Ei sunt cei doi noi jucători pe care Mircea Lucescu îi va chema la naționala României. „Merge personal să-l vadă”

Echipa națională de fotbal se pregătește de preliminariile Campionatului Mondial din 2026, iar Mircea Lucescu caută să găsească lotul cel mai bun pentru o calificare a „tricolorilor”. Mihai Stoichiță a „dat din casă” și a transmis ce noi jucători vrea să aducă „Il Luce” în „Generația de Suflet”.

Mircea Lucescu, pe urmele lui Raul Florucz „Merge personal să-l vadă”

Mihai Stoichiță a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că . Jucătorul legitimat la ar fi tentat să îl convoace la echipa națională.

„Așa a spus Mircea Lucescu, că îl va convoca pe Florucz la națională. O să se ducă să stea de vorbă cu el, să îl vadă pe viu după ce se face bine și probabil că îl cheamă la națională, e decizia lui.

Toată lumea care l-a urmărit pe Florucz a zis că este un jucător de calitate și are doar 23 de ani. Vor să îl ia și austriecii, iar de aici pleacă bătaia. Este un jucător care poate să joace în poziția lui Dennis Man, dar și atacant central. Este stângaci și puternic, destul de înalt, dă goluri în toate competițiile, atât campionatul Sloveniei, cât și în UEFA Conference League.

Eu am văzut ce calități are, puteți să vă uitați pe Wyscout și să vedeți acțiuni, pase decisive. Este un jucător interesant, care are doar 23 de ani, dar a fost descoperit târziu. A jucat pentru naționala Austriei de juniori. Au plecat părinții de mult timp din țară și au renunțat la cetățenie când avea el 7 ani. Lucescu, care s-a uitat, l-a urmărit a zis că ‘da, este un jucător interesant’”, a declarat Mihai Stoichiță.

„Dennis Politic este un jucător interesant pentru echipa națională”

Dacă în cazul lui Raul Florucz, selecționerul nu a putut urmări pe „viu” un meci al atacantului, același lucru nu se poate spune și despre Dennis Politic, care impresionează în acest sezon la Dinamo.

Mihai Stoichiță a continuat dialogul cu Horia Ivanovici și a transmis că Dennis Politic este pe lista selecționerului. , Mircea Lucescu l-a putut urmări pe atacant în Antalya.

„Politic este un jucător în partea opusă, care joacă în stânga, pentru că Raul joacă în dreapta. Are aceleași calități, dar în ultima vreme nu mai e așa cum a fost în toamnă, în meciurile pe care le-am văzut. Este un jucător interesant, are o educație bună, este puternic, are șut bun, tupeu!

Te uiți la jucători tineri, pentru că întotdeauna este perspectiva în mintea unui antrenor. Lui Lucescu îi place să se ducă să descopere jucători tineri, să vadă ce rezervă de jucători are”, a încheiat Mihai Stoichiță.

Mircea Lucescu va merge să urmărească doi noi jucători