Ei sunt fotbaliștii din SuperLiga pe care îi caută Gigi Becali la FCSB!

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FCSB este în căutarea a patru poziții pentru campania de transferuri din iarnă. Cei mai buni fotbaliști din SuperLiga, potrivit raportului Wyscout, pe rolurile pe care le vrea Gigi Becali.

Gigi Becali pregătește noi transferuri de top la FCSB

Revenirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB nu l-a făcut pe Gigi Becali să-și schimbe planurile privind campania de transferuri din iarnă. Omul de afaceri este hotărât să cumpere patru jucători valoroși: fundaș lateral, închizător, mijlocaș ofensiv și atacant de careu. Deja i-a delegat pe Mihai Stoica și pe „Reghe” să urmărească jucători din străinătate pentru a-și da ultimul cuvânt.

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Numai că, până acum, politica de transferuri a lui Gigi Becali se axa pe competiția internă. Omul de afaceri selecta cei mai buni fotbaliști din SuperLiga, în viziunea sa, și făcea toate eforturile pentru a-i aduce la FCSB. Așa că, FANATIK a consultat raportul Wyscout pe pozițiile căutate de patronul grupării roș-albastre și a comparat jucătorii care se bucură de cel mai bun index față de concurenții pe post din lotul actual al lui FCSB.

Carlos Mora vs Valentin Crețu. Costaricanul a perfectat postul de fundaș dreapta

Valentin Crețu nu va primi un înlocuitor pentru că nu livrează în tricoul roș-albastru. FCSB caută un nou fundaș dreapta pentru că veteranul echipei va împlini 38 de ani la începutul lui 2027. Dacă s-ar merge pe cea mai bună variantă din SuperLiga, alesul lui Gigi Becali este Carlos Mora de la Universitatea Craiova.

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Pe lângă avantajul vârstei, costaricanul îi ia fața lui Crețu în special în ceea ce privește capacitatea de a participa la fazele ofensive. Mora înregistrează, în medie, 6,92 dueluri ofensive la fiecare 90 de minute, dublu față Crețu, cu 3,03. Totodată, fotbalistul oltenilor încearcă 2,88 driblinguri pe meci, comparativ cu numai 1,01 în cazul apărătorului de la FCSB.

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Mora câștigă și la modul în care inițiată atacuri spre poartă adversă. Are 3,13 acțiuni progresive cu mingea la 90 de minute, în timp ce Crețu înregistrează numai 1,46. Practic, jucătorul lui Coelho poate contribui mai mult la depășirea liniilor adverse prin acțiuni individuale, o calitate importantă pentru o echipă care încearcă să domine jocul. Mai ales în sistemul oltenilor, 3-5-2.

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Surprinzător, chiar dacă are în general atribuții ofensive, Mora are un avantaj consistent și în defensivă. Deși cei doi sunt implicați într-un număr aproape identic de dueluri defensive, 5,43, respectiv 5,39 la 90 de minute, fotbalistul Universității Craiova câștigă 60,61% dintre acestea, față de numai 47,92% în cazul lui Crețu. În schimb, „Gladiatorul” de la FCSB rămâne mai activ la capitolul paselor progresive, cu 8,75 la 90 de minute, un indicator care arată că Mora nu domină toate aspectele jocului.

Indicator Wyscout Mora Crețu Vârstă 25 ani 37 ani Dueluri defensive / 90 min 5,43 5,39 Dueluri defensive câștigate 60,61% 47,92% Dueluri ofensive / 90 min 6,92 3,03 Driblinguri / 90 min 2,88 1,01 Precizia paselor 80,12% 74,59% Acțiuni progresive cu mingea / 90 min 3,13 1,46

Grameni vs Ofri Arad. Unde face diferența fotbalistul Rapidului

Dina Grameni este unul dintre cei mai în formă mijlocași din SuperLiga. Fotbalistul lui Daniel Pancu se achită excelent de sarcinile defensive și aduce un mare plus pe plan ofensiv. De exemplu, la capitolul paselor progresive înregistrează 8,03 astfel de pase la fiecare 90 de minute, față de numai 4,94 ale lui Arad.

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Pe lângă asta, Grameni are un avantaj și în privința contribuției directe la goluri. Fotbalistul giuleștenilor a înscris de trei ori și a oferit două pase decisive, în timp ce Arad are un singur gol și nicio pasă decisivă în datele analizate. Totuși, această diferență trebuie privită și prin prisma minutelor jucate: Grameni a evoluat 1.199 de minute în campionat, iar Arad numai 401.

În schimb, israelianul se evidențiază prin siguranța circulației mingii și contribuția defensivă. Arad are o precizie a paselor de 89,13%, față de 78,43% în cazul lui Grameni, și reușește 10,10 recuperări la 90 de minute, comparativ cu 7,88 ale mijlocașului de la Rapid.

Indicator Wyscout Grameni Arad Vârstă 24 ani 28 ani Goluri 3 1 Pase decisive 2 1 Pase / 90 min 46,99 51,62 Precizia paselor 78,43% 89,13% Pase progresive / 90 min 8,03 4,94 Dueluri defensive / 90 min 5,63 6,51 Recuperări / 90 mi 7,88 10,10

Jovo Lukic vs Arnold Garita. Singurul capitol la care este superior francezul de la FCSB

Arnold Garita e deja istorie la FCSB. , care va expira la finalul lui decembrie, și că este în căutarea unui nou atacant. De altfel, în vară a oferit 2 milioane de euro pentru Jovo Lukic, dar U Cluj a considerat că prețul corect este de 3 milioane de euro. Conform Wyscout, bosniacul este cel mai bun număr 9 din SuperLiga.

Până în prezent, Lukic a înscris șapte goluri în campionat, comparativ cu unul singur reușit de Garita în datele analizate. Diferența se păstrează și dacă raportăm realizările la timpul petrecut pe teren. Atacantul Universității Cluj marchează, în medie, 0,70 goluri la 90 de minute, în timp ce francezul de la FCSB are numai 0,18.

Un detaliu și mai interesant apare în analiza golurilor așteptate. Lukic are un xG de 4,36, dar a reușit să marcheze de 7 ori. Așadar, bosniacul a înscris cu 2,64 goluri mai mult decât ar fi indicat ocaziile create. În schimb, Garita are un xG de 2,86 și un singur gol. Ceea ce înseamnă că se află cu 1,86 goluri sub valoarea așteptată. Pentru un atacant râvnit de Gigi Becali, diferența de eficiență este evidentă.

Există însă un capitol la care Garita este superior: duelurile ofensive. Fostul atacant al lui FC Argeș este implicat în 9,75 astfel de dueluri la 90 de minute și câștigă 43,40% dintre ele, în timp ce Lukic are 7,07 dueluri, cu o rată de succes de numai 35,21%. Conform analizei, Garita este mai eficient în duelurile directe, forța fizică fiind principalul atu al vârfului.

Indicator Wyscout Lukic Garita Vârstă 27 ani 31 ani Înălțime 1,93 m 1,87 m Goluri 7 1 Goluri / 90 min 0,70 0,18 xG 4,36 2,86 Pase decisive 3 0 Șuturi / 90 min 1,99 2,39 Pase / 90 min 22,30 13,25 Precizia paselor 76,79% 80,56% Dueluri ofensive / 90 min 7,07 9,75 Dueluri ofensive câștigate 35,21% 43,40% Driblinguri / 90 min 1,39 2,02

Moruțan vs Boutoutaou. Cifre surprinzător de apropiate

Cazul lui Aymen Boutoutaou este cel mai discutat de la FCSB. Criticat cu fiecare ocazie de Gigi Becali, mijlocașul ofensiv este apărat de mulți formatori de opinie din fotbalul românesc, în frunte cu . Pentru postul de număr 10 se luptă cu unul dintre cei mai în formă fotbaliști din competiția internă: Olimpiu Moruțan.

Un aspect care-i dăunează lui Boutoutaou este cel al paselor decisive. Moruțan a oferit șapte assisturi în campionat, în timp ce Boutoutaou nu are niciunul. Mai mult, fotbalistul Rapidului înregistrează un xA de 5,46, față de numai 1,27 în cazul francezului. Acest indicator este important deoarece arată că superioritatea lui Moruțan nu se explică exclusiv prin eficiența coechipierilor la finalizare, ci și prin calitatea ocaziilor create.

Moruțan are un avantaj consistent și la capitolul paselor progresive, cu 7,18 la 90 de minute, comparativ cu numai 2,84 ale lui Boutoutaou. De asemenea, fostul jucător al lui Galatasaray încearcă mai multe driblinguri, 4,05 față de 3,17. Cu toate acestea, la acest aspect excelează și fotbalistul lui Reghecampf, dovadă evoluția spectaculoasă din a doua repriză a meciului cu Rapid, 4-1, în care a marcat două goluri.

Sunt însă și capitole la care Boutoutaou este superior. Fotbalistul de la FCSB șutează mult mai des, cu o medie de 4,01 încercări la 90 de minute, comparativ cu 2,31 în cazul lui Moruțan. Francezul câștigă și un procentaj mai mare dintre duelurile ofensive, 53,85%, față de 49,25%.