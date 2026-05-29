Sport

Ei sunt copiii de bogătași din vestiarul lui CFR Cluj! Daniel Pancu l-a antrenat în Gruia pe fiul unui fost ministru

Daniel Pancu a avut în vestiarul lui CFR Cluj mai mulți copii ai unor oameni importanți! Află care dintre ei este fiul unui fost ministru și vine la antrenamente într-o mașină de lux
Ciprian Păvăleanu
29.05.2026 | 16:01
Ei sunt copiii de bogatasi din vestiarul lui CFR Cluj Daniel Pancu la antrenat in Gruia pe fiul unui fost ministru
EXCLUSIV FANATIK
Daniel Pancu l-a avut în vestiarul lui CFR Cluj pe fiul unui fost ministru. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Recunoscut pentru preocuparea de a promova tineri, antrenorul Daniel Pancu s-a bazat la CFR Cluj doar pe trei jucători tineri, atacantul Lorenzo Biliboc (19 ani), fundașul dreapta Viktor Kun (21 ani), folosiți des, și, rar, pe extrema Andres Sfaiț (21 ani). Asta deși în lotul ardelenilor erau mulți jucători tineri, precum atacantul basarabean Nicolae Sula (20 de ani), mijlocașii Denis Crișan (19 ani), Răzvan Gligor (19 ani) ori stoperul Alexandru Radu (18 ani). Dintre aceștia, doar Gligor a primit nouă minute, în ultima rundă, în meciul fără miză cu FC Argeș.

Fii de bogătași în vestiarul lui CFR Cluj. Despre cine este vorba

În rest, Crișan a fost o singură dată rezervă, Radu a fost de patru ori rezervă neutilizată, iar Sula nu a prins banca vreodată. În aceeași situație precum Sula au fost și doi juniori, Marc Filip (18 ani) și Jayden Rus (16 ani), care au fost în anturajul echipei de seniori, alături de care s-au pregătit mai mult timp, precum și stoperul Costel Avram (23 ani) și fundașul stânga Rion Zejnullahu (22 ani).

ADVERTISEMENT

Despre Filip, Avram și Rus s-a spus că sunt copiii unor amici ai patronului ardelenilor, Neluțu Varga, Rus senior contribuind chiar la plata cantonamentului clujenilor derulat în ianuarie, în Spania. Jayden Rus, în vârstă de 16 ani, a mers cu echipa, în schimb, jucători emblematici precum Deac sau Djokovic au fost lăsați acasă, deși croatul a fost chemat ulterior.

Cine este fiul de fost ministru care vine cu o mașină de lux la antrenamente

Și tatăl lui Sula, Ion, este un om foarte influent, el fiind fost ministru al Agriculturii în Republica Moldova în anul 2015 și, din decembrie 2024, prim-vicepreședinte al Partidului Social Democrat European din Moldova, pe care l-a condus în perioada 2022-2024. Acesta are o situație materială foarte bună și deține mai multe terenuri agricole în Moldova, dar și afaceri în România.

ADVERTISEMENT
Anchetă după tragedia din Târgu Jiu: informații șocante despre bărbatul suspectat de dublă...
Digi24.ro
Anchetă după tragedia din Târgu Jiu: informații șocante despre bărbatul suspectat de dublă crimă

De altfel, Sula junior venea la antrenamentele lui CFR Cluj cu o mașină de lux. Fotbalistul este format la juniorii lui Zimbru Chișinău și Dunajska Streda (Slovacia) și are 15 selecții la primele două naționale de juniori ale Moldovei, pentru care a marcat trei goluri.

ADVERTISEMENT
Roland Garros, comunicat oficial după momentul cu Jannik Sinner care
Digisport.ro
Roland Garros, comunicat oficial după momentul cu Jannik Sinner care "a scandalizat lumea tenisului"
Invincibilul Andrei Florian se bate pentru un nou titlu mondial la Transylvania Fighting...
Fanatik
Invincibilul Andrei Florian se bate pentru un nou titlu mondial la Transylvania Fighting Championship: „Cel mai tare eveniment din România”. Exclusiv
Țiriac Jr. l-a atacat frontal pe Jannik Sinner după scenele șocante de la...
Fanatik
Țiriac Jr. l-a atacat frontal pe Jannik Sinner după scenele șocante de la Roland Garros: „Mi-ar plăcea ca WADA să nu treacă cu vederea”
Ioan Andone a văzut marea schimbare în echipa de start a FCSB-ului: „O...
Fanatik
Ioan Andone a văzut marea schimbare în echipa de start a FCSB-ului: „O mutare înșelătoare!”
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
Cutremur în fotbalul românesc: o echipă de tradiție 'se retrage' din campionat! Cine...
iamsport.ro
Cutremur în fotbalul românesc: o echipă de tradiție 'se retrage' din campionat! Cine ar urma să îi ia locul
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!