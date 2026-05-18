Ei sunt oamenii pe care Rotaru i-a adus pentru titlu. Cât au costat transferurile făcute de finanțatorul Craiovei în ultimul sezon

Avem o nouă campioană în Superliga! Titlul merge în Bănie! Universitatea Craiova a învins-o pe U Cluj pe stadionul Ion Oblemenco, scor 5-0, și a pus capăt unei așteptări uriașe. Vara lui 2025 a reprezentat începutul unei reconstrucții totale în clubul lui Mihai Rotaru. Alexandru Mitriță pleca în China, iar mulți credeau că oltenii vor ieși din lupta la titlu. Ce a urmat? O campanie de transferuri de peste patru milioane de euro, o calificare în Conference League și un sezon care s-a încheiat perfect: cu eventul în Bănie.

Strategia lui Rotaru pentru atacarea titlului

După calificarea în faza principală a Conference League, performanță care i-a adus în conturi 3,17 milioane de euro de la UEFA,

Antrenorul Mirel Rădoi a venit cu o listă de jucători pe care îi voia neapărat în lot. Tehnicianul a cerut conducerii clubului un fundaș central, un număr șase și un atacant. Rotaru a respectat cerințele și chiar a plusat. Campania de transferuri a fost una fără precedent în Bănie, iar rezultatele s-au văzut imediat.

Plecarea lui Mitriță

Totul a pornit de la absența care trebuia gestionată. Alexandru Mitriță adunase în sezonul precedent 21 de goluri în cele 42 de meciuri jucate. Echipa funcționa în jurul lui, iar mulți experți din fotbalul românesc preconizau că oltenii vor avea enorm de suferit dacă atacantul pleacă din Bănie.

pentru două milioane de euro. Înțelegerea dintre el și Rotaru prevedea împărțirea sumei de transfer, astfel că jumătate din bani au intrat direct în conturile jucătorului. Craiova a rămas cu aproximativ un milion de euro.

Transferurile decisive făcute de Craiova

Primul val de transferuri a sosit în iulie 2025. Universitatea Craiova a anunțat oficial sosirile lui Oleksandr Romanchuk, Assad Al Hamlawi și Darius Fălcușan, căpitanul României U19, remarcat la EURO 2025, unde tricolorii au ajuns până în semifinale. În total, Craiova a cheltuit 4.325.000 de euro în campania de transferuri din vară.

Sosiri— Sezon 2025-2026

David Matei — de la Steaua București / 100.000 €

Alexandru Crețu — de la Al Wehda / liber

Mihnea Rădulescu — de la Petrolul Ploiești / 400.000 €

Tudor Băluță — de la Śląsk Wrocław / liber

Samuel Teles — de la Oțelul Galați / liber

Nikola Stevanović — de la Oțelul Galați /

Oleksandr Romanchuk — de la Kryvbas Kryvyi Rih / aproximativ 750.000 €

Darius Fălcușan — de la Empoli U20 / 300.000 €

Assad Al Hamlawi — de la Śląsk Wrocław / 700.000 € (aproximativ un milion cu bonusuri)

Pavlo Isenko — de la Vorskla Poltava / liber

Steven Nsimba — de la Aubagne / liber

Florin Ștefan — de la Sepsi /

Adrian Rus — fără club / liber

Monday Etim — de la Hillerød / 200.000 €

Luca Băsceanu — aproximativ 1.000.000 €

Jucătorii care au confirmat în play-off

Dacă ar fi să extragem marele câștigător dintre noile achiziții, acela este Steven Nsimba. Venit din liga a treia franceză, de la Aubagne, fără nicio sumă de transfer, atacantul de 29 de ani a reușit în sezonul regulat să înscrie nouă goluri, la fel de multe precum Assad Al Hamlawi, jucător care a costat aproape un milion de euro. Nsimba este omul care a adus golul victoriei în minutul 90 al meciului cu Dinamo, iar reușita lui poate aduce acum titlul în Bănie.

Assad Al Hamlawi a fost celălalt pariu câștigat. Atacantul palestinian de 25 de ani, adus de la Śląsk Wrocław, a marcat șase goluri și a oferit două pase decisive în primele etape, ajungând la 14 goluri în toate competițiile pe parcursul sezonului.

Oleksandr Romanchuk este un alt jucător care a devenit indispensabil în echipa din Bănie. Stoperul ucrainean, folosit într-un sistem cu trei fundași centrali, a marcat șase goluri și a oferit două pase decisive în cele 39 de meciuri disputate.

Cine a dezamăgit în sezonul de titlu

Nu toate pariurile au ieșit. Alisson Safira, împrumutat de la Santa Clara înainte de startul sezonului, a dezamăgit complet. Brazilianul a bifat 13 meciuri în tricoul oltenilor și a reușit să înscrie un singur gol. Rotaru a decis că nu va achita suma de 1,1 milioane de euro prevăzută în clauza de cumpărare și l-a trimis înapoi la Santa Clara.

În schimb, jucătorii care au bifat și criteriul U21 au reușit să se facă remarcați chiar în meciul de titlu din Bănie. Universitatea Craiova a încercat să își asigure și viitorul în vara trecută, când i-a adus pe Darius Fălcușan, Luca Băsceanu, dar și pe David Matei. Ultimii doi au reușit să marcheze în victoria cu Universitatea Cluj, scor 5-0.

Cum a fost construit lotul campioanei

Marele avantaj al oltenilor în lupta la titlu a fost banca lungă de care au dispus antrenorii. Atât Mirel Rădoi, cât și Filipe Coelho au avut aproape în fiecare meci soluții pentru a schimba jocul, iar de multe ori jucătorii introduși pe parcursul partidelor au fost decisivi.

Acum rămâne de văzut dacă Universitatea Craiova va investi din nou sume importante în vară pentru a forța o calificare istorică în faza principală a UEFA Champions League sau dacă Mihai Rotaru și oamenii din stafful tehnic vor decide că este mai bine să mizeze pe același nucleu de jucători și în sezonul viitor.