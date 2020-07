Ei sunt cei mai bogați politicieni din România! Cum au reușit să-și clădească averile

„Timpul înseamnă bani”, spunea cu mult timp în urmă Benjamin Franklin, dar rețeta este una la fel de actuală în topul celor mai bogați politicienii din România! Astfel, dacă te-ai întrebat vreodată cine sunt oamenii care ne conduc și cum au reușit ei să facă adevărate averi, FANATIK te invită să-i descoperi pe rând.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vorbim despre declarații de avere care te vor lăsa cu gura căscată. Încet, dar sigur, clasa politică a cumulat zeci de milioane de euro și a căscat o adevărată prăpastie față de oamenii de rând

Indiferent că discutăm despre venituri, investiții, obiecte și bijuterii valoroase, pe inventar descoperim de toate. Lingouri de aur, conturi cu sume amețitoare, terenuri, apartamente, vile de vacanță și case prin străinătate, politicienii români le au pe toate.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Topul celor mai bogați politicieni din România!

În primul rând, trebuie să știți că fostul ministru al Justiției nu are adversar. Ana Birchall a stârnit rumoare atunci când și-a publicat ultima declarație de avere. Nu mai puțin de 3 terenuri în județul Suceva, două apartamente în Bucureşti, un apartament în New York, o casă în New Haven şi o altă casă de vacanţă în Suceava, deține aceasta.

Atenție! Nu s-a terminat aici. Ana Birchall a mai menționat că are un lingou de aur şi bijuterii de 46.000 euro. Aceasta a ținut să precizeze că a obţinut o mare parte din avere înainte să ajungă în roluri cheie ale statului. În total, averea ei se învârte în jurul a peste 23 de milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Președintele României a punctat și el în acest top, deși pare a fi un jucător mic în comparație cu ceilalți. Klaus Iohannis deține în acest moment 3 case şi două apartamente în Sibiu. De asemenea, șeful statului spune că are 210.000 lei în conturi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Șeful Executivului, Ludovic Orban este, de departe, cel mai sărac premier pe care l-a avut România. Conform declarației de avere, acesta a bifat înainte să ajungă în fruntea cabinetului încasări de 3000 de lei lunar. Deține în Ilfov 50 la sută dintr-o casă cu suprafața de 200 de metri pătrați.

De asemenea, premierul a completat că are și un autoturism Volkswagen Passat, fabricat în anul 2007 și a declarat că nu deține metale prețioase, obiecte de artă sau bijuterii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fostul premier, candidata PSD-ului la alegerile prezidențiale, Viorica Dăncilă a punctat serios în acest top. Ieșită în ultima perioadă din peisajul politic, Dăncilă a spus că are trei terenuri, unul în Predeal, alte două, moştenite de la părinţi, în judeţul Dolj.

ADVERTISEMENT

Lista continuă cu o casă în judeţul Dolj, două apartamente în Ploieşti şi Teleorman şi o altă casă de vacanţă în Predeal. Bijuteriile acesteia, vorbim despre inele, cercei, pandantive, broşe, valorează 5000 de euro. Și conturile fostului premier erau destul de încărcate. Dăncilă avea 63.000 euro, 428.000 lei şi 17.000 dolari, iar 40.000 lei a investit în pensii private.

Fostul președinte al Senatului, actualul lider ALDE, Călin Popescu Tăriceanu a avut și el nevoie de timp prețios atunci când și-a completat declarația de avere. Conform acesteia deține peste 2,29 milioane de euro ca profit nerepartizat de la firma sa, Automotive Trading Services, pe care o controlează cu 85%.

ADVERTISEMENT

Nu este singura companie la care are acțiuni. Tăriceanu este implicat financiar și la firmele Automotive Trading Services, Intervam, Sopas (Servicii financiare și leasing), BRD, Transgaz și Banca Transilvania.

Fostul ministru al finanțelor, Eugen Teodorovici are şi el 3 terenuri în Bucureşti şi unul în Otopeni. Stă destul de bine și la capitolul case. A trecut în declarație nu mai puțin de 3 plus un apartament în Capitală. Toate acestea îi aduc venituri din chirii de 35.000 euro anual.

Un alt social democrat a uimit atunci când și-a publicat averea. Tit Liviu Brăiloiu a trecut bani cash, în conturi, 1,18 milioane euro. Acesta mai are acțiuni la firmele Complex Palas Pelican, din stațiunea Mamaia, la Ospitalitatea Romtour, Montimpex și National Service Group.

Lidrul PLUS, Dacian Cioloş are un teren în judeţul Cluj, un apartament şi o casă în Bucureşti. De asemenea, fostul premier din perioada tehnocraților are și o casă de vacanţă în județul Cluj. 10.000 lei şi 79.000 euro erau în conturile acestuia.

Colegul de alianță, Dan Barna are deschise nu mai puțin de 13 conturi bancare care însumează un total de 1.356.500 lei. Politicianul deţine un teren şi trei imobile, acestea fiind în coproprietate cu soţia sa.

Un alt politician cu avere frumoasă este Robert Turcescu. Fostul jurnalist are depozite bancare, dar și fonduri de investiții de la băncile Erste sau Raiffeisen. Mai mult de atât, acesta deține și titluri de stat și acțiuni la bursă pe companiile OMV Petrom, Romgaz, Transelectrica, Comnord, Oil Terminal, Romcarbon, Transgaz, Banca Transilvania și Teraplast.

Ieșit și el de pe scena politică după ce a fost condamnat la închisoare cu executare, Liviu Dragnea a rămas în topul celor mai bogați politicieni. Acesta are un teren intravilan cu o suprafață de 2913 metri pătrați, un apartament de 80 de metri pătrați și un centru comercial cu o suprafață de 1527 de metri pătraţi, toate situate în Turnu Măgurele.

Conform ultimei declarații de avere, fostul lider al PSD-ului deținea și Hotel Turris din același oraș, acolo unde, în 2017 și în 2018 avea creanțe în valoare de 80.710 euro și 460.110 lei.