanice”. „Tricolorii” au reușit în cele preliminarii să le ia patru puncte olandezilor, după au făcut și 0-0 la Amsterdam. .

România trebuie să ia exemplu de la generațiile anterioare care i-au învins pe olandezi

După ce a eliminat Heerenven, în FCSB reușea în anul 2010 să învingă din nou clar o echipă din Olanda. Bucureștenii au reușit să egaleze pe finalul primului meci și să plece neînvinși, scor 1-1 chiar la Utrecht.

În meciul retur, FCSB s-a impus clar în Ghencea în fața olandezilor, scor 3-1, după golurile lui Florin Gardoș (min.29) și „dubla” de poveste a lui Bogdan Stancu (min. 52, 53). Pentru Utrecht egalase la 1 Mertens, viitorul transferat de Napoli.

România a reușit ultima victorie împotriva Olandei chiar la Campionatul European

Echipa națională de polo a României a reușit în martie 2024 o victorie importantă la Campionatul European, chiar împotriva reprezentativei Olandei, scor 12-8. Un alt exemplu pozitiv pentru băieții lui Edi Iordănescu.

Maria Coman a reușit să câștige o medalie la Karate 1 Youth League după ce în semifinale a învins o olandeză: „Pentru mine, acesta medalie este una foarte valoroasa, nu numai pentru că am reușit să câștig încă o medalie de argint în seria concursurilor Karate 1- Youth League, dar mai ales pentru că am câștigat împotriva adversarelor mele cele mai puternice.

În sferturi, am câștigat împotriva sportivei numărul unu mondial din Germania, iar în semifinală am doborât locul 7 mondial, sportiva din Olanda. Finala nu a decurs așa cum am sperat, poate din cauza emoțiilor, a oboselii acumulate”,

Un rezultat notabil împotriva Olandei l-am obținut și la handbal feminin în 2023. România a trecut în semifinalele Festivalului Olimpic al Tineretului European de olandezi, scor 32-30, după o perioadă în care bativii ne-au bătut pe unde ne-au prins pe „parchet”. Singura victorie din ultimii ani a fost doar într-un turneu amical la Eindhoven, unde „tricolorele” învingeau cu 24-23 în 2016.

Aceste exemple de meciuri în care românii au plecat cu șansa a doua dar au reușit să se impună în fața olandezilor ar putea fi un mijloc suplimentar de motivație pentru jucătorii lui Edi Iordănescu. Rămâne de văzut dacă România va fi capabilă să producă una dintre cele mai mari surprize din istoria Campionatului European.

17 ani se împlinesc pe 13 octombrie 2024, când România a obținut singura victorie din istorie împotriva Olandei