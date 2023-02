Ei se pregătesc de nuntă, dar lumea îi crede mamă și fiu: ”Tot ce se întâmplă e foarte dubios”

Ei se pregătesc de , dar lumea îi crede mamă și fiu. Majoritatea oamenilor care îi întâlnesc cred că tot ce se întâmplă e foarte dubios, mai ales că între ei este o diferență foarte mare. Bărbatul e mai mic cu 29 de ani.

Sunt foarte aproape de căsătorie, însă oamenii îi confundă drept mama și copilul. Care sunt declarațiile făcute de cei doi

Luke Ellis și Steff White formează un cuplu de mai bine de jumătate de an, după ce s-au cunoscut pe o plaformă de dating. Locuiesc în Devon și sunt foarte aproape de căsătorie, după ce tânărul de 25 de ani i-a oferit partenerei inelul de logodnă de Crăciun.

Femeia de 54 de ani a rămas impresionată de cavalerismul de care a dat dovadă acesta încă de la prima întâlnire. Aceasta este divorțată și este mama a patru copii, însă spune că abia acum și-a întâlnit sufletul pereche pe care l-a căutat întreaga viață.

Cu toate acestea oamenii au senzația că au o legătură dubioasă și au tendința să creadă că sunt mamă și fiu. Tânărul este şofer de autocar şi spune că a fost atras de „personalitatea sănătoasă, cu picioarele pe pământ și iubitoare” a partenerei sale.

Mai mult decât atât, Luke a ținut să sublinieze că este una adevărată și care nu are legătură cu nicio înclinație sexuală sau cu un fetiș. Totodată, tânărul susține că sentimentele sale sunt reale și că este o persoană de modă veche.

Luke Ellis și Steff White, o poveste de dragoste reală

„Unii oameni devin paranoici în legătură cu vârsta sau orice altceva, eu nu i-am văzut vârsta. Eu i-am văzut doar personalitatea, inima și sufletul ei. Pur și simplu m-am îndrăgostit de ea pentru ceea ce este. E perfectă.

Mama mea și Steff sunt de aceeași vârstă, cu câteva luni diferență. Știm că unii oameni ne-au aruncat priviri curioase ca și cum ar spune că tot ce se întâmplă e foarte dubios. Mulți oameni par să creadă că tinerii, în special bărbații, nu mai sunt sunt de modă veche, dar credeți-mă că eu sunt.

Nu cred în această generație de relații new age. Cred într-o relație angajată cu o persoană, dedicându-vă viața unul altuia și luptând pentru relaţie. Ea este dragostea vieții mele şi voi face tot ce este posibil pentru a o proteja de orice rău.

Ea nu ar trebui să trăiască simțindu-se vulnerabilă și speriată, dacă se va simţi vreodată așa, mă voi asigura că voi schimba asta”, a declarat Luke pentru , femeia subliniind că nu simte deloc vârsta pe care o are.

În aceeași notă, Steff White a adăugat că tânărul de 25 de ani are toate calitățile pe care și le dorește o femeie. Este atent, are grijă de ea și este foarte iubitor. În plus, Luke este un domn, femeia sfătuind pe toate doamnele să dea o șansă bărbaților care sunt mai mici decât ele.