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Ei sunt cei 4 jucători de la Universitatea Craiova care îi sperie pe bielorușii de la ML Vitebsk. Ce scrie presa din Belarus

Universitatea Craiova debutează în preliminariile Ligii Campionilor împotriva celor de la ML Vitebsk. Patru jucători ai campioanei României le dau fiori bielorușilor
Cristian Măciucă
08.07.2026 | 10:58
Ei sunt cei 4 jucatori de la Universitatea Craiova care ii sperie pe bielorusii de la ML Vitebsk Ce scrie presa din Belarus
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Ei sunt cei 4 jucători de la Universitatea Craiova care îi sperie pe bielorușii de la ML Vitebsk. FOTO: Fanatik
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ML Vitebsk – Universitatea Craiova este prima manșă din primul tur preliminar din UEFA Champions League. Înaintea meciului din Ungaria, care se joacă miercuri, 8 iulie, de la ora 20:00. Patru dintre fotbaliștii antrenați de Filipe Coelho au băgat frica în campioana Belarusului.

Cine sunt jucătorii de la U Craiova care au băgat frica în ML Vitebsk

FANATIK se află la Mezokovesd, acolo unde se dispută meciul dintre ML Vitebsk și Universitatea Craiova. Reporterii Cristi Coste și Tibi Cocora și fotoreporterul Renato Anghelescu transmit cele mai proaspete informații despre primul duel din istoria oltenilor în UEFA Champions League.

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Și presa din Belarus este curioasă de duelul dintre ML Vitebsk și U Craiova. Vitebsk a reușit o performanță uluitoare în sezonul trecut, când a câștigat campionatul din postura de nou-promovată. Jurnaliștii bieloruși au pus lupa lui echipa lui Filipe Coelho și au analizat care sunt cei mai periculoși fotbaliști din lotul campioanei României.

Jurnaliștii din Belarus au notat că Oleksandr Romanchuk, Carlos Mora, Anzor Mekvabishvili și Assad Al-Hamlawi reprezintă principalele arme ale Universității Craiova, înaintea „dublei” cu ML Vitebsk din primul tur preliminar UEFA Champions League. Cei patru au făcut parte și din echipa sezonului 2025-2026 din SuperLiga, acesta fiind un motiv în plus pentru care presa din Belarus se teme de Mora, Anzor, Romanchuk și Assad.

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Presa din Belarus, impresionată de parcursul european al Craiovei

Din analiza presedi din Belarus reiese că bielorușii o consideră pe Universitatea Craiova continuatoarea „Craiovei Maxima”. Jurnaliștii au trecut în revistă cele mai importante performanțe ale alb-albaștrilor. Ei au amintit de perioada de glorie din anii ’80, când U Craiova elimina adversari importanți în competițiile europene, precum Fiorentina, Bordeaux sau Kaiserslautern și obținea victorii în fața unor cluburi ca Leeds, Betis sau Monaco. Bielorușii nu au uitat nici de „dubla” dintre Dinamo Minsk și U Craiova, din Cupa UEFA, sezonul 1995-1996, când oltenii au fost eliminați la loviturile de departajare.

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Evident, presei din Belarus nu avea cum să îi scape și parcursul european al Universității Craiova din ediția precedentă, Jurnaliștii au lăudat faptul că echipa lui Coelho a făcut eventul în România, chiar dacă a avut un traseu complicat în Conference League. Alb-albaștrii au ajuns pe tabloul principal după ce le-au eliminat pe FK Sarajevo, Spartak Trnava și Bașakșehir Istanbul și au învins în grupă pe Rapid Viena și Mainz.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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