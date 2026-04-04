Ei sunt senatorii care au votat împotriva legii berii pe stadione. Suporterii sunt revoltaţi şi îi arată cu degetul

Proiectul de lege privind modificarea Legii „Mitică Dragomir”, iniţiat de fostul ministru liberal Ionuţ Stroe a stârnit un scandal uriaş în Senat în această săptămână. Procedura prin care acesta a ajuns să obţină numărul necesar de voturi a stârnit nemulţumiri inclusiv în rândul partenerilor din coaliţia de guvernare, parlamentarii UDMR părăsind sala de plen, alături de câţiva senatori PSD şi opoziţia de la AUR.
Noua lege spulberă visul microbiştilor de a se delecta la o partidă din Superliga în timp ce savurează un pahar de bere. Deşi nu este interzis în totalitate, consumul de băuturi slab alcoolizate este totuşi limitat sever, în spaţii special amenajate care nu au vedere la suprafaţa de joc. Procentajul maxim de alcool admis este de 5,5%, iar vânzarea băuturilor se poate face doar într-un interval limitat, pe baza scanării biletului.
În plus, modificările aduse Legii „Mitică Dragomir” (Legea 4/2008), dacă ar urma să primească vot favorabil şi în Camera Deputaţilor, ar face ca pe stadioanele din România să se instituie printre cele mai dure restricţii din Europa. Între altele, Poliția Locală poate să interzică accesul pe stadion numai prin simplu proces-verbal, fără decizie judecătorească, iar suporterii care încalcă legea ar urma să suporte amenzi de zece ori mai mari decât în prezent.
Proiectul de lege a trecut cu votul a 64 de senatori, în timp ce 33 au votat împotrivă, iar doi s-au abţinut. Dar cine sunt parlamentarii care au votat pentru restrângerea drepturilor suporterilor? 27 dintre ei sunt de la PSD, 17 de la USR, 12 de la PNL, şapte senatori aparţin grupul din opoziție PACE, iar un vot a venit de la un senator neafiliat.
Lista parlamentarilor care au votat proiectul care prevede pedepse mai mari pentru suporteri:
Votul acestora a stârnit furia suporterilor mai multpr echipe din România. Astfel, fanii Universităţii Craiova au cerut clubului să nu le mai permită accesul pe stadion celor care au votat pentru înăsprirea pedepselor.
Un comunicat dur a fost postat şi pe pagina de Facebook a echipei Steaua Bucureşti, unde de asemenea a fost publicat numele celor 64, alături de următorul mesaj: „Niciun suporter al Stelei nu va mai pune ștampila pe listele pe care apar aceste nume. Nu e o amenințare – e o promisiune. Ați ales sistemul. Suporterii aleg să vă elimine. Camera Deputaților rămâne ultima șansă pentru parlamentarii care mai au conștiință să corecteze această mizerie. Oricare dintre ei, indiferent de culoare politică, care va lupta împotriva acestei legi, va ști că are alături zeci de mii de oameni. Oricare dintre ei care va tăcea sau va vota „pentru” – va purta această decizie cu el la fiecare alegere care urmează”.
De asemenea, Peluza Sud Timişoara a reacţionat vehement, postând un comunicat în care se spune că „sub pretextul fals al sporirii siguranței pe stadioane textul aduce mai mult control și supraveghere, alături de sancțiuni mai mari pentru suporteri. În loc să încurajeze fenomenul fotbalistic și să permită cluburilor să își diversifice sursele de venit, aceste propuneri accentuează ruptura tot mai mare dintre cei care fac legi pentru fotbal și cei care îl trăiesc în peluze sau tribune, zi de zi”.