Ei sunt cei mai mari miliardari din fotbal! Patronii din România sunt la ani-lumină distanță

Când vine vorba de miliarde în fotbal, gândul multora se va îndrepta spre şeicii arabi sau marile cluburi din Europa. În topul celor mai bogaţi oameni din sportul rege se regăsesc însă câteva nume interesante, iar cel care ocupă locul 1 are pe mână o avere care depăşeşte borna miliardelor. Să pornim pe urma celor care au conturile blindate cu bani şi investesc în fotbal.

Familia Pinault ocupă locul 10 în top! Cine sunt investitorii din spatele echipei Rennes, din Ligue 1

Începem topul celor mai mari miliardari din fotbalul mondial cu familia Pinault, din Franța, a cărei avere se ridică la 18 miliarde de euro. Rennes este deţinută, din 1998, de grupul Artemis al familiei Pinault, însă nu a reuşit să aibă un cuvânt greu de spus în Ligue 1. Clubul a câştigat un singur trofeu în toată această perioadă, Cupa Franţei în 2019, însă, în ultimii ani a devenit o prezenţă obişnuită în cupele europene. În următorul sezon de după succesul intern, Rennes a ajuns în grupele Europa League, unde a fost învinsă de două ori de CFR Cluj.

Totuși, în ceea ce privește formarea de jucători, Rennes a lansat foarte multe talente în fotbalul mondial, iar unele dintre ele au părăsit formația pe bani foarte buni. Eduardo Camavinga a fost transferat pentru 31 de milioane de euro la Real Madrid, Ousmane Dembele a fost cedat pentru 35 de milioane de euro la Borussia Dortmund, iar șeicii de la City au plătit nu mai puțin de 60 de milioane de euro pentru Jeremy Doku. Totuși, recordul all-time a fost stabilit în acest sezon, când tânărul stoper Jeremy Jacquet a fost cedat la Liverpool pentru 63,6 milioane de euro. Francezul cu origini în Guadalupe li se va alătura cormoranilor începând cu stagiunea viitoare.

Înfiinţat în 1992, grupul Artemis deţine, pe lângă echipa de fotbal, ziarul Le Point sau casa de licitaţii Christie’s. În ianuarie 2026, familia Pinault a vândut cele 29% de acţiuni pe care le avea în compania Puma către Anta Sports în schimbul a 1,5 miliarde de euro.

Locul 9 vine din Arabia Saudită și „se ia la trântă” cu granzii Al-Hilal, Al-Nassr și Al-Ittihad!

Următorul în top este Amin H. Nasser, CEO-ul companiei Aramco, care a preluat formația Al Qadsiah în 2023. Astfel, Al Qadsiah a intrat în liga miliardarilor. Compania saudită este cea mai mare producătoare de petrol din lume, iar averea omului de afaceri este cifrată la aproape 19 miliarde de euro.

La un an după preluarea echipei, Performanţa nu a venit fără investiţii pe măsură. În primul sezon, clubul saudit a cheltuit 84.160.000 de euro pe transferuri, iar cel mai important nume a fost Pierre-Emerick Aubameyang.

Pentru actuala stagiune, Amin H. Nasser a călcat pedala acceleraţiei în bani băgaţi în mercato, cu un total de 133.120.000 de euro cheltuiţi. Matteo Retegui a devenit cel mai scump transfer. Atacantul „Squadrei Azzurra” a venit în Saudi Pro League din postura de golgheter în Serie A, pentru o sumă uluitoare de aproximativ 70 de milioane de euro, ceea ce demonstrează încă o dată puterea financiară a patronatului.

Cine a spus că în MLS nu sunt așa mulți bani? Sume uluitoare investite într-un club de „soccer”

Din Arabia Saudită ne mutăm în SUA, unde pe locul 8 al topului se clasează David Tepper. În 1992, acesta şi-a dat demisia de la Goldman Sachs şi a înfiinţat Appaloosa Management, propriul fond de investiţii. După 34 de ani, omul de afaceri american are o avere estimată la 20 de miliarde de euro şi, în 2009, a intrat în sport.

Prima investiţie a fost la Pittsburgh Steelers, unde a cumpărat 5% din acţiuni. În 2018, Tepper a cumpărat Carolina Panthers din NFL, însă a dorit să intre şi în MLS. Un an mai târziu, După primele patru sezoane în MLS, echipa lui Tepper nu a reuşit mari performanţe, fiind eliminată de fiecare dată în prima rundă a play-off-ului în 2024 şi 2025, însă ambiţiile sunt mari pentru viitor.

Cum a început, de fapt, ascensiunea lui Manchester City

Topul nu putea fi complet fără omul cu ajutorul căruia Manchester City a devenit o forţă: Şeicul Mansour bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, vicepreşedintele Emiratelor Arabe Unite. Rivala lui Manchester United a fost cumpărată în septembrie 2008 şi de atunci a început o ascensiune rapidă către vârful fotbalului mondial. unde au câştigat 21 de trofee, printre care 8 titluri în Premier League. Marele vis al şeicului s-a împlinit în 2023, când City a cucerit Liga Campionilor.

Chiar dacă a investit sute de milioane în Manchester City, şeicul Mansour a fost prezent doar de trei ori în tribune la meciurile echipei: la un amical cu naţionala Emiratelor Arabe Unite (2009), un derby cu Liverpool (2010) şi la finala Ligii Campionilor din 2023. În jurul echipei engleze a început, în urmă cu 12 ani, să fie construit un imperiu de cluburi din întreaga lume, toate sub umbrela City Football Group. Astfel, în prezent portofoliul cuprinde Melbourne City (Australia), Yokohama F. Marinos (Japonia), New York City FC (SUA), Montevideo City Torque (Uruguay), Girona (Spania), Shenzhen Peng City (China), Mumbai City (India), Lommel (Belgia), Troyes (Franţa), Palermo (Italia) şi Bahia (Brazilia). Mansour bin Zayed bin Sultan Al Nahyan este pe locul 7 în topul nostru și are o valoare estimată la 26 de miliarde de euro.

Fotbalul aduce și profit. Cine este Idan Ofer, omul ce deține procente importante din Atletico Madrid și Famalicao

În vârstă de 70 de ani, Idan Ofer, din Israel, a ajuns să aibă o avere impresionantă în domenii precum transporturi, minerit şi energie. Compania Quantum Pacific Group a omului de afaceri israelian este considerată ca având cea mai mare flotă de transport maritim din lume. Intrarea în fotbal a venit în 2015, când a cumpărat un pachet de 15% din acţiunile lui Atletico Madrid. Un an mai târziu, Ofer

Din Spania, Idan Ofer a trecut în Portugalia, unde, la începutul sezonului 2018-2019, a achiziţionat 51% din acţiunile clubului Famalicao. La finalul stagiunii a venit şi promovarea în prima ligă a Portugaliei, iar Ofer a ajuns să deţină 85% din acţiuni. Chiar dacă are o avere impresionantă, investiţiile în club nu au fost unele foarte mari. Mai mult decât atât, afacerea pare să fie una profitabilă.

Din 2018 şi până în prezent, Famalicao a cheltuit 41.120.000 de euro pe transferuri, însă a încasat 115.460.000 de euro din vânzarea de fotbalişti. Sumele sunt uriaşe, în condiţiile în care lusitanii nu au jucat niciodată în cupele europene, iar cea mai bună clasare în Primeira Liga a fost locul 6, chiar la debut. În topul nostru, el ocupă tot poziția 6, iar averea sa ajunge la 28 de miliarde de euro.

Cine sunt patronii din spatele bine-cunoscutelor echipe Red Bull

Red Bull GmbH a intrat în forţă în sport, iar compania este condusă în prezent de Mark Mateschitz (Austria), cu 49% acţiuni, şi Chalerm Yoovidhya (Thailanda), cu 51%. După investiţii în motorsport şi sporturi extreme, În 2005, SV Austria Salzburg a devenit RB Salzburg, ca la scurt timp să vină şi extinderea în MLS, cu franciza New York Red Bulls.

Marea lovitură, dar şi cea mai controversată, a venit în iunie 2009, când SSV Markranstädt s-a transformat în RB Leipzig. Clubul german a obţinut 4 promovări în 7 sezoane, iar din stagiunea 2016-2017 este o prezenţă obişnuită în Bundesliga. RB Leipzig a fost vicecampioană a Germaniei în 2017 şi 2021, în plus a reuşit să câştige Cupa Germaniei de două ori: în 2022 şi 2023.

Pe lângă performanţele interne, perla coroanei Red Bull GmbH este o prezenţă constantă în Liga Campionilor, competiţie în care a atins faza semifinalelor în sezonul 2019-2020. Recent, austriecii au achiziţionat acţiuni la Leeds United şi Paris FC, însă obiectivul rămâne marele succes în Bundesliga şi, de ce nu, în Europa. Investitorii din spatele numeroaselor echipe Red Bull se află pe locul cinci în clasament, iar compania are o avere de 38 de miliarde de euro.

V-ați întrebat de unde a apărut Como și cum a ajuns în topul echipelor din Serie A? Iată răspunsul

Locul 4 în top este ocupat de Familia Hartono, din Indonezia, cu o valoare cumulată de 43 de miliarde de euro. Michael Bambang Hartono şi Robert Budi Hartono au creat un imperiu în Indonezia, cu investiţii iniţiale în industria tabacului. PT Djarum a intrat puternic şi pe alte pieţe, astfel că averea celor doi fraţi a crescut până la un nivel uluitor.

În tot acest timp, în Italia, Como a intrat în faliment de două ori în acest secol. Lucrurile s-au schimbat în 2019, când echipa, care pe atunci evolua în Serie D, a fost preluată de familia Hartono. Ascensiunea a fost rapidă, iar promovarea în Serie A a venit la finalul sezonului 2023-2024. Performanţa a venit şi cu investiţii serioase, PT Djarum cheltuind 226.000.000 de euro pe transferuri. După o clasare pe locul 10 în primul sezon, Como a ajuns să se lupte pentru un loc în stagiunea viitoare a Ligii Campionilor. Un lucru este clar, familia Hartono vrea performanţă şi are planuri mari cu micuţa formaţie italiană.

PSG are în sfârșit adversar? Cine este noua forță financiară din Paris

În 1970, Paris FC şi Stade Saint-Germain au fuzionat în PSG. După doi ani, fuziunea s-a dizolvat şi Paris FC a început să decadă. Speranţele au început să apară după ce clubul a fost cumpărat, în 2020, de un fond din Bahrain. Schimbarea totală a venit 4 ani mai târziu, când familia Arnault a cumpărat 52,4% din acţiunile clubului prin compania Agache Sport.

La finalul sezonului 2024-2025, Paris FC a revenit în Ligue 1 şi investiţiile au trecut la alt nivel. După ani în care clubul cheltuia câteva sute de mii de euro pe transferuri, acum, în stagiunea 2025-2026, s-a ajuns la 72.300.000 de euro băgaţi în jucători noi.

Momentan, parizienii sunt în a doua parte a clasamentului, dar care anunţă că în Paris se naşte o nouă forţă. Familia Arnault este o adevărată dinastie în lumea afacerilor din Franţa şi deţine lanţul LVMH, care cuprinde brand-uri precum Christian Dior, Louis Vuitton, TAG Heuer, Givenchy sau Moët & Chandon. Familia Arnault prinde podiumul cu o avere uriașă de 164 de miliarde de euro.

Cum a ajuns PSG să fie o forță mondială? Miliarde de euro investite de actuala „Regină a Europei”

Tamim bin Hamad Al Thani, emirul Qatarului, a înfiinţat QSI în 2004, iar petrodolarii au început să ajungă în sport. Marea lovitură a dat-o 7 ani mai târziu, când a cumpărat PSG şi a transformat clubul într-o forţă continentală.

Investiţiile de sute de milioane de euro în transferuri, să nu uităm că parizenii deţin recordul pentru cel mai scump jucător cumpărat (Neymar / 222.000.000 de euro), au adus automat trofee. Şi nu au fost puţine.

În spatele planului s-a aflat dorinţa de a duce Campionatul Mondial în Qatar, misiune realizată cu succes în 2022. Chiar dacă au existat voci care au susţinut că familia va părăsi sportul după organizarea turneului, lucrurile nu stau deloc aşa.

PSG continuă să investească sume importante în mercato, iar QSI a mai cumpărat acţiuni la Braga şi K.A.S. Eupen, echipă din liga a doua a Belgiei. Din actualul sezon, Ligue 1 are un derby al Parisului cu două familii ale căror avere combinată ajunge la peste 450 de miliarde de euro, dar departe de ocupantul locului 1. Familia Al Thani se află pe locul 2 în top cu o avere de 291 de miliarde de euro

Ce avere fabuloasă are prinţul moştenitor al Arabiei Saudite

Prinţul moştenitor al Arabiei Saudite are o avere care te lasă fără cuvinte, iar totul este sub forma Public Investment Fund. Compania a fost înfiinţată, în 1971, de Faisal bin Abdulaziz Al Saud, rege al Arabiei Saudite între 1964 şi 1975. Compania a încăput, în 2015, pe mâna lui Mohammed bin Salman, iar prima investiţie în fotbal a fost peste hotare.

Pe 7 octombrie 2021, Premier League a anunţat oficial că Newcastle United a fost cumpărată de PIF, după ce Mike Ashley, fostul patron, a primit 300.000.000 de lire sterline. Peste noapte, clubul, unul obişnuit cu retrogradări în ultimii ani, a început să viseze la participarea în Liga Campionilor, ceea ce s-a şi întâmplat în sezoanele 2023-2024 şi 2025-2026. În plus, „coţofenele” au câştigat Cupa Ligii, în stagiunea trecută, primul trofeu după o pauză de 70 de ani.

Dacă achiziţia clubului englez nu a fost una spectaculoasă, următoarea mişcare a PIF a şocat fotbalul mondial. În iunie 2023, Cele patru forţe ale Arabiei Saudite au primit bugete nelimitate şi au putut să transfere fotbalişti de top din Europa pe sume halucinante. În primul sezon de după mişcarea PIF, cele patru cluburi au cheltuit 849.100.000 de euro pe transferuri.

Staruri precum Neymar, Sadio Mane sau Riyad Mahrez au făcut pasul spre Arabia Saudită, unde salariile sunt, la rândul lor, de top, cu multe zerouri. În spatele mişcării s-a aflat dorinţa saudiţilor de a primi organizarea Campionatului Mondial din 2034, ceea ce s-a şi întâmplat. Pe lângă cele patru mari cluburi, viitorul ar putea aduce o nouă forţă. Neom SC este deţinută de o subsidiară a PIF, care construieşte în Arabia Saudită un oraş de la zero. Cel mai mare miliardar din fotbal are o avere de 1,38 trilioane de euro.