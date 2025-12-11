Ei sunt miliardarii din spatele lui Donald Trump. Fețele mai puțin știute de la Casa Albă

ADVERTISEMENT

Miliardarii din spatele lui Donald Trump nu sunt doar oamenii de afaceri extrem de populari precum Elon Musk: pe lista personalului de la Casa Albă se află nume mai puțin cunoscute de publicul larg, pe care îi dau banii afară din casă.

Miliardarii de la Casa Albă: cine sunt și ce averi au oamenii din spatele lui Donald Trump

La un loc, averile oamenilor care s-au perindat pe la Casa Albă de când Trump a ajuns președinte depășesc, în total, suma de 390 de miliarde de dolari. Nicio altă administrație din istoria Statelor Unite nu a adunat o asemenea putere financiară, nici măcar în primul mandat al antreprenorului, pe care l-a avut între 2016 și 2020.

prezintă lista oamenilor extrem de bogați din preajma lui Donald Trump, incluzându-l în cele 12 nume și pe Elon Musk, deși a fost înlăturat din funcția pe care o conducea după numeroase controverse. Administrația Trump își apără echipa, scrie publicația americană, prin vocea purtătoarei de cuvânt Liz Huston: „Membrii echipei președintelui Trump sunt patrioți din afara sistemului, oameni cu decenii de succes din afara sistemului, care acum servesc cu mândrie țara”.

Înșiruirea de bogătași a jurnaliștilor începe cu Donald Trump, președintele având o avere de 5,1 miliarde de dolari. În 2017, Forbes îl evalua la 3,5 miliarde, pe fondul scăderii profiturilor din imobiliarele din Manhattan. Ulterior, averea i-a crescut peste 5 miliarde datorită investițiilor în criptomonede și în platforma Truth Social. Secretarul Departamentului Comerțului, Howard Lutnick, următorul nabab, are o avere de 3,2 miliarde de dolari. Este fostul CEO al Cantor Fitzgerald. Familia lui Lutnick a contribuit din plin la proiectul Ballroom de la Casa Albă.

Averea Lindei are 3 miliarde de dolari. Ea și fostul soț, Vince McMahon, au donat peste 47 de milioane de dolari către Trump din 2o15 încoace. A fost o figură-cheie din aparatul pro-Trump în campaniile ulterioare. Trecem la Steve Witkoff, asistentul prezidențial și emisarul special pentru misiuni de pace, are o avere de 2 miliarde de dolari. Acum 39 de ani, Wikoff l-a ”salvat” pe Trump cumpărându-i un sandviș, după ce afaceristul își uitase portofelul. Așa a început relația lor de prietenie, care azi e mai închegată ca niciodată. Wiktoff a donat, constant, minim 200.000 $ în fiecare ciclu electoral.

Gebbia, co-fondatorul Airbnb: 8,3 miliarde $

Kelly Loeffler (administratoarea SBA – Small Business Administration), are o avere de 1,3 miliarde. Fosta senatoare s-a ridicat în imperiul financiar construit de soțul ei, Jeff Sprecher, CEO al Intercontinental Exchange. Washington Post îl amintește și pe Musk, cel mai bogat om din lume, cu o avere de 342 miliarde de dolari, care a donat 294 de milioane pentru Trump și republicani în campania electorală.

Joe Gebbia, chief design officer la , se bucură de o avere estimată la 8,3 miliarde de dolari și este co-fondatorul Airbnb. A intrat în administrație prin DOGE, Trump creând special pentru el o funcție. A primit misiunea de a transforma serviciile guvernamentale astfel încât „să fie la fel de plăcute precum o vizită la Apple Store”. Antonio Gracias, voluntar DOGE, care are o avere de 2,2 miliarde de dolari, este unul dintre finanțatorii și SpaceX. La DOGE a lucrat pe zona de Social Security, unde a făcut unele declarații controversate. În trecut a fost donator pentru Partidul Democrat.

Fostă vedetă de reality-show: 11,3 mld. $

Un alt nume mai puțin răsunător este al lui Tilman Fertitta, ambasador în Italia și San Marino, cu o avere de 11,3 miliarde de dolari. Fertitta e, printre altele, vedetă de reality-show, remarcându-se în emisiunea „Billion Dollar Buyer”. Deține mai multe restaurante și este proprietarul Houston Rockets. Melinda Hilderbrand, ambasadoare în Costa Rica, are un patrimoniu de 7,7 miliarde de dolari. Este nevasta miliardarului din industria petrolieră Jeffrey Hilderbrand. Cuplul este extrem de influent în statul texan, familia lor având una din cele mai mari averi.

Ambasadorul lui Trump în Marea Britanie: 3,4 mld. $

Stephen Feinberg (5 miliarde de dolari avere), adjunctul de la Secretariatul Apărării, e co-fondatorul gigantul Cerberus Capital Management. Dosarul său financiar a avut peste 1.800 de pagini, cel mai lung din administrație. Warren Stephens, ambasadorul din Marea Britanie, a condus Stephens Inc., iar în 2016 era un contestatar al lui Trump, devenind după 8 ani fanul său. Averea lui se ridică la 3,4 miliarde $.

Ultimul, dar nu cel din urmă, de pe listă, este Paul Atkins, președintele SEC (Securities and Exchange Commission). Avocat de profesie, cu o avere de 1,2 miliarde de dolari, a fost comisar SEC în administrația George W. Bush, iar acum este chiar șeful instituției care supraveghează piețele financiare. A consiliat, de-a lungul timpului, giganți precum Exxon și Bank of America.