Ei sunt românii care pot avea datorii la ANAF fără să știe. Vorbim despre milioane de oameni. Ce trebuie să faci urgent ca să scapi de amenzi

Milioane de români ar putea figura cu datorii la ANAF fără să fie măcar conștienți de acest lucru. Cine sunt persoanele vizate și ce măsuri trebuie să ia pentru a evita amenzile?

Cine sunt românii care pot acumula datorii la ANAF fără să știe

Potrivit legii, cei care nu-și declară veniturile . În aceeași situație se află și românii care depășesc un anumit plafon și nu plătesc CASS (Contribuția de Asigurări Sociale de Sănătate), arată .

Este vorba despre cei care sunt nevoiți să plătească CASS în urma obținerii unor venituri pasive. În această categorie intră dobânzile bancare, dividendele, chiriile, activitățile independente, etc.

În ce condiții trebuie să plătească dările către stat și la ce sume se ridică? Ei bine, dacă pe parcursul unui an este încasată o sumă mai mică de 19.800 de lei, persoanele sunt scutite de la plată. În schimb, dacă este depășit acest plafon, românii respectivi se transformă în contribuabili.

Până când trebuie trimisă Declarația unică

Astfel, cel care obține între 19.800 și 39.600 de lei pe an va trebui să achite la ANAF 1.980 de lei, conform sursei citate. Dacă suma câștigată este cuprinsă între 39.600 lei și 79.200 pe an, vei avea de dat la ANAF 3.960 de lei.

Cei care au venituri de peste 79.200 de lei vor plăti 7.920 de lei pe an. În cazul în care o persoană are economii la bancă, iar într-un an obține 12.000 de euro din dobânzi și 10.000 de lei din dividende, venitul total va fi de 22.000 de lei.

Prin urmare, pragul minim de 19.800 de lei este depășit, iar persoana în cauză va fi nevoită să achite 1.980 de lei la ANAF. Însă, mulți români care se află în această situație nu cunosc această obligație fiscală și pot acumula datorii la ANAF.

Autoritatea le recomandă să-și verifice periodic veniturile și a anului următor realizării veniturilor.