Ei sunt soții spulberați în accidentul de la Târgu Frumos. El a murit, iar ea este în stare critică. Fiicele lor se află la ATI. Video

Ei sunt soții implicați în accidentul de la Târgu Frumos. În timp ce soțul a murit pe loc, soția se luptă să trăiască, fiind în stare critică la spital. Cele două fiice minore ale cuplului se află, la rândul lor, în spital, la ATI, în stare gravă.

Poveste tragică, soții spulberați în accidentul de la Târgu Frumos

Cătălina și Andrei erau un cuplu din Iași. Au plecat în vacanță alături de cele două fiice ale lor, însă pe drum au fost implicați într-un accident devastator. Evenimentul s-a petrecut joi, 14 august, în jurul orei 12:45, pe DN 28 A, în afara localității Târgu Frumos.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Iasi, Cătălina conducea un autoturism care tracta o rulotă, moment în care format dintr-o autoutilitară și o semiremorcă, condus de un bărbat de 50 de ani. Din primele cercetări, rulota era prea mare pentru mașina care o tracta, lucru ce ar fi dus la un balans periculos.

Impactul a fost atât de violent, încât jumătate din rulota familiei a fost distrusă, iar autoturismul transformat într-o grămadă de fiare ce cu greu ar mai fi putut fi numit mașină. La locul accidentului au intervenit echipe SMURD și echipaje ale Serviciului de Ambulanță, inclusiv elicopterul de terapie intensivă. Bărbatul aflat pe scaunul din dreapta față al autoturismului a fost găsit în stop cardio-respirator, cu leziuni incompatibile cu viața, .

El a murit, ea și fiicele lor se luptă să trăiască

Șoferița, soția victimei decedate, a fost preluată de urgență și transportată la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași cu arsuri severe la căile respiratorii, contuzie pulmonară, contuzie hepatică, fracturi craniene și fractură la nivelul gleznei.

Șoferul autoutilitarei a fost testat cu aparatul alcooltest, însă rezultatul a fost negativ. El a povestit, potrivit , cum rulota a făcut tangaj, iar el nu a mai putut evita impactul fatal.

„Eram la volan. Rulota a făcut tangaj și mi-a împins mașina pe contrasens, exact în fața mea, la trei metri. N-am avut cum să evit impactul. Am lovit din plin și am ajuns aici (n.r. – cu TIR-ul pe câmp). Mașina a luat foc, am sărit repede cu extinctorul. Am reușit, împreună cu mai multe persoane, să scoatem doar copiii de pe bancheta din spate. Cei din față nu au putut fi eliberați decât după ce au venit cei de la descarcerare. Persoana din dreapta este acolo jos (n.r. – decedată)”, a povestit șoferul TIR-ului.

Între timp, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe Sf. Spiridon Iaşi Cătălina se luptă să trăiască. Potrivit dr. Diana Cimpoeșu, șefa UPU SMURD Iași, femeia se află în stare critică, cu prognostic rezervat, chiar și după operațiile la care a fost supusă.

„Postoperator este un pic mai stabilă. Rămâne sedată, intubată și ventilată mecanic. Primește transfuzie de sânge”, a transmis medicul, potrivit .

Cele două fiice minore ale cuplului se află și ele în stare gravă la Spitalul Sf. Maria din Iași, prognosticul fiind rezervat și în ceea ce le privește.

„Ambele fete sunt internate în ATI în spitalul nostru cu politraumă, protezate respirator cu stare generală extrem de gravă”, a transmis Cătălina Ionescu, manager Spitalul de Copii Iaşi.