Ei sunt jucătorii de la CFR Cluj care au notificat clubul pentru neplata salariilor! Nume grele în vestiar. Exclusiv

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CFR Cluj are mari probleme financiare. Clubul din Gruia a primit interdicție la transferuri din partea FIFA pentru trei perioade de mercato, Iuliu Mureșan se gândește să plece din conducere, iar FANATIK a aflat cine sunt jucătorii care au trimis notificări pentru neplata salariilor.

CFR Cluj are interdicție la transferuri! Lovitură de proporții pentru clubul din Gruia

De câteva luni se vorbește tot mai des despre problemele financiare pe care le traversează CFR Cluj, echipă care reprezintă România în cupele europene. Jucătorii nu și-au încasat salariile,

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Concret, CFR Cluj nu mai poate înregistra jucători până în momentul în care clubul își va achita toate restanțele. Astfel, deși în această vară feroviarii s-au înțeles cu mai mulți fotbaliști liberi de contract, aceștia nu pot fi incluși pe foaia de joc la meciurile oficiale.

Karlo Muhar și Andrei Cordea au făcut notificări pentru neplata salariilor!

FANATIK a aflat cine sunt fotbaliștii din lotul CFR-ului care au depus notificări privind neplata salariilor. Este vorba despre Karlo Muhar, subiect tratat și de , dar și despre Andrei Cordea. Ambii au făcut sesizări deoarece nu și-ar fi primit drepturile salariale de mai multe luni.

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Cei doi jucători au salarii peste media de la CFR Cluj. , în timp ce Andrei Cordea încasează aproximativ 20.000 de euro lunar. Ambii speră să își primească restanțele cât mai curând, iar suporterii așteaptă ca Neluțu Varga și conducerea clubului să găsească soluțiile necesare pentru achitarea datoriilor și scoaterea echipei din această criză.