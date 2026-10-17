Ei sunt sportivii din România care primesc maximum rentei viagere de la stat. Câți bani încasează în fiecare lună

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Renta viageră care se plătește în fiecare lună se îndreaptă doar spre anumiți sportivi din România. Cine sunt cei care primesc suma maximă, dar și care este valoarea acesteia pentru performanțele uriașe reușite în carieră.

Campionii români cu cea mai mare rentă viageră

Agenția Națională pentru Sport publică periodic lista cu campionii români care încasează . Numărul de beneficiari include nume importante care au scris istorie de-a lungul timpului. Aceștia sunt campioni olimpici, mondiali sau europeni din diferite sporturi, cum ar fi canotaj, gimnastică și atletism.

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Legea Legii nr. 69 din 28 aprilie 2000 spune că renta viageră se acordă începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care sportivul se retrage din activitate. Banii sunt îndreptați spre cei care au obținut medalii la cele mai importante competiţii. Ei sunt cei care trebuie să ceară această drept, suma fiind asigurată în funcţie de nivelul performanței sportive.

Ultimele prevederi susțin că renta viageră reprezintă echivalentul a 1,5 salarii medii brute pe economie. În momentul de față, sunt mai mulți atleți care se bucură de această recunoaștere. Cei care primesc cea mai mare sumă, însă, sunt destul de puțini. Ar fi vorba de aproximativ 33-35 de persoane, în gimnastă fiind cele mai multe.

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În această categorie intră Nadia Comăneci, Sandra Izbașa, Andreea Răducan, Lavinia Milosovici și Gina Gogean. La gimnastică masculină cel care primește cea mai mare rentă viageră în fiecare lună este Marius Urzică. Statul român transferă bani și pentru sportivii de la canotaj această recunoștere îndreptându-se spre Elisabeta Lipă. De asemenea, atletismul este reprezentat de Gabriela Szabo, Doina Melinte și Paula Ivan. În schimb, la scrimă iese în evidență Ana Maria Brânză, iar la floretă Laura Badea. La ciclism fostul ministru Eduard Novak încasează lunar renta maximă, iar la caiac canoe Florin Popescu.

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Ce valoare are renta viageră

Sportivii care primesc suma maximă a rentei viagere din România încasează o sumă neimpozabilă. A fost luată această decizie pentru că este vorba de un drept special acord prin lege drept recompensă pentru rezultatele sportive. Așadar, nu este vorba de un salariu obișnuit, așa cum este în cazul cetățenilor de rând. Legea stabilește direct regimul fiscal al acestui drept. Scopul său este de a recompensa performanțele obținute pentru România și de a oferi o formă de recunoaștere, un sprijin financiar sportivilor după retragerea din activitate.

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Banii pe care îi primesc în fiecare lună se ridică la valoarea de 16.635 de lei net (echivalentul a aproximativ 3.300 de euro). Pe de altă parte, fondurile necesare pentru plata drepturilor prevăzute campionilor români se alocă de la bugetul de stat şi se plătesc de Ministerul Tineretului şi Sportului.

În aceeași notă, legea mai arată faptul că modalităţile de plată a acestor drepturi se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului şi sportului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. În momentul în care un atlet revine în activitate și este activ trebuie să știe că renta viageră pe care o are atunci ajunge să i se suspende.

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Cine are dreptul la renta viageră

Renta viageră este un drept de care nu beneficiază toată lumea. Această apreciere nu se aplică tuturor sportivilor de performanță, ceea ce înseamnă că doar unii dintre ei sunt eligibili. În principiu, legea se referă la sportivii care au obținut cel puțin o medalie de aur, argint sau bronz la Jocurile Olimpice ori Paralimpice.

De asemenea, această sumă lunară este plătită celor care au cucerit o medalie de aur la campionatele mondiale sau europene de seniori, în probe individuale ori pe echipe, în sporturi care au fost incluse cel puțin o dată în programul Jocurilor Olimpice sau Paralimpice. Mai mult decât atât, sportivul trebuie să îndeplinească o serie de condiții legale.

Majoritatea dintre acestea cerințe sunt legate de cetățenia română, precum și reprezentarea României în diferite competiții unde a obținut performanțele solicitate. În aceeași notă, renta viageră se acordă doar după retragerea din activitatea sportivă. Deși este vorba de un drept, aceasta nu se oferă automat, ci printr-o cerere. Ulterior, e nevoie de confirmarea autorității competente.

La polul opus, renta viageră se suspendă în momentul în care fostului sportiv de performanță i se retrage o medalie care a justificat suma ce i-a intrat lunar în conturi. Plata poate înceta complet sau poate exista o recalculare. Pierderea cetățeniei române atrage automat și pierderea rentei, care nu se transmite automati moștenitorilor în momentul decesului beneficiarului.