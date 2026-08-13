Ei sunt miliardarii care vor combinatul siderugic din Galați. Ce se întâmplă cu Oțelul

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Indiferent de miliardarul care va cumpăra combinatul siderurgic din Galați în această toamnă, clubul de fotbal are șanse reduse să mai fie finanțat de proprietarul unității industriale, după cum a aflat FANATIK de la administratori concordatari ai Liberty Galați. În această toamnă, EuroInsol și Casa de Insolvență Transilvania speră să vândă combinatul prin negociere directă, după ce licitațiile cu prețuri de pornire de peste 700 de milioane și, respectiv, peste 400 de milioane de euro au eșuat.

Miliardarii care se uită după combinatul siderurgic nu sunt interesați de echipa de fotbal

„În acest moment, cei mai interesați de combinatul siderurgic și de cumpărarea acestuia prin negociere directă sunt miliardarul Rinat Ahmetov, familia Jindal din India și familia lui Dorin Umbrărescu, de la Grupul UMB. Nu am avut discuții despre echipa de fotbal, deoarece, sincer, vor fi atât de multe cheltuieli cu repornirea combinatului, încât nu cred că va avea cineva timp și, mai ales, interesul să cheltuiască încă unu-două milioane de euro pentru o echipă de fotbal”, ne-a declarat unul dintre administratorii speciali ai companiei aflate în insolvență.

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Cert este că, în timpul discuțiilor despre combinatul siderurgic, „niciunul dintre miliardari sau, mai bine spus, dintre reprezentanții acestora nu s-a arătat în vreun moment interesat de soarta echipei de fotbal”, ne-a mai spus acesta. Până la plecarea miliardarului anglo-indian Sanjeev Gupta de la Liberty Galați și până când acesta a lăsat combinatul împovărat de datorii, la începutul anului trecut, clubul de fotbal beneficia, probabil, de unul dintre cele mai mari contracte de sponsorizare din România.

Parteneriatul dintre cele două entități a început în august 2020, fiind preluat de la foștii proprietari ai combinatului. Din datele raportate de Liberty Galați în procedura insolvenței, consultate de FANATIK, ar reieși că Oțelul beneficia de sponsorizări contractuale între un milion de euro pe an, sumă ce putea crește în anumite condiții și până la două milioane de euro. În realitate, combinatul nu își respecta înțelegerile.

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În 2023, conform datelor Asociației Clubul Sportiv Suporter Club Oțelul Galați, organizația care deține licența clubului de fotbal, veniturile din sponsorizări de la Liberty au fost de 1,3 milioane de euro. În 2024, acestea au ajuns la un milion de euro. Ca o comparație, ăn 2025, conform bilanțului depus de și consultat de FANATIK, veniturile clubului au fost de 30,4 milioane de lei, echivalentul a aproximativ șase milioane de euro, cu trei milioane de lei mai mult decât în 2024.

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Dacă nu vin miliardarii, vine Primăria să preia stadionul

Și Stadionul „Oțelul” din Galați este deținut de Liberty Galați, compania care administrează combinatul siderurgic din oraș. Arena a fost scoasă la licitație în luna iunie pentru peste 3,5 milioane de euro, însă nici în acest caz nu s-a prezentat nimeni care să ofere prețul cerut.

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Anunțul de vânzare a vizat un teren de 34.591 de metri pătrați și întregul ansamblu construit: stadionul cu tribune, terenul principal de joc, terenul de antrenament, vestiarele, clădirea de cantonament, construcțiile anexe și instalația de nocturnă. Prețul de pornire a fost stabilit la 3.515.797 de euro, fără TVA.

În acest caz, însă, este aproape sigur că stadionul va intra în proprietatea Primăriei Galați, condusă de Ionuț Pucheanu. Preluarea este amânată deoarece stadionul este ipotecat în favoarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Municipalitatea vrea să stingă o parte din creanța de 44,1 milioane de lei pe care o are de recuperat de la Liberty Galați prin preluarea stadionului. Deși autoritățile locale sperau ca transferul să fie încheiat până la începutul toamnei, în acest moment nu există o hotărâre prin care stadionul să fi intrat deja în proprietatea orașului.

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„În ceea ce privește stadionul, Primăria Municipiului Galați și-a manifestat intenția de a-l achiziționa în contul creanței pe care o deține față de Liberty Galați”, ne-a explicat Ionuț Pucheanu. „Stadionul este în centrul orașului, dar destinația nu-i poate fi schimbată. Va rămâne bază sportivă, astfel că interesul este aproape inexistent și nu s-a prezentat niciun posibil cumpărător”, ne-a explicat Remus Borza, administratorul concordatar al Liberty Galați.

În 2025, asociația care deține licența clubului de fotbal a avut, după cum am precizat anterior, venituri de 30,4 milioane de lei. Din această sumă, aproape 11 milioane de lei au provenit din finanțări acordate de Primăria Galați și Consiliul Județean Galați. Alte 6,7 milioane de lei au provenit din drepturile de televizare. În ultimele două sezoane din SuperLiga, a încasat din drepturile TV sume cuprinse între 1,3 și 1,6 milioane de euro pe sezon.

O sumă de 9,5 milioane de lei a provenit din sponsorizări, în afara celor acordate de combinat, care nu au mai existat în anul precedent. Cel mai important contract este cel încheiat cu operatorul de pariuri Mr Bit, care ar valora între două și 2,5 milioane de lei. Alte 2,4 milioane de lei au provenit din vânzarea biletelor și din activitățile comerciale desfășurate în zilele de meci, dar și în afara acestora.