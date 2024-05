Ei sunt concurenții care intră în marea finală Survivor All Stars. Zanni, primul pe listă: ”Nu-mi vine să cred”

Iată că marea finală Survivor All Stars bate la ușă. Cine sunt concurenții care se luptă pentru premiul de 100.000 de euro în marea finală Survivor All Stars? Câștigătorul va fi ales prin vot, de public.

Zanni, primul concurent care intră în marea finală Survivor All Stars

În urma ediției difuzate miercuri, 29 mai, s-a aflat cine sunt cei trei concurenți care se vor lupta în marea finală Survivor România All Stars pentru titlul de Supraviețuitor și marele premiu de 100.000 de euro.

Zanni a devenit primul finalist confirmat pentru ultima ediție a emisiunii Survivor România All Stars. El a acumulat șase puncte în jocul semifinalei, asigurându-și astfel un loc în finală. Prima declarație făcută de acesta, în urma calificării:

„Mi-am dat tot sufletul. Jur pe tot sufletul meu! Mi s-a făcut rău, am amețit, la un moment dat, nu mai vedeam. Iancu mi-a luat fața. Sufletul meu e împăcat.

Am trecut prin foc și am meritat. Sunt pentru a doua oară pe acest jilț. Dumnezeu nu mi-a dat mai mult decât am putut să duc”, a declarat acesta victorios, conform

Zanni a mai participat la Survivor în 2021, când a ieșit învingător. A demonstrat deja că poate câștiga show-ul de supraviețuire, așa că

„​V-am iubit! Vă iubesc! Mie îmi era frică că nu o să ating momentul ăsta. La dueluri, se poate întâmpla orice. A fost o lecție pentru mine tot focul ăsta prin care am trecut. Mie nu-mi vine să cred!

Mi-ar fi plăcut să fiu coechipier cu Iancu. L-am văzut puternic, mai capabil. Nu mă simt puternic, dacă iau pe cineva pe care știu că-l bat. De asta l-am luat pe el”, a spus el în timpul semifinalei.

Iancu Sterp

Următorul concurent care s-a calificat . Acesta a mai participat în 2020, când a făcut parte tot din echipa Războinicilor, dar a pierdut chiar în finala competiției.

„Mă gândesc că ce trebuie să se întâmple se va întâmpla. Și eu am trecut prin foc, chiar dacă nu am fost la niciun duel eliminatoriu. Mi-am asigurat poziția prin luptă. Vedeam momentul ăsta cu Zanni, aici.

Vis-a-vis de Zanni, sentimentul este reciproc, mai ales că m-a văzut cel mai puternic dintre Războinici. Voiam să mă bat cu cel mai bun dintre Faimoși”, a spus acesta, conform

A urmat apoi și Andrei Ciobanu care a reușit să dea tot ce a avut mai bun pe traseu. Astfel finaliștii Survivor All Star sunt Zanni, Iancu Sterp, dar și Andrei Ciobanu. Ei sunt cei trei concurenți care se vor lupta pentru trofeul Survivor All Stars.

După un sezon plin de provocări, așteptarea a luat sfârșit. A venit momentul să descoperim cine va fi marele câștigător Survivor All Stars. Nu ratați momentul decisiv joi, 30 mai, ora 21:30, pe Pro TV!

Ne putem aștepta la o competiție extrem de intensă, fiecare finalist aducându-și propriile strategii și forțe în încercarea de a câștiga premiul final de 100.000 de euro.