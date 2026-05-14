Ei sunt jucătorii care ar putea prinde transferul carierei după finala Cupei României. Adi Ilie: „M-au sunat. L-am recomandat și pe Boateng de la Dinamo”

ADVERTISEMENT

Cele mai bune două echipe ale sezonului competițional din SuperLiga s-au întâlnit într-un duel încins în finala Cupei României, la Sibiu, iar căutătorii de la talente din străinătate nu au lipsit de la confruntare.

Jucătorii recomandați de Adrian Ilie echipelor venite la finala Cupei României

a dezvăluit în cadrul la FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ că a fost sunat de mai multe formații din afară României care au cerut referințe despre fotbaliștii celor două echipe, venind inclusiv la Sibiu pentru a urmări finala Cupei și a vedea pe viu jucătorii. Fostul impresar spune că fotbaliștii pe care i-a recomandat sunt Romanchuk, de la Universitatea Craiova, , de la U Cluj.

ADVERTISEMENT

„Ieri la meci au fost oameni de la multe echipe, inclusiv din Spania, să vadă jucători. Bănuiesc după cine s-au dus, că m-au sunat pe mine. Nu au vrut să spună direct numele, doar că am bănuit, că am vorbit cu ei și acum vreo 2 luni de zile. De la Getafe și de la încă 2-3 echipe. Caută fundaș central și m-au sunat să mă întrebe ce putem ca fundaș central să oferim. Între Romanchuk și Coubiș. Acum două luni de zile le-am spus că rămâne liber de contract Boateng care mi se pare un jucător foarte bun.

Au fost la meci, că m-au sunat să vadă dacă sunt acolo să discutăm. Au spus că nu vor să cheltuie bani, să plătească, pentru că au fost discuții să-l ia și pe Mihăilă, doar că turcii au cerut opțiune cumpărare de cumpărare, să le dea banii în vară. Au vrut 2 milioane de euro. Au vrut să-l vadă 6 luni de zile și după să vadă dacă îl cumpără sau nu. Acum cu siguranță au venit după fundaș central că acolo au nevoie”, a spus Adrian Ilie la FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ.

ADVERTISEMENT

Cum s-au descurcat Romanchuk și Coubiș la duelul dintre Craiova și U Cluj

Ambii fotbaliști pe care Adrian Ilie i-a recomandat au jucat toate cele 120 de minute ale duelului de la Sibiu, ba chiar au executat cu succes și lovituri de departajare. Oleksandr Romanchuk a început ezitant și a greșit câteva pase, însă când a venit vorba de defensivă, l-a controlat foarte bine pe Lukic, cât și pe Atanas Trică, după intrarea pe gazon.

ADVERTISEMENT

Andrei Coubiș a fost și el la un nivel bun din punct de vedere defensiv, chit că a avut unele mici erori de concentrare, inclusiv în prelungiri. Atunci jucătorul de la U Cluj a dat o pasă greșită și i-a pus pe contraatac pe olteni, fază terminată însă fără vreo finalizare reușită a grupării din Bănie.