Ei sunt jucătorii care ar putea prinde transferul carierei după finala Cupei României. Adi Ilie: „M-au sunat. L-am recomandat și pe Boateng de la Dinamo”

Cele mai bune două echipe ale sezonului competițional din SuperLiga s-au întâlnit într-un duel încins în finala Cupei României, la Sibiu, iar căutătorii de la talente din străinătate nu au lipsit de la confruntare.
Adrian Ilie a dezvăluit în cadrul la FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ că a fost sunat de mai multe formații din afară României care au cerut referințe despre fotbaliștii celor două echipe, venind inclusiv la Sibiu pentru a urmări finala Cupei și a vedea pe viu jucătorii. Fostul impresar spune că fotbaliștii pe care i-a recomandat sunt Romanchuk, de la Universitatea Craiova, și Andrei Coubiș, de la U Cluj.
„Ieri la meci au fost oameni de la multe echipe, inclusiv din Spania, să vadă jucători. Bănuiesc după cine s-au dus, că m-au sunat pe mine. Nu au vrut să spună direct numele, doar că am bănuit, că am vorbit cu ei și acum vreo 2 luni de zile. De la Getafe și de la încă 2-3 echipe. Caută fundaș central și m-au sunat să mă întrebe ce putem ca fundaș central să oferim. Între Romanchuk și Coubiș. Acum două luni de zile le-am spus că rămâne liber de contract Boateng care mi se pare un jucător foarte bun.
Au fost la meci, că m-au sunat să vadă dacă sunt acolo să discutăm. Au spus că nu vor să cheltuie bani, să plătească, pentru că au fost discuții să-l ia și pe Mihăilă, doar că turcii au cerut opțiune cumpărare de cumpărare, să le dea banii în vară. Au vrut 2 milioane de euro. Au vrut să-l vadă 6 luni de zile și după să vadă dacă îl cumpără sau nu. Acum cu siguranță au venit după fundaș central că acolo au nevoie”, a spus Adrian Ilie la FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ.
Ambii fotbaliști pe care Adrian Ilie i-a recomandat au jucat toate cele 120 de minute ale duelului de la Sibiu, ba chiar au executat cu succes și lovituri de departajare. Oleksandr Romanchuk a început ezitant și a greșit câteva pase, însă când a venit vorba de defensivă, l-a controlat foarte bine pe Lukic, cât și pe Atanas Trică, după intrarea pe gazon.
Andrei Coubiș a fost și el la un nivel bun din punct de vedere defensiv, chit că a avut unele mici erori de concentrare, inclusiv în prelungiri. Atunci jucătorul de la U Cluj a dat o pasă greșită și i-a pus pe contraatac pe olteni, fază terminată însă fără vreo finalizare reușită a grupării din Bănie.