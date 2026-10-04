Ei sunt sportivii români care au făcut avere după retragere. În ce și-au investit banii

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Toată lumea știe că sportul de performanță se poate face doar până la o anumită vârstă. Descoperă cine sunt sportivii români care au investit banii câștigați în activitate. Au descoperit alte surse pentru a face averi și au rămas în lumina reflectoarelor.

Sportivii români care au adunat mulți bani după ieșirea din activitate

Mulți sportivi români au reușit să înmulțumească banii pe care i-au câștigat de-a lungul timpului. S-au retras din activitate din cauza accidentărilor frecvente sau pentru a-și îndrepta atenția spre altceva și nu au regretat absolut deloc. Au mers pe o ”rețetă” clasică și care nu a dat greș, în prezent având foarte mulți bani.

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Au investit în diferite domenii de activitate, cum ar fi imobiliare, turism sau afaceri auto. De asemenea, o parte din ei au reinvestit veniturile în sport. Un exemplu notabil în acest sens este fostul jucător de tenis și de hochei pe gheață Ion Țiriac (87 ani). Fostul sportiv nu s-a concentrat pe o singură industrie alegând să opereze în mai multe direcții.

Prin urmare, a ales să pune bazele mai multor companii care au legătură cu asigurările, partea imobiliară sau energia. În plus, are firmă de import și distribuție auto, precum și afaceri în imobiliare și diverse servicii. Celebrul afacerist nu și-a dorit să trăiască din averea făcută din tenis, ci să o transforme într-un adevărat imperiu financiar.

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În momentul de față, e considerat . Are 2,3 miliarde de dolari, venituri pe care le-a donat în urmă cu ceva vreme fundației care îi poartă numele. Aceasta este administrată de fiul său cel mare, Alexandru Țiriac (50 ani). Cu toate acestea, fostul tenismen continuă să meargă zilnic la birou și să muncească.

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Gică Hagi, venituri uriașe după retragere

Un alt român care a făcut avere după ieșirea din activitate este Gică Hagi. E văzut ca unul dintre cei mai inventivi foști sportivi de performanță pentru că a reinvestit masiv banii câștigați din fotbal. A făcut acest lucru în domeniul în care s-a consacrat prin deschiderea unui Academii de fotbal care formează următoarele generații de jucători.

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Turismul este un alt domeniu care i-a atras atenția. A cumpărat un hotel în anul 1999 pe care l-a transformat complet de mai multe ori. În prezent, unitatea hotelieră este încadrată la 4 stele. Se află pe litoralul românesc, în stațiunea Mamaia. În plus, selecționerul României deține acțiuni la Farul Constanța.

Investițiile făcute de foștii sportivi după retragere

Gheorghe Popescu a mers într-o direcție mai apropiată de antreprenoriatul clasic. A ales să investească în imobiliare și retail. Fostul fotbalist a cheltuit foarte mulți bani în sport, centre comerciale și ospitalitate. În urmă cu ceva vreme a investit peste 7 milioane de euro într- spațiu comercial din Hunedoara cu o suprafață totală de aproximativ 21.400 mp.

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În mai 2026 a făcut una dintre cele mai bune tranzacții la capitolul financiar. A vândut centrul către grupul britanic M Core pentru aproximativ 8 milioane de euro. Una dintre cele mai de succes femei din sport este fără îndoială Simona Halep. S-a retras din activitate în februarie 2025, însă a pornit pe drumul afacerilor cu multă vreme înainte.

Fosta campioană mondială și-a construit portofoliul în principal în jurul imobiliarelor și ospitalității. Are două hoteluri în Poiana Brașov și altul în stațiunea Mamaia Nord – Năvodari. De asemenea, deține mai multe proprietăți imobiliare, precum și contracte de imagine care îi aduc venituri considerabile. Totodată, a făcut investiții în viticultură.

Un alt nume important în această branșă este Ciprian Marica. a ales să investească după retragerea din fotbal în imobiliare. Are mai mulți parteneri în afacerile sale, fiind asociat inclusiv cu fostul antrenor Ioan Andone. În paralel, a investit în infrastructură sportivă, la acest capitol detașându-se complexul Năstase & Marica Sports Club. Acesta deține terenuri de tenis și un stadion de fotbal.

Caius Covrig, un exemplu demn de urmat

Adrian Ilie și-a construit afacerile în principal în turism, imobiliare și energie. A investit în parcuri eoliene în Dobrogea, împreună cu parteneri cu care a cumpărat mai multe terenuri și a instalat turbine eoliene. Deține un hotel în Poiana Brașov, precum și un complex de vile în aceeași regiune. În plus, s-a focusat pe impresariat.

Caius Covrig este un caz special pentru că la doar 30 de ani a strâns o adevărată avere. După ce a renunțat la baschetul de performanță din SUA și-a concentrat banii în HoReCa și imobiliare. Ulterior, și-a diversificat portofoliul cu restaurante și lounge-uri în Brașov, fiind și proprietarul unei locații din București.

În aceeași notă, fostul sportiv român are imobiliare în Statele Unite ale Americii și Insulele Cayman, unde spune că dezvoltă proiecte rezidențiale. În plus, are o firmă de import-export între România și SUA. Caius Covrig a declarat că are și investiții pe piața de capital și în criptomonede. Susține că nu-și ține deloc averea în cash.