Ei sunt românii pe care Reghecampf i-a luat cu el în Sudan. Unul dintre ei a avut probleme mari când a semnat contractul

Laurențiu Reghecampf, ultimul antrenor român care a dus o echipă din prima ligă în grupele Champions League, e gata de o nouă provocare. Tehnicianul s-a înțeles cu oficialii grupării din Sudan, Al-Hilal Omdurman, iar în aventura sa din Africa va avea mai mulți colaboratori din țara noastră.

ADVERTISEMENT

Cine sunt românii din staff-ul lui Laurențiu Reghecampf

La noua echipă, Laurențiu Reghecampf va conta pe Viorel Dinu și Dan Zdrîncă, doi oameni cu care a colaborat și la Espérance Tunis. Cei doi au fost deja prezentați de gruparea din Sudan și sunt gata să înceapă treaba. Au existat însă și câteva probleme la negocieri, unul dintre ei refuzând inițial propunerea venită de la Al-Hilal Omdurman.

Cine este Viorel Dinu. Ce rol va avea la Al Hilal Omdurman

Laurențiu Reghecampf pune la punct pregătirile pentru startul noului sezon. Gruparea din Sudan l-a prezentat deja pe Viorel Dinu, cel care va colabora direct cu fostul principal de la FCSB și Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

Viorel Dinu (45 de ani) a jucat fotbal în carieră la echipe precum Poli Iași, FC Brașov și Universitatea Cluj, iar după ce și-a agățat ghetele în cui, a fost cooptat de „Reghe” în stafful său. A avut parte deja de câteva experiențe exotice în afara țării, la Al-Wasl, Al-Ahli, Neftchi Baku sau Espérance Tunis.

Asistentul principal al lui Laurențiu Reghecampf a fost prezentat deja la Al-Hilal Omdurman. Viorel Dinu s-a declarat nerăbdător să înceapă munca și speră să pună umărul la câștigarea trofeelor în Sudan.

ADVERTISEMENT

„Salutare tuturor! Numele meu e Viorel Dinu. Sunt antrenor secund. Mă bucur să semnez cu Al-Hilal Sudan. Sper să obținem rezultate bune împreună. Și le promit fanilor să câștigăm multe trofee. Vă doresc tot ce e mai bun și ne vedem în curând”, au fost primele cuvinte ale lui Viorel Dinu în calitate de oficial la Al-Hilal Omdurman.

ADVERTISEMENT

Cine este Dan Zdrîncă. Poziția pe care o antrenează

De asemenea, și Dan Zdrîncă se alătură proiectului lui Reghecampf. El va fi antrenorul de portari al celor de la Al-Hilal Omdurman. Și el, la fel ca Viorel Dinu, a făcut parte din stafful antrenorului român la Espérance Tunis.

„Salutări tuturor! Eu sunt Dan, antrenorul portarilor. Sunt încântat să fac parte din această echipă și abia aștept să începem să lucrăm împreună. Sunt încrezător că vom reuși să obținem rezultate foarte bune în acest sezon”, le-a transmis Zdrîncă suporterilor echipei din Sudan.

ADVERTISEMENT

Ce probleme a avut Dan Zdrîncă la semnarea contractului

Antrenorul cu portarii s-a lăsat cu greu convins de oficialii celor de la Al-Hilal Omdurman. În prezent, Dan Zdrîncă urmează în România cursurile pentru licența B, iar la negocieri a transmis clar că își dorește să revină lunar în țară pentru a se prezenta la seminarii.

Inițial, acesta a fost motivul pentru care Zdrîncă a refuzat colaborarea cu Al-Hilal Omdurman. Până la urmă, cele două părți au ajuns la un consens, iar Laurențiu Reghecampf și-a asigurat deja semnătura a doi colaboratori din România în proiectul său.

„Sunt cursant la licența B de portari din cadrul Federației. Laurențiu Reghecampf m-a ofertat să merg alături de el la echipa din Sudan. În momentul în care le-am spus că eu sunt cursant și că ar trebui să vin lună de lună în România, la cursul FRF, nu prea au fost de acord: «Dacă în momentul în care ai curs, noi avem meci?».

Ăsta este motivul pentru care eu nu sunt alături de Laurențiu Reghecampf în Sudan. Nu se pune problema de teamă sau de altceva. Sunt sigur că, unde merge Laurențiu Reghecampf, alegerile lui sunt dintre cele mai bune. Îi știu nivelul, nu ar merge să riște sau să își pună viața în pericol”, a precizat Dan Zdrîncă, conform

În presă s-a scris despre faptul că Zdrîncă ar fi refuzat să meargă în Sudan din cauza tensiunilor existente în țara africană. Laurențiu Reghecampf merge într-un stat plin de conflicte.

Câți bani câștigă Reghecampf în Sudan. Suma pe care a zis-o exclusiv la Fanatik

Laurențiu Reghecampf va fi plătit regește în Sudan. Tehnicianul a dat de înțeles că salariul depășește 15.000 de euro pe lună, iar bonusurile pe care le poate încasa sunt uriașe, de milioane de euro.

„Nu am doar 15.000 de euro salariu. Știți că nu discut lucrurile astea financiare, dar sunt foarte multe zvonuri. În afară de mine și câțiva apropiați, nimeni nu știe cât câștig eu la echipa asta. Nu se pune problema să semnez pe 15.000 de euro. Nu e vorba doar de Sudan, e vorba că este o echipă care îmi oferă prilejul să câștig un trofeu. Bineînțeles, trebuia să se pupe și cu partea financiară.

Staff-ul pe care îl am la dispoziție, sunt 5 oameni, probabil vor fi 6, nu ar veni pe un salariu care să nu corespundă cu nivelul lor de a antrena. Nu-mi place să vorbesc despre partea financiară, sunt lucruri confidențiale, dar pentru cei care se interesează de acest lucru, să știe că sunt bine, foarte bine din punctul acesta de vedere”, a explicat Reghe în detaliu la FANATIK SUPERLIGA.

Ce probleme sunt în Sudan

În 2023 a izbucnit un război civil în Sudan, care a opus armata națională și gruparea paramilitară RSF. Conflictul a pornit din cauza disputelor pentru putere și a refuzului RSF de a se integra în armată. Luptele au început în capitala Khartoum și s-au extins rapid în alte regiuni.

Războiul a provocat mii de morți și milioane de refugiați. Infrastructura a fost distrusă, spitalele nu mai fac față, iar foametea se răspândește. Comunitatea internațională încearcă să medieze pacea, dar până acum fără succes.

Ba mai mult, campionatul trecut a fost suspendat din cauza tensiunilor, întrucât luptele dintre armată și gruparea RSF au cuprins capitala Khartoum și orașul Omdurman, unde se află unul dintre cele mai mari cluburi de fotbal ale țării, Al-Hilal.

Pentru a nu dispărea complet de pe scena sportivă, Al-Hilal Omdurman, campioana ultimului sezon, a căutat soluții în afara țării. Federația din Tanzania le-a permis să participe în campionatul lor, însă meciurile jucate au fost considerate amicale.