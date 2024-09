Ei sunt românii care au pus pe picioare Cooperativa. Livrează acum legume în magazinele Lidl

Ei sunt românii care au pus pe picioare Cooperativa și livrează legume în magazinele Lidl. Afacerea a crescut în fiecare an, iar producția este mare. Cei patru co-fondatori au muncit mult pentru a ajunge la performanța din prezent.

Românii care au pus pe picioare Cooperativa. Cum a început totul

În comuna Izbiceni, cei mai mulți localnici se ocupă cu agricultura. Patru tineri din comună sunt producători de legume de mai bine de 20 de ani și au reușit să pună bazele cooperativei AgrolegBio.

Doru Dinu, Cosmin Mușuroi, Mihai Vătafu și Gigi Sprâncenatu își petreceau copilăria la cules, atunci când îi ajutau pe părinții lor. Ulterior, aceștia mergeau să-și vândă marfa în orașele mari din țară.

La un moment dat, cei patru și-au dat seama că era destul de greu să parcurgă kilometri întregi pentru a-și vinde legumele, astfel că au decis să creeze o cooperativă.

În plus, în fiecare an, iar înființarea unei cooperative reprezenta cea mai bună variantă pentru a-și putea vinde marfa în lanțurile mari de magazine.

“La început, oamenii din comună, dar și din satele vecine, s-au ferit când au auzit de cooperativă. E firesc, ei o asociau cu C.A.P.-urile din vremea comunismului, când totul funcționa prin colectivizare și sistemul cotelor.

În timp, când au realizat că e mai simplu să aducă marfa la cooperativă decât să se chinuie să o vândă prin piețe, au început treptat să se alăture proiectului.

Practic, ne mândrim să spunem că suntem cel mai mare bazin legumicol din zonă, cu peste 100 de membri colaboratori”, a declarat Doru Dinu, potrivit .

Printre soiurile cultivate se numără ardei capia, varză, vinete, ardei bianca și roșii. Anul trecut, cooperativa a avut o cifră de afaceri de 10,1 milioane de lei. Profitul net a fost de 1,4 milioane de lei.

Au reușit, în 2019, după ce au obținut niște împrumuturi, să planteze varză de aproximativ 10 hectare. Recolta a fost, însă, compromisă peste noapte, din cauza grindinei. Producătorii nu s-au lăsat, însă, descurajați, iar afacerea a crescut cu timpul.

Legumele lor au ajuns să fie vândute de Lidl

Încă de când au fondat cooperativa, aceasta a crescut și a atras mulți fermieri din comunitatea locală. Inițial, a fost greu să ajungă pe piața marilor retaileri, iar la început aveau o dubă mică și puține livrări.

Din 2020, , iar membrii cooperativei s-au adaptat la tehnologii noi pentru a putea răspunde cerințelor de pe piață. Membrii cooperativei au implementat sisteme moderne de irigație, dar și metode ecologice de a combate dăunătorii.

“Treptat, de la an la an, am mărit flota, apoi am încheiat un contract de colaborare cu transportatori. În momentul de față, am ajuns să livrăm chiar și două tiruri pe zi de marfă către rețeaua de magazine Lidl”, a spus Mihai Vătafu.

Începând cu 2021, timp de doi ani, co-fondatorii au muncit pentru a construi depozitul, care are o capacitate de 1.000 de metri pătrați. Investiția totală s-a ridicat la aproximativ 400.000 de euro.

Cooperativa a ajuns, în câțiva ani, să aibă capacitatea de producție de aproximativ 60 de tone pe zi, cu o cultură proprie de 20 de hectare. Fermierii au avut acces la consultanță de specialitate, lucru care a contribuit la calitatea produselor.

Producătorii au planuri mari pentru viitorul apropiat. Unele dintre ele sunt extinderea producției și implementarea noilor proiecte, în colaborare cu Lidl România.

Lidl România a colaborat, anul acesta, cu peste 450 de producători locali de fructe și legume. În iulie, mai bine de 96% din roșiile mari au provenit din România. De altfel, peste 86% din roșiile cherry, dar și peste 90% din pepenii verzi au fost românești.