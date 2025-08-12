News

Ei sunt românii care ar putea apărea pe „lista rușinii”. Ministrul Cseke Atilla: „Cred că unii vor plăti”

Guvernul vrea să publice online „lista rușinii cu datornici”, pentru ca românii cu restanțe la taxe și impozite să fie făcuți publici. Cseke Attila crede că unii vor plăti.
Mădălina Cristea
12.08.2025 | 10:09
Ce spune ministrul dezvoltării despre „lista rușinii”. Cine sunt românii care ar putea apărea. Sursa foto: Colaj Fanatik, Pexels

Ministrul dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat că susține măsura publicării online a unei „liste a rușinii cu datornici”. Ideea acestei măsuri este ca persoanele fizice și juridice care nu își achită taxele și impozitele să fie făcute publice. Oficialul crede că unii contribuabili vor plăti restanțele de frica rușinii.

Cine sunt românii care vor apărea pe „lista rușinii”

Măsura a fost propusă de Asociația Comunelor din România, care a semnalat că, în prezent, natura și valoarea datoriilor sunt considerate secret fiscal. Din această cauză, primăriile și ANAF nu pot publica pe site-urile lor numele datornicilor și sumele pe care aceștia le datorează statului.

”Sunt convins că ar fi eficientă o asemenea măsură și sper că se va pune în aplicare. Am avut cinci dezbateri foarte bune cu primăriile și președinții de consilii județene. Această propunere a venit de la o asociație, de la Asociația Comunelor din România, care ne-a semnalat că astăzi este considerat secret fiscal natura și valoarea debitului datorat de o persoană fizică. Drept urmare, nu poate fi pus pe site-ul unei primării sau pe site-ul ANAF-ului”, a explicat Cseke Attila, la Antena 3.

Anunțul ministrului Cseke Atilla: „Cred că unii vor plăti”

Cseke Atilla spune că deja a fost identificat textul legal care ar putea fi modificat pentru a elimina această restricție. În trecut, astfel de informații erau publice, iar primăriile afișau pe site numele contribuabililor și valoarea datoriilor.

Ulterior, legea a transformat aceste date în informații confidențiale. Pe „lista rușinii” ar urma să fie trecute persoanele care nu își achită impozitele pe clădiri, terenuri sau mijloace de transport, dar și firmele cu restanțe către buget.

”Am identificat textul legal și propunem ca acest lucru să nu mai fie secret fiscal. Din câte am văzut noi, nu întotdeauna a fost așa. Am avut perioade în care această informație legat de faptul că Popescu Ion este datornic pe impozitul pe clădiri cu 1.000 de lei pentru Primăria sectorului 2 era publică și se afișa.

La un moment dat, această informație a fost clasificată ca și secret fiscal pe legislație. Noi dorim să arătăm transparență și eu sunt convins că dacă acest lucru se va face, va avea și eficiență”, a afirmat ministrul dezvoltării.

Oficialul este convins că „lista rușinii” îi va determina pe români să își plătească restanțele: ”Nu spun că toți vor plăti din această listă a rușinii. Și nici nu vreau să fac alte tipuri de afirmații, dar cred că unii vor plăti”.

Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
