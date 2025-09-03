Ei sunt românii care au evoluat pentru Dinamo Kiev. Sunt nume grele pe listă. Mircea Lucescu i-a antrenat pe ucraineni

Vladislav Blănuță este noul jucător celor de la Dinamo Kiev, iar . Însă, atacantul nu este singurul jucător român ajuns la formația ucraineană.

ADVERTISEMENT

Fotbaliști români care au evoluat pentru Dinamo Kiev

Cea mai galonată echipă din Ucraina a avut întotdeauna ochi pentru piața din România și de-a lungul timpului a transferat mai mulți jucători din țara noastră, iar unii dintre ei au avut cariere impresionante în țara vecină.

Printre cei care au îmbrăcat tricoul alb-albastru al multiplei campioane a Ucrainei se regăsesc Florin Cernat, Tiberiu Ghioane, Cristi Irimia și Tudor Băluță. De asemenea, Mircea Lucescu a stat mai bine de 3 ani pe banca lui Dinamo Kiev, într-o perioadă extrem de dificilă.

ADVERTISEMENT

Cum a ajuns Florin Cernat la Dinamo Kiev

Primul jucător român care a ajuns la Dinamo Kiev a fost Florin Cernat. Se întâmpla la începutul anului 2001, atunci când ucrainenii plăteau suma de un milion de dolari pentru a-l lua de la Dinamo București.

Mijlocașul a stat timp de 9 ani sub contrat cu marele club din Ucraina și a jucat în Champions League împotriva unor echipe de top precum Liverpool, Juventus sau Bayer Leverkusen. Cernat a jucat 138 de meciuri și a marcat 31 de goluri pentru Dinamo Kiev.

ADVERTISEMENT

Pe ce sumă a semnat Tibi Ghioane cu Dinamo Kiev

La 6 luni distanță după ce Florin Cernat a ajuns la formația din capitala Ucrainei, un alt român a semnat cu colosul din Kiev. Este vorba de mijlocașul Tiberiu Ghioane, care se afla de un an și jumătate la Rapid.

ADVERTISEMENT

Dinamo Kiev a plătit 2,5 milioane de dolari pentru transferul jucătorului și i-a oferit acestuia un salariu anual de 850.000 de dolari. Ghioane a jucat timp de 10 ani la formația patronată începând cu 2002 de frații Igor și Grigori Surkis.

El a înscris 32 de goluri în 168 de partide, însă cariera sa a fost afectată de un accident cerebral suferit în februarie 2005, în timp ce se afla cu echipa într-un cantonament în Portugalia. În ciuda problemelor medicale, Dinamo Kiev l-a păstrat în lot și Ghioane a revenit pe teren după doi ani.

ADVERTISEMENT

Cât timp a jucat Cristi Irimia la Dinamo Kiev

Mulțumiți de prestațiile lui Cernat și Ghioane, șefii lui Dinamo Kiev au mărit contigentul de jucători români. La începutul anului 2005 l-au transferat pe Cristian Irimia de la Dinamo București în schimbul a aproximativ 600.000 de dolari.

Fundașul dreapta nu a reușit să se impună în cei doi ani petrecuți în Ucraina, evoluând doar în 4 meciuri la prima echipă. La începutul anului 2007 s-a întors în România și a semnat cu Sportul Studențesc.

Când a jucat Tudor Băluță pentru Dinamo Kiev

Ultimul jucător român care a îmbrăcat tricoul lui Dinamo Kiev a fost Tudor Băluță, actualul jucător al Universității Craiova. Mijlocașul plecat în 2019 de la Farul la Brighton pe 2,9 milioane de euro nu s-a impus în Anglia și a fost împrumutat periodic în alte părți.

În octombrie 2020 a fost adus sub formă de împrumut de Mircea Lucescu la Dinamo Kiev. Însă, nici aici nu a reușit să se impună, fiind și accidentat o bună perioadă de timp. La finalul sezonului, ucrainenii au refuzat să-l achiziționeze definitiv și Băluță s-a întors la Brighton.

Mircea Lucescu la Dinamo Kiev. Suma câștigată

După 12 ani petrecuți la Șahtior Donețk, Mircea Lucescu a surprins pe toată lumea când acceptat oferta fraților Surkis de a prelua Dinamo Kiev în vara anului 2020. Dar, tehnicianul român a avut viață grea cu suporterii, care nu puteau accepta trecutul românului pe banca marii rivale.

În ciuda situației extrem de tensionate cu fanii și a războiului din Ucraina care a început în februarie 2022, ”Il Luce” nu a abandonat proiectul și a stat la Kiev mai bine de 3 ani, timp în care a câștigat un titlu, o Cupă și o Supercupă a Ucrainei.

Mircea Lucescu, care a avut un salariu anul de 1,2 milioane de euro la Dinamo Kiev, s-a aflat pe banca tehnică a ucrainenilor în 126 de partide, înregistrând 70 de victorii, 21 de remize și 35 de înfrângeri.

Câți bani primește Blănuță de la Dinamo Kiev

Așadar, Dinamo Kiev se reîntoarce cu fața la fotbalul românesc odată cu transferul lui Vladislav Blănuță de la FC U Craiova. Internaționalul român născut în Republica Moldova a semnat un contract pe 5 ani cu ucrainenii.

Din informațiile obținute de FANATIK, atacantul în vârstă de 23 de ani a încasat primă de instalare în valoare de 100.000 de euro și .

Salariul lui Blănuță va crește cu câte 10.000 de euro în fiecare an de contract, iar asta înseamnă că jucătorul va încasa în total în următorii 5 ani suma de 3.100.000 de euro.