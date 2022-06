Ei sunt copiii nimănui. Povestea impresionantă a patru frați care trăiesc în condiții greu de imaginat la Veneția de Sus, Brașov. Mama i-a părăsit, tatăl este alcoolic. Prima reacție a statului

Florentina, în vârstă de 9 ani, este cea mai mare dintre frații Ovesea din Veneția de Sus. E responsabilă de îngrijitul fraților mai mici, Ana Maria (6 ani) și gemenele Alesia și Simona (2 ani).

Patru copii trăiesc din mila vecinilor, fără părinți

Potrivit tatăl vitreg al Florentinei, Gheorghe, a fost părăsit de mama copiilor, Carmen Kadar. Copiii sunt zilnic flămânzi, bolnavi, dezbrăcați și fără niciun sprijin. Locuitorii din Veneția de Sus îi văd mai mereu pe stradă, singuri și murdari. Potrivit asistenului social din Primăria Părău, femeia și-a părăsit familia și s-a mutat în Făgăraș cu un alt bărbat.

Tatăl bărbatului are o problema cu alcoolul și nu pare interesat să aibă grijă de copii.

”Acești copii sunt la mila satului. Sunt într-o situație limită. Sunt flămânzi, iar cele mici, gemenele sunt bolnave, diagnosticate. Am făcut demersuri pentru a fi decăzuți părinții din drepturi, iar copiii să ajungă într-un centru de plasament. De mai mult timp este această situație, am apelat la ONG-uri care s-au implicat și le-au adus cele necesare, i-au dus la medic. Recent am solicitat sprijinul Protecției Copilului Brașov, am sunat la 119 așa cum mi s-a indicat, pentru a semnala situația din prezent. Acești copii trebuie ajutați, trebuie salvați. Suntem părinți cu toții și nu putem fi indiferenți la drama acestor micuți“, a declarat Ovidiu Ovesea, primarul comunei Părău, potrivit sursei citate.

Copiii fug de acasă la vecini pentru a cerși mâncare. ”În ziua de 5 iunie, tatăl copiilor a dat buzna la o familie din sat care mai ajuta copiii. Avea o lopată cu care îi amenința pe acei oameni să-i spună unde este fetița lui. A făcut scandal. Copila era însă la altă familie din sat care a găzduit-o pentru o noapte și i-a dat de mâncare“, a mai explicat primarul Ovesea.

Sătenii spun că bărbatul ține de copii doar pentru a le încasa alocația, pe care o bea. ”Acești copii sunt agresați de tatăl lor. Nu vrem să ne gândim și la alte acte de violență. Sperăm că demersurile pe care le-am făcut să ajute acești copii nevinovați, iar părinții să fie decăzuți din drepturi“, a completat primarul localității.

Reprezentanții au decis să meargă la fața locului pentru a studia problema, cazul fiind cunoscut încă din 2020.

”Era în atenția noastră cazul acestor copii, au fost monitorizați, dar s-a constatat că nu erau în pericol pentru a fi preluați din famile”, au explicat reprezentanții

În urma demersului, copiii au fost luați de la tatăl lor. Florentina, fata de 9 ani, alături de Ana Maria, fata de 6 ani, au fost plasate mamei, în timp ce gemenele de 2 ani au fost preluate de Protecția Copilului Brașov.

”Tatăl fetelor a semnat un document în fața reprezentanților DGASPC care va fi folosit într-un proces deschis în instanță prin care magistrații vor decide soarta fetițelor și cărui părinte vor fi încredințate”, mai arată sursa citată.