Ei sunt jucătorii care ar putea decide derby-ul U Cluj – Universitatea Craiova: 16,7 milioane de euro vs. 30 de milioane de euro! Detaliile care pot stabili noua campioană

Etapa cu numărul 4 din Superliga României vine cu un duel care s-ar putea dovedi decisiv în lupta pentru titlul de campioană. U Cluj primește luni seara, în a doua zi de Paște, vizita Universității Craiova. Cele două echipe împart fotoliul de lider. Partida se anunță una de foc. Câștigătoarea din această confruntare devine automat marea favorită la campionat.

Cine sunt jucătorii care pot decide derby-ul pentru titlu dintre U Clui și Universitatea Craiova

Se întâlnesc două echipe aflate în mare formă. U Cluj are o serie fabuloasă de victorii, nouă la număr, iar multă lume consideră că echipa lui Cristiano Bergodi practică cel mai frumos fotbal din Superliga României. Ardelenii au trei „guri de foc”: Macalou, Lukić și Mendy.

Oltenii arată bine sub comanda lui Coelho și vor să obțină o victorie care i-ar duce extrem de aproape de titlul la care suporterii visează de zeci de ani. FANATIK a consultat statisticile celor două formații din raportul Wyscout. Putem observa câteva detalii extrem de interesante.

, în timp ce Craiova mizează pe dinamică, flancuri și capacitatea de a accelera rapid fazele. Se întâlnesc două echipe cu filosofii diferite. Important este care dintre cele două formații va reuși să rupă defensiva adversă și va ajunge mai rapid în situații de finalizare.

Ovidiu Bic este motorul Universității Cluj

La U Cluj, toată lumea se uită firesc la Lukić, la Macalou, la Mendy sau la Nistor, întrucât ei sunt jucătorii care vin cu golurile sau cu pasele decisive. Sub ei stă Bic. Iar profilul lui este exact acela al mijlocașului care nu ia lumina reflectoarelor, însă are un aport uriaș, fără de care restul devin mai puțin eficienți. Are 717 minute jucate în ultimele 10 partide și pare indispensabil în formula lui Cristiano Bergodi.

Statistica care îl definește cel mai bine pe Ovidiu Bic este cea a eficienței. În ultimele 10 jocuri putem observa, în raportul Wyscout, că are 498 de pase, dintre care 445 corecte, adică un procentaj de 89%, unul uriaș pentru un jucător de mijlocul terenului. Mai mult, are 69 de pase progresive, dintre care 53 precise, și 53 de pase către ultima treime, dintre care 41 corecte. Este omul care face trecerea dintre circulația de jos și instalarea echipei în jumătatea adversă. În meciurile în care U Cluj a jucat 4-2-3-1, acest rol s-a văzut foarte clar, pentru că el a fost pivotul stabil din spatele lui Nistor și al jucătorilor de bandă.

Bic este important și pentru că joacă foarte bine în zona defensivă. Are 144 de dueluri, dintre care 77 câștigate, adică 53%. Nu pare o cifră spectaculoasă la prima vedere, însă pentru un jucător care este în prim-plan în majoritatea duelurilor cu adversarii, statistica este cel puțin încurajatoare. Practic, el recuperează balonul și trimite mingea în zona flancurilor, fie la Macalou, fie la Mendy. Cei doi sunt responsabili cu finalizarea sau cu pasa decisivă.

Ovidiu Bic (U Cluj) – statistici (ultimele 10 meciuri)

Minute: 717

Meciuri: 8

Pase: 498 / 445 (89%)

Pase înainte: 124 / 100 (81%)

Pase laterale: 204 / 189 (93%)

Pase scurte/medii: 459 / 422 (92%)

Pase lungi: 31 / 20 (65%)

Pase progresive: 69 / 53 (77%)

Pase în ultima treime: 53 / 41 (77%)

Dueluri totale: 144 / 77 (53%)

Dueluri defensive: 69 / 45 (65%)

Dueluri ofensive: 37 / 13 (35%)

Dueluri aeriene: 16 / 5 (31%)

Driblinguri: 5 / 3 (60%)

Șuturi: 5 / 0 (0%)

Goluri / xG: 0 / 0.30

Assisturi / xA: 0 / 0.97

Intercepții: 36

Recuperări: 84

Recuperări în jumătatea adversă: 41

Atingeri în careu: 7

Carlos Mora, indispensabil pentru Universitatea Craiova. De ce este atât de important în sistemul lui Coelho

Dacă Bic este omul care la U Cluj aduce un anumit nivel de organizare, Carlos Mora este pistonul Universității Craiova. Jucătorul din Costa Rica are un rol-cheie în echipa oltenilor. Poziția sa este de mijlocaș dreapta, care se transformă în fundaș pe faza defensivă și în extremă atunci când formația din Bănie atacă.

Carlos Mora urcă adesea cu mingea la picior în flancul drept și trimite centrări, de multe ori la nivelul gazonului, pentru atacanți. Are un procentaj al paselor foarte bun, deși multe dintre ele sunt progresive, însă cel mai impresionant este nivelul său de efort. Dacă îl lași să primească orientat spre poartă, poate câștiga metri imediat. Dacă îl presezi devreme, poate juca simplu și muta repede la interior.

Carlos Mora (Universitatea Craiova) – statistici (ultimele 10 meciuri)

Minute: 837

Meciuri: 10

Pase: 354 / 264 (75%)

Pase înainte: 105 / 69 (66%)

Pase laterale: 109 / 76 (70%)

Pase scurte/medii: 278 / 232 (83%)

Pase lungi: 36 / 21 (58%)

Pase progresive: 67 / 50 (75%)

Pase în ultima treime: 41 / 25 (61%)

Dueluri totale: 219 / 127 (58%)

Dueluri defensive: 67 / 45 (67%)

Dueluri ofensive: 96 / 46 (48%)

Dueluri aeriene: 28 / 22 (79%)

Driblinguri: 51 / 29 (57%)

Centrări: 44 / 15 (34%)

Șuturi: 8 / 5 (63%)

Goluri / xG: 0 / 0.38

Assisturi / xA: 1 / 1.10

Intercepții: 31

Recuperări: 141

Recuperări în jumătatea adversă: 38

Atingeri în careu: 17

Universitatea Craiova, net superioară în duelul cu U Cluj. Cum arată bătălia cotelor de piață

La prima vedere, Universitatea Craiova stă mai bine decât rivalii din Ardeal pe toate pozițiile, asta dacă ne uităm la cotele de piață de pe Transfermarkt. Singurul post în care „studenții” au un jucător mai valoros este chiar cel de portar. Edvinas Gertmonas, goalkeeperul care în meciul cu Rapid i-a salvat pe ardeleni, are o cotă de piață de 1,4 milioane de euro. În schimb, Laurențiu Popescu, cel care 100% va fi titular în duelul de pe Cluj Arena, valorează doar un milion de euro.

Dacă mergem mai departe și analizăm linia defensivă a celor două echipe, observăm un plus clar de partea oltenilor. Defensiva lui Felipe Coelho este una extrem de sudată și, în același timp, bine văzută pe site-urile de specialitate. Craiova joacă în trei pe linia de fund, cu doi jucători de bandă care fac și faza defensivă, Carlos Mora și, în absența lui Nicușor Bancu, Florin Ștefan.

În schimb, ardelenii mizează pe o apărare în patru, cu Iulian Cristea și Andrei Coubiș în centrul defensivei. Veteranul Alexandru Chipciu va juca în partea stângă, iar în dreapta îl vom vedea, cel mai probabil, pe Mikanovic. „Studenții”, deși au o apărare care a făcut un 2026 impresionant, nu stau la fel de bine pe Transfermarkt.

U Cluj (jucător) Cota de piață U Craiova (jucător) Cota de piață Iulian Cristea 1,00 mil. € Vladimir Screciu 2,00 mil. € Jonathan Cissé 500 mii € Oleksandr Romanchuk 2,00 mil. € Andrei Coubiș 500 mii € Adrian Rus 1,20 mil. € Elio Capradossi 300 mii € Juraj Badelj 1,00 mil. € Jasper van der Werff 300 mii € Nikola Stevanovic 750 mii € Alin Toșca 150 mii € Vasile Mogoș 450 mii € Miguel Silva 350 mii € Nicușor Bancu 1,00 mil. € Alexandru Chipciu 300 mii € Florin Ștefan 700 mii € Dino Mikanovic 300 mii € Darius Fălcușan 200 mii € Alin Chinteș 100 mii € – –

La mijloc, situația este una asemănătoare. Universitatea Craiova are în lot jucători importanți chiar și la echipele naționale. Putem da exemplul lui Anzor Mekvabishvili și al lui Alexandru Cicâldău. Ardelenii mizează pe experiența lui Dan Nistor, dar și pe implicarea uriașă în joc a lui Ovidiu Bic, motorul formației lui Cristiano Bergodi.

U Cluj (jucător) Cota de piață U Craiova (jucător) Cota de piață Ovidiu Bic 1,00 mil. € Alexandru Cicâldău 2,50 mil. € Gabriel Simion 850 mii € Anzor Mekvabishvili 1,50 mil. € Alessandro Murgia 800 mii € Tudor Băluță 1,40 mil. € Dorin Codrea 750 mii € Carlos Mora 1,30 mil. € Andrei Artean 550 mii € David Matei 900 mii € Andrej Fabry 500 mii € Samuel Teles 800 mii € Andrei Gheorghiță 500 mii € Lyes Houri 600 mii € Dan Nistor 300 mii € Alexandru Crețu 450 mii € Mouhamadou Drammeh 350 mii € – – Răzvan Oaidă 100 mii € – –

În atac, Universitatea Craiova o domină clar pe U Cluj în ceea ce privește cotele de piață ale jucătorilor. Doar Ștefan Baiaram valorează 4,5 milioane de euro. Assad, atacantul palestinian, valorează 1,4 milioane de euro, iar Nsimba și Etim, la un loc, sar și ei de un milion. În schimb, ardelenii se pot lăuda doar cu Jovo Lukic, care a ajuns la o cotă de piață de 1,5 milioane de euro.

U Cluj (jucător) Cota de piață U Craiova (jucător) Cota de piață Jovo Lukić 1,50 mil. € Ștefan Baiaram 4,50 mil. € Issouf Macalou 900 mii € Assad Al-Hamlawi 1,40 mil. € Oucasse Mendy 750 mii € Steven Nsimba 800 mii € Jug Stanojev 700 mii € Monday Etim 550 mii € Virgiliu Postolachi 650 mii € Mihnea Rădulescu 750 mii € Omar El Sawy 550 mii € Luca Băsceanu 500 mii € Atanas Trică 300 mii € David Barbu 250 mii € Matei Moraru 50 mii € Alexandru Iamandache 200 mii €

Universitatea Craiova a câștigat fără emoții derby-ul cotelor de piață. Jucătorii oltenilor valorează 30 de milioane de euro!

Universitatea Craiova stă clar mai bine decât U Cluj în ceea ce privește cotele de piață ale jucătorilor celor două echipe. De altfel, oltenii au un lot evaluat la nu mai puțin de 30 de milioane de euro, al doilea cel mai scump din Superliga, după campioana ultimelor două ediții, FCSB, care depășește 35 de milioane.

În schimb, ardelenii, deși au un 2026 de vis, se pot lăuda cu o cotă de piață totală a lotului de doar 17 milioane de euro. Universitatea Craiova are un lot de aproape două ori mai valoros, însă în fotbal s-a demonstrat de multe ori că nu cifrele joacă pe teren. Ar putea fi o ambiție în plus pentru ardeleni să își demonstreze valoarea.

Unde s-ar putea decide meciul U Cluj – Universitatea Craiova. Cele mai importante dueluri de pe teren

Primul duel esențial este în centru. Bic va fi pus sub presiune de Băluță și Mekvabishvili, doi mijlocași cu volum mare de muncă și capacitate bună de recuperare. Dacă Bic reușește să joace între linii și să distribuie mingea rapid, U Cluj va controla ritmul. Dacă este împins în lateral sau forțat să joace sub presiune, Craiova poate recupera sus și poate genera tranziții rapide.

Al doilea duel important este pe flancul drept al Craiovei. Mora va ataca zona laterală a lui U Cluj, iar aici diferența poate fi făcută prin repetarea acțiunilor. Rămâne de văzut dacă Alex Chipciu, revenit recent după o accidentare, va reuși să îi facă față.

Cum poate profita U Cluj de absența lui Nicușor Bancu

Un alt duel relevant este cel dintre Lukić și fundașii centrali ai Craiovei. Bosniacul este jucătorul care poate ține mingea sus și poate permite echipei să urce. Dacă este neutralizat, U Cluj pierde capacitatea de a construi în jurul vârfului. Rus și Screciu sunt fundașii care trebuie să evite exact situația în care Lukić primește cu corpul între om și minge. Dacă îl lasă să fixeze și să întoarcă, U Cluj poate urca imediat cu liniile, iar Macalou, Mendy sau Nistor pot ataca spațiul din jurul lui.

Universitatea Craiova are și o mare problemă. Bancu este suspendat, iar cel mai probabil locul său va fi luat de Florin Ștefan. În acea zonă a terenului operează Macalou, unul dintre cei mai explozivi jucători din Superliga României. Florin Ștefan va avea nevoie de dublaj pentru a-i face față adversarului, care a arătat că poate decide un meci din două-trei acțiuni individuale.