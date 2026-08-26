Ei sunt jucătorii care vor fi titulari bătuți în cuie la FCSB. Anunț categoric al patronului Gigi Becali. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB a început într-un mod dezastruos acest sezon european. Doar două meciuri au rezistat elevii lui Marius Baciu (51 de ani) în Conference League, acolo unde au fost spulberați de necunoscuta Auda, scor 7-3 la general. În SuperLiga, deși nu convinge, trupa roș-albastră încă se află pe locurile fruntașe. După ultimele evoluții și rezultate, Gigi Becali a anunțat lista cu jucătorii care vor fi titulari bătuți în cuie la FCSB.

Ce jucători a decis Gigi Becali să fie titulari la FCSB. Lista completă

După o victorie norocoasă cu FC Botoșani, scor 3-2 în prelungiri, FCSB a pierdut în Gruia, scor 0-1, după un meci pe care l-a dominat, însă în care luciditatea a lipsit total. Eșecul din Gruia l-a supărat pe patronul Gigi Becali (68 de ani). Acesta și-a atacat multe vedete și a decis, ulterior, care sunt jucătorii ce nu trebuie să lipsească din formula de start.

ADVERTISEMENT

Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, care nu trebuie să lipsească din primul 11. Printre ei se află și „exilatul” Valentin Crețu. Veteranul de 37 de ani a intrat după pauză cu FC Botoșani, iar cu CFR Cluj a fost rezervă neutilizată. Alte nume care vor apărea în echipa de start în următoarele meciuri sunt: Miculescu, Cisotti, Batubinsika, Bîrligea, Dawa, Joao Paulo sau Duarte.

„Am fotbaliști și am jucători. O să văd cum o să fac să fie în teren cei care vor fotbal. (n.r. Cine sunt fotbaliștii care vor?) Duarte, Dawa, ăla pe care l-am adus acum (n.r. fundașul congolez Dylan Batubinsika) Crețu. Pădurariu vrea fotbal. (Ofri) Arad vrea fotbal. Paulo, Joao Paulo vrea fotbal. O să joace. David Miculescu vrea fotbal. Cisotti vrea fotbal. O să joace Cisotti, David Miculesc”, a spus Becali.

ADVERTISEMENT

Patronul FCSB l-a trecut pe această listă la loc de cinste și pe atacantul Daniel Bîrligea, însă cum acesta va trebui să-i găsească urgent un înlocuitor pe măsură: „Bîrligea vrea fotbal. Chiar dacă mai greșește Bîrligea. Dar el, Bîrligea, săracul, a vrut să câștige meciul de unul singur, că nu avea ce să facă. Și s-a zbătut de unul singur, săracul, ca peștele pe uscat. Cum, bă, tu să joci cu CFR-ul toată echipa terminată și tu să nu ai ocazii de gol?”, a mai declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali: „Voi găsi formulă de joc cu jucători care vor să joace fotbal”

Gigi Becali este convins că, (31 de ani), FCSB marca din prima repriză. Patronul roș-albaștrilor a lăudat prestația lui Ofri Arad (27 de ani). Nici Garita nu a fost ocolit de laudele lui Becali. În privința lui Târnovanu, revenit în poartă după o lungă pauză, patronul celor de la FCSB lasă de înțeles că goalkeeper-ul și-a ispășit „pedeapsa”.

ADVERTISEMENT

„Eu am fost idiot, că în minutul 25 dacă-l schimbam pe Tănase, marcam gol în prima repriză. Păi a intrat (Ofri) Arad și i-am distrus. N-au mai putut. Păi Tănase se plimba pe-acolo, pe teren. (…) voi găsi formulă de joc cu jucători care vor să joace fotbal”, a adăugat Gigi Becali.