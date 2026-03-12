Ei sunt jucătorii care au câștigat milioane de euro de la Gigi Becali. „Păi și Alibec a luat 500.000 pentru 30 de minute”

ADVERTISEMENT

FCSB este, fără îndoială, clubul din SuperLiga unde se câștigă cel mai bine. Gigi Becali a dezvăluit, la FANATIK, faptul că a avut sau are în lot jucători care au băgat în conturi sute de mii sau chiar milioane de euro. Denis Alibec, de exemplu, ar fi luat o jumătate de milion pentru un timp extrem de scurt petrecut la roș-albaștri.

Care sunt jucătorii de la FCSB cu milioane de euro primite de la Gigi Becali

Gigi Becali a dezvăluit, la FANATIK SUPERLIGA, faptul că a vorbit cu Mirel Rădoi despre situația de la FCSB. Viitorul antrenor al echipei l-a întrebat pe finul său ”nașule, ce crezi că se întâmplă, părerea ta?”. Becali a spus că există oameni care vor miliarde, care vor milioane și care vor sute de mii.

Moderatorul Horia Ivanovici l-a întrebat apoi pe șeful roș-albaștrilor a unui milion de euro câștigați. Becali a dezvăluit că nu doar unul, ci mai mulți fotbaliști ai campioanei și-au rotunjit conturile cu sume uriașe care s-au apropiat sau au trecut de un milion.

”Aceștia sunt niște oameni, care dacă au luat sute de mii… dacă au făcut 700 – 800 de mii de euro. Că au făcut și un milion la mine. (n.r. cine a făcut un milion de euro la FCSB?) Păi, Tănase a luat un milion de euro într-un an.

Denis Alibec a luat 500.000 de euro și a jucat numai 30 de minute. (n.r. Olaru s-a apropiat de milion?) Olaru a luat mai mult de un milion, dar în ani. Cât a avut el contractul. Dar lui Olaru ce să-i zici? Olaru merită toate milioanele. Mai are rost să-l motivezi? Olaru este inimă de echipă”, a spus patronul campioanei ultimelor două sezoane din SuperLiga.

Cât a petrecut Denis Alibec în tricoul lui FCSB în acest sezon

Revenit surprinzător în vara anului 2025 la campioana României, . Treptat, atacantul a intrat în dizgrația lui Gigi Becali și nu a primit prea multe minute în tricoul roș-albastru.

Doar 14 meciuri, un gol și două pase decisive este bilanțul lui Denis Alibec la FCSB în acest sezon. Fotbalistul, revenit între timp la Farul Constanța, are o cotă de 500.000 de euro, potrivit Transfermarkt.