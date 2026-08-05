Sport

Ei sunt jucătorii de la Rapid care l-au supărat pe Pancu! Ce au făcut greșit în meciul cu CFR Cluj

Doi dintre jucătorii titularizați de Daniel Pancu în partida pe care Rapid a câștigat-o cu 3-1 contra lui CFR Cluj l-au dezamăgit pe tehnician. Ce s-a întâmplat, de fapt.
Mihai Dragomir
05.08.2026 | 12:40
Ei sunt jucatorii de la Rapid care lau suparat pe Pancu Ce au facut gresit in meciul cu CFR Cluj
EXCLUSIV FANATIK
Doi dintre jucătorii titularizați de Daniel Pancu (48 de ani), Olimpiu Moruțan și Jason Kodor, l-au supărat pe tehnician în timpul meciului cu CFR Cluj. FOTO: Sport Pictures
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Rapid a învins-o pe CFR Cluj cu 3-1, însă doi dintre jucătorii titularizați de Daniel Pancu (48 de ani), Olimpiu Moruțan și Jason Kodor, l-au supărat pe tehnician în startul reprizei secunde, când au fost înlocuiți după ce au acuzat probleme de ordin fizic. Fostul fotbalist al FCSB-ului marcase al treilea gol al giuleștenilor, în minutul 42. Cei doi jucători sunt „pariurile” antrenorului, dorința acestuia fiind ca fotbaliștii să fie titulari la națională.

Pașcanu revine în primul 11 al Rapidului pentru meciul cu UTA

Clasată pe locul 2 în Superliga după ce a strâns șapte puncte în primele trei runde, Rapid București se pregătește de meciul cu UTA. Duelul de la Arad, de vineri, care va începe la ora 21:00, va deschide runda a 4-a a campionatului. Gazdele au avut un start modest de sezon, în care au obținut un singur punct, zestre cu care au ajuns pe locul 15, penultimul al clasamentului. Pe val după victoria obținută în fața CFR, giuleștenii vor să profite de situația existentă la ardeleni și să bifeze un nou rezultat pozitiv.

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Antrenorul rapidiștilor, Daniel Pancu, se va baza din nou la Arad pe stoperul Alex Pașcanu, care și-a ispășit etapa de suspendare primită după eliminarea de la Botoșani. Foarte probabil, Pașcanu va reintra în primul „11” în locul lui Graovac. Pancone are însă dileme legate de alcătuirea compartimentului ofensiv. Dilemele au fost alimentate și de faptul că doi dintre remarcații primei reprize cu CFR, Olimpiu Moruțan și Jason Kodor, au gestionat greșit meciul contra clujenilor.

Olimpiu Moruțan și Jason Kodor, pariurile lui Daniel Pancu, l-au dezamăgit pe tehnician la meciul cu CFR Cluj

Din informațiile FANATIK, Moruțan și Kodor au anunțat după startul reprizei secunde a duelului contra CFR Cluj că nu sunt la capacitate maximă, spre nemulțumirea staff-ului rapidist. Pancu i-a schimbat pe cei doi la doar cinci minute după startul reprizei secunde, pierzând astfel un slot pentru schimbări, deși înlocuirile puteau fi făcute la pauză dacă fotbaliștii amintiți anunțau că au probleme.

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Olimpiu Moruțan și Jason Kodor sunt două dintre pariurile lui Pancu pentru acest sezon. Pancone vrea să-l resusciteze pe Moruțan și să-l transforme într-un om de bază pentru națională. În același timp, antrenorul giuleștenilor vrea să-l crească pe Kodor și să-l transforme într-un an într-o piesă de bază a Rapidului și în viitorul vârf al „tricolorilor”.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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