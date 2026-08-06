Ei sunt cei doi jucători de care Rapid vrea să scape în mercato. Amândoi sunt jucători de top

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Președintele Rapidului, Victor Angelescu, a anunțat că de la formația giuleșteană ar urma să plece doi jucători în această perioadă de transferuri. Din câte se pare, ar fi vorba de doi fundași din lotul condus de Daniel Pancu, Denis Ciobotariu (28 de ani), care a evoluat ca titular în 2 partide din startul sezonului, și Cristian Ignat (23 de ani).

Care sunt cei doi jucători care ar urma să plece de la Rapid în această vară

Victor Angelescu a dezvăluit care este planul Rapidului în această perioadă de transferuri. „Sigur o să mai plece 1-2 jucători. A venit fundașul stânga, a venit atacantul și probabil vor pleca și alți jucători”, a declarat președintele Rapidului la . Conform , ar fi vorba de fundașii Denis Ciobotariu și Cristian Ignat.

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Ciobotariu a fost titularizat de Daniel Pancu în două partide din acest sezon, cele cu FC Botoșani, 1-1, și CFR Cluj, 3-1, iar . Ignat, care a revenit în această vară în Giulești după ce a petrecut a doua parte a sezonului precedent sub formă de împrumut la Petrolul, a fost rezervă la toate meciurile din actuala stagiune. .

De când evoluează Denis Ciobotariu și Cristian Ignat la Rapid

Cristian Ignat a sosit la academia Rapidului în 2019, iar fundașul și-a făcut debutul la prima echipă în 2021, în Liga 2. În total, acesta a evoluat în 37 de meciuri pentru giuleșteni, 30 dintre ele în sezonul 2024-2025. Născut la Chișinău, acesta a reprezentat România la nivel de juniori, având 14 selecții la naționala U21 în perioada 2023-2025.

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Denis Ciobotariu a semnat cu Rapid în ianuarie 2025, fundașul fiind transferat de la Sepsi pentru 50.000 de euro. Acesta a strâns 47 de prezențe în tricoul giuleștenilor în toate competițiile, marcând și 5 goluri. Format în academia lui Dinamo, apărătorul a mai evoluat în carieră pentru Chindia, CFR Cluj și FC Voluntari înainte de a ajunge la Sepsi în 2022.