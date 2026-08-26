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Ei sunt jucătorii care vor fi titulari bătuți în cuie la FCSB. Anunț categoric al patronului Gigi Becali. Exclusiv

Gigi Becali s-a convins, după ultimele rezultate și evoluții ale celor de la FCSB, care sunt jucătorii ce merită să fie titulari în echipa antrenată de Marius Baciu. Surprize pe lista patronului.
Adrian Baciu
26.08.2026 | 06:39
Ei sunt jucatorii care vor fi titulari batuti in cuie la FCSB Anunt categoric al patronului Gigi Becali Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali a anunțat lista cu jucătorii care vor fi titulari la FCSB în viitor. Sursa foto: colaj Fanatik
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FCSB a început într-un mod dezastruos acest sezon european. Doar două meciuri au rezistat elevii lui Marius Baciu (51 de ani) în Conference League, acolo unde au fost spulberați de necunoscuta Auda, scor 7-3 la general. În SuperLiga, deși nu convinge, trupa roș-albastră încă se află pe locurile fruntașe. După ultimele evoluții și rezultate, Gigi Becali a anunțat lista cu jucătorii care vor fi titulari bătuți în cuie la FCSB.

Ce jucători a decis Gigi Becali să fie titulari la FCSB. Lista completă

După o victorie norocoasă cu FC Botoșani, scor 3-2 în prelungiri, FCSB a pierdut în Gruia, scor 0-1, după un meci pe care l-a dominat, însă în care luciditatea a lipsit total. Eșecul din Gruia l-a supărat pe patronul Gigi Becali (68 de ani). Acesta și-a atacat multe vedete și a decis, ulterior, care sunt jucătorii ce nu trebuie să lipsească din formula de start.

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Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali i-a enumerat pe fotbaliștii din lotul lui Marius Baciu care nu trebuie să lipsească din primul 11. Printre ei se află și „exilatul” Valentin Crețu. Veteranul de 37 de ani a intrat după pauză cu FC Botoșani, iar cu CFR Cluj a fost rezervă neutilizată. Alte nume care vor apărea în echipa de start în următoarele meciuri sunt: Miculescu, Cisotti, Batubinsika, Bîrligea, Dawa, Joao Paulo sau Duarte.

„Am fotbaliști și am jucători. O să văd cum o să fac să fie în teren cei care vor fotbal. (n.r. Cine sunt fotbaliștii care vor?) Duarte, Dawa, ăla pe care l-am adus acum (n.r. fundașul congolez Dylan Batubinsika) Crețu. Pădurariu vrea fotbal. (Ofri) Arad vrea fotbal. Paulo, Joao Paulo vrea fotbal. O să joace. David Miculescu vrea fotbal. Cisotti vrea fotbal. O să joace Cisotti, David Miculesc”, a spus Becali.

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Patronul FCSB l-a trecut pe această listă la loc de cinste și pe atacantul Daniel Bîrligea, însă cum acesta are mari șanse să se transfere în Serie A la Frosinone, va trebui să-i găsească urgent un înlocuitor pe măsură:  „Bîrligea vrea fotbal. Chiar dacă mai greșește Bîrligea. Dar el, Bîrligea, săracul, a vrut să câștige meciul de unul singur, că nu avea ce să facă. Și s-a zbătut de unul singur, săracul, ca peștele pe uscat. Cum, bă, tu să joci cu CFR-ul toată echipa terminată și tu să nu ai ocazii de gol?”, a mai declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

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Gigi Becali: „Voi găsi formulă de joc cu jucători care vor să joace fotbal”

Gigi Becali este convins că, dacă îl schimba mai repede pe Florin Tănase (31 de ani), FCSB marca din prima repriză. Patronul roș-albaștrilor a lăudat prestația lui Ofri Arad (27 de ani). Nici Garita nu a fost ocolit de laudele lui Becali. În privința lui Târnovanu, revenit în poartă după o lungă pauză, patronul celor de la FCSB lasă de înțeles că goalkeeper-ul și-a ispășit „pedeapsa”.

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Eu am fost idiot, că în minutul 25 dacă-l schimbam pe Tănase, marcam gol în prima repriză. Păi a intrat (Ofri) Arad și i-am distrus. N-au mai putut. Păi Tănase se plimba pe-acolo, pe teren. (…) voi găsi formulă de joc cu jucători care vor să joace fotbal”, a adăugat Gigi Becali.

Ei sunt jucătorii care vor fi titulari bătuți în cuie la FCSB. Anunț categoric al patronului. Exclusiv

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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