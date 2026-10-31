Ei sunt singurii români care au făcut ce nu a putut Chivu. Ce ”tricolori” au marcat în ”Derby della Madonnina”

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Inter și AC Milan se vor întâlni sâmbătă, 31 octombrie, pe San Siro, în etapa 10 din Serie A. Meciul poate fi . Tehnicianul a avut succese împotriva lui AC Milan, din postura de jucător. Totuși, niciodată nu a reușit să marcheze în derby. În schimb, alți doi fotbaliști români și-au trecut numele pe lista marcatorilor în Inter – AC Milan.

Adrian Mutu a marcat la debut pentru Inter

În ianuarie 2000, Adrian Mutu a fost transferat de trupa de pe ”Giuseppe Meazza”, de la Dinamo București. Românul, aflat la acel moment la numai 20 de ani, avea concurenți cu nume grele pentru postul de titular în atacul lui Inter: Christian Vieri, Ronaldo Nazario, Roberto Baggio, Alvaro Recoba și Ivan Zamorano. Totuși, la câteva zile distanță, Marcello Lippi i-a oferit șansa debutului.

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Primul meci în care Adrian Mutu a îmbrăcat tricoul lui Inter a fost chiar în ”Derby della Madonnina”. Pe 12 ianuarie 2000, Marcello Lippi l-a aruncat în luptă, în turul sferturilor de finală ale Cupei Italiei. Românul a intrat, la pauză, și a avut nevoie de mai puțin de 10 minute pentru a debloca tabela. Centrarea din corner al lui Alvaro Recoba, din minutul 54, a ajuns în dreptul primei bare. Adrian Mutu a câștigat duelul aerian contra lui Ayala și a trimis mingea direct în poarta lui Sebastiano Rossi. .

Echipele de start:

AC Milan (3-4-3): Rossi – Sala, Costacurta, Maldini – Helveg, Albertini, De Ascentis, Guglielminpietro – Jose Mari, Bierhoff, Schevchenko.

Rossi – Sala, Costacurta, Maldini – Helveg, Albertini, De Ascentis, Guglielminpietro – Jose Mari, Bierhoff, Schevchenko. Inter (3-5-2): Peruzzi – Simic, Blanc, Cordoba – Moriero, Zanetti, Di Biagio, Seedorf, Georgatos – Vieri, Recoba

Cosmin Contra a marcat un eurogol în Inter – AC Milan 2-4

Două sezoane după reușita lui Adrian Mutu, un alt român avea să înscrie în ”Derby della Madonnina”, însă, de data aceasta, pentru AC Milan. În etapa 8 din Serie A, a sezonului 2001-2002, Cosmin Contra a fost introdus, în minutul 58, la scorul de 1-1, în locul lui Thomas Helveg. Schimbarea avea să schimbe complet dinamica partidei de pe San Siro.

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Cosmin Contra a avut nevoie de numai patru minute pentru a marca. Românul, ajuns în atac, l-a driblat pe Grigoris Georgatos. ”Tricolorul” a tras puternic, din afara careului, spre vinclul porții lui Inter. Românul l-a învins pe Francesco Toldo și a adus pe AC Milan în avantaj. ”Rossonerii” nu au mai scăpat meciul printre degete și au obținut toate cele trei puncte: 4-2.

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La fel ca în cazul lui Adrian Mutu, reușita din ”Derby della Madonnina” a fost prima a lui Cosmin Contra pentru echipa milaneză. Totuși, pe parcursul șederii sale pe San Siro, fundașul a mai punctat de încă trei ori: contra Borussiei Dortmund (3-1), Veneziei (4-1) și Hellas Verona (2-1).

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Echipele de start: