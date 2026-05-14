Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

Ei sunt jucătorii care ar putea prinde transferul carierei după finala Cupei României. Adi Ilie: „M-au sunat. L-am recomandat și pe Boateng de la Dinamo”

Finala Cupei României, dintre U Cluj și Universitatea Craiova, a adus în tribunele arenei de la Sibiu inclusiv scouteri de la echipe din campionatele importante ale Europei.
Mihai Alecu
14.05.2026 | 11:06
Ei sunt jucatorii care ar putea prinde transferul carierei dupa finala Cupei Romaniei Adi Ilie Mau sunat Lam recomandat si pe Boateng de la Dinamo
EXCLUSIV FANATIK
Jucătorii recomandați de Adrian Ilie care au jucat în finala Cupei României. Foto: Fanatik
ADVERTISEMENT

Cele mai bune două echipe ale sezonului competițional din SuperLiga s-au întâlnit într-un duel încins în finala Cupei României, la Sibiu, iar căutătorii de la talente din străinătate nu au lipsit de la confruntare.

Jucătorii recomandați de Adrian Ilie echipelor venite la finala Cupei României

Adrian Ilie a dezvăluit în cadrul la FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ că a fost sunat de mai multe formații din afară României care au cerut referințe despre fotbaliștii celor două echipe, venind inclusiv la Sibiu pentru a urmări finala Cupei și a vedea pe viu jucătorii. Fostul impresar spune că fotbaliștii pe care i-a recomandat sunt Romanchuk, de la Universitatea Craiova, și Andrei Coubiș, de la U Cluj.

ADVERTISEMENT

„Ieri la meci au fost oameni de la multe echipe, inclusiv din Spania, să vadă jucători. Bănuiesc după cine s-au dus, că m-au sunat pe mine. Nu au vrut să spună direct numele, doar că am bănuit, că am vorbit cu ei și acum vreo 2 luni de zile. De la Getafe și de la încă 2-3 echipe. Caută fundaș central și m-au sunat să mă întrebe ce putem ca fundaș central să oferim. Între Romanchuk și Coubiș. Acum două luni de zile le-am spus că rămâne liber de contract Boateng care mi se pare un jucător foarte bun.

Au fost la meci, că m-au sunat să vadă dacă sunt acolo să discutăm. Au spus că nu vor să cheltuie bani, să plătească, pentru că au fost discuții să-l ia și pe Mihăilă, doar că turcii au cerut opțiune cumpărare de cumpărare, să le dea banii în vară. Au vrut 2 milioane de euro. Au vrut să-l vadă 6 luni de zile și după să vadă dacă îl cumpără sau nu. Acum cu siguranță au venit după fundaș central că acolo au nevoie”, a spus Adrian Ilie la FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ.

ADVERTISEMENT
Eroul lui Alex. Mărturia lui Mihail Soare, salvatorul care l-a zărit pe copil...
Digi24.ro
Eroul lui Alex. Mărturia lui Mihail Soare, salvatorul care l-a zărit pe copil cu coada ochiului, din elicopter: Nici nu putea să plângă

Cum s-au descurcat Romanchuk și Coubiș la duelul dintre Craiova și U Cluj

Ambii fotbaliști pe care Adrian Ilie i-a recomandat au jucat toate cele 120 de minute ale duelului de la Sibiu, ba chiar au executat cu succes și lovituri de departajare. Oleksandr Romanchuk a început ezitant și a greșit câteva pase, însă când a venit vorba de defensivă, l-a controlat foarte bine pe Lukic, cât și pe Atanas Trică, după intrarea pe gazon.

ADVERTISEMENT
După ce a luat titlul și Cupa, Cristi Chivu a spus-o prima dată:...
Digisport.ro
După ce a luat titlul și Cupa, Cristi Chivu a spus-o prima dată: ”M-a durut că au văzut fiicele mele”

Andrei Coubiș a fost și el la un nivel bun din punct de vedere defensiv, chit că a avut unele mici erori de concentrare, inclusiv în prelungiri. Atunci jucătorul de la U Cluj a dat o pasă greșită și i-a pus pe contraatac pe olteni, fază terminată însă fără vreo finalizare reușită a grupării din Bănie.

ADVERTISEMENT
Video halucinant: jandarmii i-au bruscat pe Baiaram şi pe soţia sa după finala...
Fanatik
Video halucinant: jandarmii i-au bruscat pe Baiaram şi pe soţia sa după finala Cupei României! Reacție oficială a Jandarmeriei. Update
“Moruțan nu era pregătit de Giulești! Suferă!” Cauzele transferului ratat făcut de Rapid
Fanatik
“Moruțan nu era pregătit de Giulești! Suferă!” Cauzele transferului ratat făcut de Rapid
Cristi Chivu, gest emoționant pentru soția și fiicele sale după ce a intrat...
Fanatik
Cristi Chivu, gest emoționant pentru soția și fiicele sale după ce a intrat în istoria lui Inter: „Familia e pe primul loc. ‘Te iubesc’”. Foto
Tags:
Parteneri
A anunțat în direct că părăsește România și se mută în altă țară:...
iamsport.ro
A anunțat în direct că părăsește România și se mută în altă țară: 'Deja am mutat copilul la școală acolo'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!