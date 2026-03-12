Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Ei sunt jucătorii care au câștigat milioane de euro de la Gigi Becali. „Păi și Alibec a luat 500.000 pentru 30 de minute”

Gigi Becali a dezvăluit jucătorii actuali sau trecuți pe la FCSB care au luat sume uriașe de la el. Unii au ajuns la milioane de euro. Cel mai „norocos” a fost Alibec, cu 500.000 de euro într-un timp foarte scurt.
Adrian Baciu
12.03.2026 | 09:00
Ei sunt jucatorii care au castigat milioane de euro de la Gigi Becali Pai si Alibec a luat 500000 pentru 30 de minute
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali dezvăluie numele jucătorilor care au făcut sute de mii sau milioane de euro la FCSB. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

FCSB este, fără îndoială, clubul din SuperLiga unde se câștigă cel mai bine. Gigi Becali a dezvăluit, la FANATIK, faptul că a avut sau are în lot jucători care au băgat în conturi sute de mii sau chiar milioane de euro. Denis Alibec, de exemplu, ar fi luat o jumătate de milion pentru un timp extrem de scurt petrecut la roș-albaștri.

Care sunt jucătorii de la FCSB cu milioane de euro primite de la Gigi Becali

Gigi Becali a dezvăluit, la FANATIK SUPERLIGA, faptul că a vorbit cu Mirel Rădoi despre situația de la FCSB. Viitorul antrenor al echipei l-a întrebat pe finul său ”nașule, ce crezi că se întâmplă, părerea ta?”. Becali a spus că există oameni care vor miliarde, care vor milioane și care vor sute de mii.

ADVERTISEMENT

Moderatorul Horia Ivanovici l-a întrebat apoi pe șeful roș-albaștrilor dacă sunt sau au fost jucători la FCSB care au trecut de bariera financiară a unui milion de euro câștigați. Becali a dezvăluit că nu doar unul, ci mai mulți fotbaliști ai campioanei și-au rotunjit conturile cu sume uriașe care s-au apropiat sau au trecut de un milion.

”Aceștia sunt niște oameni, care dacă au luat sute de mii… dacă au făcut 700 – 800 de mii de euro. Că au făcut și un milion la mine. (n.r. cine a făcut un milion de euro la FCSB?) Păi, Tănase a luat un milion de euro într-un an. 

ADVERTISEMENT
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia...
Digi24.ro
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia în Cernăuți

Denis Alibec a luat 500.000 de euro și a jucat numai 30 de minute. (n.r. Olaru s-a apropiat de milion?) Olaru a luat mai mult de un milion, dar în ani. Cât a avut el contractul. Dar lui Olaru ce să-i zici? Olaru merită toate milioanele. Mai are rost să-l motivezi? Olaru este inimă de echipă”, a spus patronul campioanei ultimelor două sezoane din SuperLiga.

Iranul a anunțat oficial decizia în cazul femeilor despre care Donald Trump spunea...
Digisport.ro
Iranul a anunțat oficial decizia în cazul femeilor despre care Donald Trump spunea că vor fi ”executate cu siguranță”
ADVERTISEMENT

Cât a petrecut Denis Alibec în tricoul lui FCSB în acest sezon

Revenit surprinzător în vara anului 2025 la campioana României, Denis Alibec nu a confirmat la FCSB. Treptat, atacantul a intrat în dizgrația lui Gigi Becali și nu a primit prea multe minute în tricoul roș-albastru.

Doar 14 meciuri, un gol și două pase decisive este bilanțul lui Denis Alibec la FCSB în acest sezon. Fotbalistul, revenit între timp la Farul Constanța, are o cotă de 500.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

ADVERTISEMENT
Ia CFR Cluj licenţa?! Iuliu Mureşan a dat ultimele detalii despre situaţia financiară:...
Fanatik
Ia CFR Cluj licenţa?! Iuliu Mureşan a dat ultimele detalii despre situaţia financiară: „Suntem monitorizaţi de UEFA!” 
Gigi Becali are 5 jucători favoriți la FCSB. „Voiam să știu dacă Rădoi...
Fanatik
Gigi Becali are 5 jucători favoriți la FCSB. „Voiam să știu dacă Rădoi îi are în schemă”. Exclusiv
S-a aflat motivul pentru care Mirel Rădoi a acceptat oferta lui Gigi Becali:...
Fanatik
S-a aflat motivul pentru care Mirel Rădoi a acceptat oferta lui Gigi Becali: “Știi de ce am venit pentru o lună de zile? Ca să te bat pe tine în fiecare zi!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
A sărit să-l bată pe finanțatorul echipei din Liga 1: 'Bă, tu trimiți...
iamsport.ro
A sărit să-l bată pe finanțatorul echipei din Liga 1: 'Bă, tu trimiți nevestele jucătorilor la produs?'. A fost nevoie de intervenția poliției
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!