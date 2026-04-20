Ei sunt românii care au scris istorie în Turcia, înainte ca Mirel Rădoi să ajungă la Gaziantep. Nu doar Hagi, Popescu și Lucescu au dat lovitura

. Antrenorii și jucătorii români activează în Turcia de multe decenii, iar mulți dintre ei au scris istorie pentru cluburi importante din „Țara Semilunii”. Dincolo de numele arhi-cunoscute, precum Gică Hagi, Gică Popescu sau regretatul Mircea Lucescu, în Turcia au lucrat și personalități mai puțin cunoscute astăzi, care însă au scris istorie.

Naționala Turciei, Fenerbahce și Beșiktaș, antrenate de români la începutul anilor ’70

Primul antrenor român care a preluat o formație legendară din Turcia a fost Traian Ionescu, care a activat la Fenerbahce în sezonul 1969-1970, în care a și cucerit titlul. Înainte de a ajunge în Turcia, acesta a avut 3 mandate la Dinamo și avea să revină la gruparea „alb-roșie” după experiența de la Istanbul. Tehnicianul a cucerit 4 titluri și o Cupă pe banca lui Dinamo, fiind cel care i-a adus la echipă pe Mircea Lucescu sau Cornel Dinu.

Ionescu a fost urmat pe banca lui „Fener” de către un alt nume uriaș din fotbalul românesc, Constantin (Titi) Teașcă, care a activat ca antrenor timp de 32 de ani, având mandate pe banca unor cluburi precum Dinamo, Steaua, Universitatea Craiova, U Cluj sau FC Argeș, dar și două perioade la echipa națională. Acesta nu a reușit să cucerească titlul, încheind sezonul pe locul 2.

Tot în sezonul 1970-1971, un antrenor român se afla și pe banca lui Beșiktaș. Este vorba despre Dumitru Teodorescu, cunoscut mai apoi ca Ted Dumitru, tehnician care avea să scrie istorie în fotbalul african, activând pe acest continent timp de peste 20 de ani, atât la cluburi, cât și la echipe naționale, precum cea a Zambiei sau cea a Africii de Sud.

În aceeași perioadă, la sfârșitul anilor ’60, au ajuns în Turcia și mai mulți jucători importanți din România, precum fundașul Ion Nunweiller, care a petrecut doi ani (1968-1970) la Fenerbahce, sau portarul Ilie Datcu, care a jucat la aceeași echipă timp de 6 sezoane (1969-1975), încheindu-și cariera la o altă echipă din Turcia, Giresunspor. Singura experiență a lui Emeric Ienei în străinătate, ca fotbalist, a fost tot în campionatul Turciei, la Kayserispor.

Spre surprinderea multora, nu Mircea Lucescu a fost primul antrenor român care a condus naționala Turciei. În 1971, Nicolae Petrescu se afla la cârma naționalei Turciei pentru un singur meci, un succes cu 1-0 contra Poloniei în preliminariile EURO 1972. Acesta avea să rămână în Turcia și mai apoi, unde a activat la grupări precum Altay Izmir sau Samsunspor.

Gheorghe Mulțescu, lider la numărul de meciuri antrenate de un român în Turcia

Gheorghe Mulțescu, plecat dintre noi în 2024, și-a început prima experiență în Turcia în 1993, la Samsunspor, și le-a mai condus apoi pe Kayserispor, Adanaspor, Ankaragucu și Gaziantepspor în prima divizie, având nu mai puțin de 216 meciuri antrenate în Super Lig, un record pentru un antrenor român. Pe locul 2 în această ierarhie se află Mircea Lucescu (136 de meciuri), iar podiumul este completat de Marius Șumudică, cu 130 de partide conduse în Super Lig, la 4 cluburi: Kayserispor, Gaziantep, Rizespor și Malatyaspor.

Gică Hagi și Gică Popescu, eroi în „era de aur” a lui Galatasaray

Fără îndoială, cei mai importanți jucători români care au activat în Turcia sunt Gică Hagi, considerat de mulți drept cel mai bun fotbalist din istoria Super Lig, și Gică Popescu. Cu cei doi pe teren, Galatasaray a avut un succes fabulos pe plan intern, dar și în Europa, unde a cucerit Cupa UEFA și Supercupa Europei.

Alți jucători importanți din anii 1990-2000 care au îmbrăcat tricoul celor de la „Galata” sunt Iulian Filipescu, Adrian Ilie, Iosif Rotariu sau Florin Bratu. Gheorghe Hagi a activat și ca antrenor pe banca lui Galatasaray, în două perioade diferite, martie 2004 – iunie 2005 și octombrie 2010 – martie 2011. A reușit să câștige și un trofeu, Cupa Turciei în 2005.

Mircea Lucescu, iubit atât de fanii lui Galatasaray, cât și de cei ai lui Beșiktaș

Mircea Lucescu a sosit pentru prima dată în Turcia în 2000, la Galatasaray, și a avut un impact instant, cucerind Supercupa Europei în primul său sezon și titlul în cel de-al doilea. Apoi, „Il Luce” a preluat-o pe Beșiktaș, cu care a cucerit campionatul în anul centenarului, 2003. Legendarul tehnician a fost cel care l-a adus la Beșiktaș pe Daniel Pancu, care a rămas în istoria clubului atât prin prestațiile din atac, cât și prin momentul fabulos când a intrat în poartă într-un meci cu Fenerbahce.

Apoi, în perioada 2017-2019, Mircea Lucescu a antrenat naționala Turciei, unde a avut un mandat important, oferind debutul unor jucători care au avut un impact extraordinar.

Alex Maxim, legendă la Gaziantep. Bogdan Stancu, cel mai bun marcator

În „era modernă", zeci de jucători români au trecut prin campionatul Turciei, însă câteva nume ies în evidență.

Bogdan Stancu a evoluat în Turcia timp de peste un deceniu și este cel mai bun marcator român din istoria competiției, cu 85 de reușite în 264 de meciuri. Un alt fotbalist român care a avut un impact uriaș în Turcia este Giani Kiriță, care a devenit campion cu Bursaspor în 2010, având nu mai puțin de 162 de prezențe în Super Lig.

Top 10 jucători români ca număr de meciuri în prima ligă a Turciei

Bogdan Stancu – 264 Alex Maxim – 212 Giani Kiriță – 162 Gheorghe Hagi – 132 Daniel Timofte – 127 Silviu Lung Jr. – 125 Dumitru Stângaciu – 117 Daniel Pancu – 112 Gheorghe Popescu – 111 Cristian Săpunaru – 111