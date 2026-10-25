Ei sunt cei patru fotbaliști cu trecut la Barcelona și Real Madrid care se înfruntă în CFR Cluj – Dinamo

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Duminică, de la ora 22:00, se va disputa pe Camp Nou primul El Clasico al sezonului între Barcelona și Real Madrid. Înainte de marele derby din Spania are loc partida dintre CFR Cluj și Dinamo din SuperLiga României, iar în loturile celor două formații se află patru fotbaliști cu trecut la granzii Spaniei, câte doi la fiecare echipă: la CFR Cluj joacă Leo Saca (19 ani) și Cristian Perea (21 de ani), iar pentru Dinamo evoluează Alberto Soro (27 de ani) și Ianis Tarbă (20 de ani).

Leo Saca și Cristian Perea au sosit la CFR Cluj direct de la Barcelona, respectiv Real Madrid

Atât Leo Saca, cât și Cristian Perea au semnat cu CFR Cluj în această vară după ce s-au despărțit de granzii din Spania. Fundașul născut în Republica Moldova a început fotbalul în țara natală, la Zimbru Chișinău, înainte de a pleca în Spania la vârsta de 9 ani. Acesta a ajuns la Barcelona în 2020 și a petrecut 6 sezoane în academia clubului catalan, evoluând alături de Lamine Yamal, Marc Bernal sau Pau Cubarsi, înainte de a sosi în această vară la CFR.

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Spaniolul a evoluat pentru Almeria și Pavia înainte de a ajunge la Real Madrid la vârsta de 11 ani. După șapte sezoane petrecute în academie, acesta a început să joace din 2024 atât pentru Real Madrid C, cât și pentru echipa secundă a clubului. A părăsit-o pe Real în vara acestui an, înainte de a semna cu CFR Cluj.

Real Madrid a plătit 2.5 milioane de euro pentru Alberto Soro. Ianis Tarbă, format la Barcelona

Alberto Soro este singurul dintre cei patru care nu a evoluat la nivel juvenil pentru unul dintre granzii Spaniei. Actualul jucător al lui Dinamo a fost achiziționat de în 2019, când avea 20 de ani, pentru suma de 2.5 milioane de euro. Nu a jucat deloc pentru „galactici” însă, fiind împrumutat imediat înapoi la Zaragoza, iar un an mai târziu a fost vândut, tot pentru 2.5 milioane, la Granada, formație de care s-a despărțit în 2024 înainte de a semna cu Dinamo.

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„Câinii” au în lot și un fotbalist cu trecut la FC Barcelona: Ianis Tarbă. Născut în localitatea catalană Mollerussa, acesta a înceuput fotbalul la echipa locală și a mai evoluat pentru Lleida și Manresa înainte de a face pasul spre academia Barcelonei, La Masia, la vârsta de 11 ani. A rămas timp de 5 ani la gruparea blaugrana, evoluând, ca și Leo Saca, alături de nume uriașe precum Yamal sau Cubarsi. Mai apoi a semnat cu Celta Vigo, iar în ianuarie 2026, după o jumătate de sezon la formația secundă a grupării din La Liga, a semnat cu Dinamo.

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