Ei sunt copiii de bogătași din vestiarul lui CFR Cluj! Daniel Pancu l-a antrenat în Gruia pe fiul unui fost ministru

ADVERTISEMENT

Recunoscut pentru preocuparea de a promova tineri, antrenorul Daniel Pancu s-a bazat la CFR Cluj doar pe trei jucători tineri, atacantul Lorenzo Biliboc (19 ani), fundașul dreapta Viktor Kun (21 ani), folosiți des, și, rar, pe extrema Andres Sfaiț (21 ani). Asta deși în lotul ardelenilor erau mulți jucători tineri, precum atacantul basarabean Nicolae Sula (20 de ani), mijlocașii Denis Crișan (19 ani), Răzvan Gligor (19 ani) ori stoperul Alexandru Radu (18 ani). Dintre aceștia, doar Gligor a primit nouă minute, în ultima rundă, în meciul fără miză cu FC Argeș.

Fii de bogătași în vestiarul lui CFR Cluj. Despre cine este vorba

În rest, Crișan a fost o singură dată rezervă, Radu a fost de patru ori rezervă neutilizată, iar Sula nu a prins banca vreodată. În aceeași situație precum Sula au fost și doi juniori, Marc Filip (18 ani) și Jayden Rus (16 ani), care au fost în anturajul echipei de seniori, alături de care s-au pregătit mai mult timp, precum și stoperul Costel Avram (23 ani) și fundașul stânga Rion Zejnullahu (22 ani).

ADVERTISEMENT

Despre Filip, Avram și Rus s-a spus că sunt copiii unor amici ai patronului ardelenilor, Neluțu Varga, Rus senior contribuind chiar la plata cantonamentului clujenilor derulat în ianuarie, în Spania. Jayden Rus, în vârstă de 16 ani, a mers cu echipa, în schimb, deși croatul a fost chemat ulterior.

Cine este fiul de fost ministru care vine cu o mașină de lux la antrenamente

Și tatăl lui Sula, Ion, este un om foarte influent, el fiind fost ministru al Agriculturii în Republica Moldova în anul 2015 și, din decembrie 2024, prim-vicepreședinte al Partidului Social Democrat European din Moldova, pe care l-a condus în perioada 2022-2024. Acesta are o situație materială foarte bună și deține mai multe terenuri agricole în Moldova, dar și afaceri în România.

ADVERTISEMENT

De altfel, Sula junior venea la antrenamentele lui CFR Cluj Fotbalistul este format la juniorii lui Zimbru Chișinău și Dunajska Streda (Slovacia) și are 15 selecții la primele două naționale de juniori ale Moldovei, pentru care a marcat trei goluri.