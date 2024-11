Ei sunt pensionarii care iau 375 lei în plus la pensie în decembrie. Banii intră direct pe card

Luna decembrie aduce vești bune pentru Aceștia vor beneficia de 2 ajutoare la pensie, menite să îi sprijine în perioada sărbătorilor de iarnă.

Care pensionari primesc 375 de lei în plus la pensie. Banii vor fi virați între 9 si 17 decembrie

Pensionarii din România vor beneficia de două ajutoare financiare distincte în luna decembrie. Este vorba despre un sprijin de 250 de lei care va fi încărcat direct pe cardurile de alimente și încă un ajutor suplimentar de 125 de lei pentru seniorii cu vârsta peste 60 de ani.

Prima sumă, în valoare de 250 de lei, va fi încărcată pe cardurile de alimente în perioada 9-17 decembrie 2024, notează Acest sprijin este destinat pensionarilor care au venituri lunare mai mici sau egale cu 2.210 lei.

În plus, statul oferă un ajutor suplimentar de 125 de lei pentru pensionarii cu vârsta de peste 60 de ani care au venituri lunare sub 1.450 de lei. Această măsură vizează în mod special persoanele vulnerabile, pentru a le asigura un plus de resurse în perioada sărbătorilor.

Printre aceștia se numără și persoanele cu dizabilități, care vor primi automat ajutorul de 125 de lei, indiferent de vârstă sau nivelul veniturilor. Același lucru este valabil și pentru beneficiarii venitului minim de incluziune, incluși în categoria persoanelor eligibile pentru acest sprijin.

a reprezentat un sprijin consistent pe parcursul anului 2024. Le- a oferit românilor eligibili o sumă totală de 1.500 de lei pentru alimente sau mese calde. Aproximativ 2,2 milioane de pensionari au beneficiat de acest sprijin financiar. Ultima tranșă pe anul acesta va intra pe card până pe 15 decembrie.

Cine beneficiază de sprijin financiar pe cardul de alimente

Pentru anul 2024, principalii beneficiari de tichete sociale pe suport electronic pentru alimente și mese calde au fost:

– pensionarii din sistemul public, cei aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii drepturilor speciale, cu condiția ca veniturile lor lunare să fie mai mici sau egale cu 2.210 lei;

– copiii și adulții încadrați în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, care realizează venituri lunare proprii mai mici sau egale cu 2.000 lei;

– familiile cu minimum 2 copii în întreținere care au venituri lunare pe membru de familie mai mici sau egale cu 675 lei;

– familiile monoparentale cu venituri lunare pe membru de familie mai mici sau egale cu 675 lei;

– familiile și persoanele singure care beneficiază de ajutorul de incluziune, conform legii venitului minim de incluziune.

Distribuirea banilor va avea loc în perioada 9-17 decembrie 2024, cu ajutorul serviciilor poștale. Astfel, toți seniorii vor intra în posesia banilor înainte de sărbătorile de Crăciun, având timpul necesar pentru cumpărăturile festive.

Din 2025, programul social suferă modificări importante. Dacă în 2024 românii au primit 1.500 de lei pe an pe cardurile de alimente, în perioada 2025-2027 suma anuală va fi de doar 250 de lei, distribuită în două tranșe egale de câte 125 de lei.